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В Джанкойском районе Крыма выделили газ для заправки автомобилей
В Джанкойском районе Крыма выделили газ для заправки автомобилей - РИА Новости Крым, 07.07.2026
В Джанкойском районе Крыма выделили газ для заправки автомобилей
В Джанкойском районе Крыма для заправки автомобилей, работающих на газе, выделили 2 куба топлива. Об этом сообщила глава райадминистрации Инна Федоренко. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T12:45
2026-07-07T12:45
2026-07-07T12:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма для заправки автомобилей, работающих на газе, выделили 2 куба топлива. Об этом сообщила глава райадминистрации Инна Федоренко.По ее информации, заправка работающих на газе автомобилей будет осуществляться в среду, 8 июля, на АГЗС "Атан" в селе Октябрьское. Для записи в очередь необходимо отправить сообщение в МАКС по номеру +7(978)755-42-64 или на странице главы администрации района во "ВКонтакте".Ранее сообщалось, что через Крымский мост одновременно везти бензин и газ запрещается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сжиженный газ в Крыму отпускается льготникам не более одного баллонаКубани выделили дополнительные объемы топливаВ Севастополе разрешат заправку дизтоплива в канистры для генераторов
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В Джанкойском районе Крыма выделили газ для заправки автомобилей
В Джанкойском районе Крыма в среду будут заправлять работающие на газе автомобили