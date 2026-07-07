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В Джанкойском районе Крыма выделили газ для заправки автомобилей - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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В Джанкойском районе Крыма выделили газ для заправки автомобилей
В Джанкойском районе Крыма выделили газ для заправки автомобилей - РИА Новости Крым, 07.07.2026
В Джанкойском районе Крыма выделили газ для заправки автомобилей
В Джанкойском районе Крыма для заправки автомобилей, работающих на газе, выделили 2 куба топлива. Об этом сообщила глава райадминистрации Инна Федоренко. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T12:45
2026-07-07T12:45
топливо
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крым
джанкойский район
инна федоренко
газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма для заправки автомобилей, работающих на газе, выделили 2 куба топлива. Об этом сообщила глава райадминистрации Инна Федоренко.По ее информации, заправка работающих на газе автомобилей будет осуществляться в среду, 8 июля, на АГЗС "Атан" в селе Октябрьское. Для записи в очередь необходимо отправить сообщение в МАКС по номеру +7(978)755-42-64 или на странице главы администрации района во "ВКонтакте".Ранее сообщалось, что через Крымский мост одновременно везти бензин и газ запрещается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сжиженный газ в Крыму отпускается льготникам не более одного баллонаКубани выделили дополнительные объемы топливаВ Севастополе разрешат заправку дизтоплива в канистры для генераторов
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В Джанкойском районе Крыма выделили газ для заправки автомобилей

В Джанкойском районе Крыма в среду будут заправлять работающие на газе автомобили

12:45 07.07.2026
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаправочная колонка на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции. Архивное фото
Заправочная колонка на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма для заправки автомобилей, работающих на газе, выделили 2 куба топлива. Об этом сообщила глава райадминистрации Инна Федоренко.
"Администрация Джанкойского района договорилась с руководством сети заправок "Атан" о выделении двух кубов газа для заправки автомобилей, работающих исключительно на газе… Подъехать "просто так" не получится — заправлять газом будут только тех, кто предоставит паспорт с пропиской в Джанкойском районе", - сообщила Федоренко.
По ее информации, заправка работающих на газе автомобилей будет осуществляться в среду, 8 июля, на АГЗС "Атан" в селе Октябрьское. Для записи в очередь необходимо отправить сообщение в МАКС по номеру +7(978)755-42-64 или на странице главы администрации района во "ВКонтакте".
Ранее сообщалось, что через Крымский мост одновременно везти бензин и газ запрещается.
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