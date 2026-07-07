https://crimea.ria.ru/20260707/v-belogorskom-rayone-kryma-vvedut-dva-grafika-podachi-elektroenergii-1157447055.html
В Белогорском районе Крыма введут два графика подачи электроэнергии
В Белогорском районе Крыма введут два графика подачи электроэнергии - РИА Новости Крым, 07.07.2026
В Белогорском районе Крыма введут два графика подачи электроэнергии
В Белогорском районе Крыма введут два графика подачи электроэнергии: отдельно для 22-х населенных пунктов и для остальной территории. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T15:38
2026-07-07T15:38
2026-07-07T15:38
белогорский район
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
крым
энергосистема крыма
электричество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152535832_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_af2e71e8dc3a30804155467800d27b46.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма введут два графика подачи электроэнергии: отдельно для 22-х населенных пунктов и для остальной территории. Об этом сообщил глава администрации района Дмитрий Чумаков."Специалистами Белогорского РЭС проведена масштабная работа по восстановлению энергосистемы района. Это позволит, насколько сейчас возможно, постепенно стабилизировать ситуацию с электроснабжением во многих населенных пунктах района", - написал глава администрации в своем канале.Ранее опубликованный общий график временных отключений пересмотрят. Позже будет действовать два графика: отдельно для указанных населенных пунктов (они подключены по ремонтной схеме) и отдельно для остальных территорий района."Одновременный запуск всех населенных пунктов невозможен из-за ограниченной мощности оборудования. Сейчас работа идет в тестовом режиме", - пояснил Чумаков.Ранее сообщалось, что утром 7 июля восемь городов и 12 районов Крыма остаются без электричества из-за ударов ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в условиях ЧС: кто и как помогает людямНовости Крыма: где нет света и когда восстановят электроснабжениеВ Евпатории не ходят трамваи из-за отсутствия света
белогорский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152535832_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_23e1a30588cd92f15fe9956bf28105b9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белогорский район, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, крым, энергосистема крыма, электричество
В Белогорском районе Крыма введут два графика подачи электроэнергии
В Белогорском районе Крыма временно будут действовать два графика подачи электроэнергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма введут два графика подачи электроэнергии: отдельно для 22-х населенных пунктов и для остальной территории. Об этом сообщил глава администрации района Дмитрий Чумаков.
"Специалистами Белогорского РЭС проведена масштабная работа по восстановлению энергосистемы района. Это позволит, насколько сейчас возможно, постепенно стабилизировать ситуацию с электроснабжением во многих населенных пунктах района", - написал глава администрации в своем канале.
По его информации, энергетики разработают отдельный график подачи электроэнергии для 22 населенных пунктов: Чернополье, Дозорное, Черемисовка, Красная Слобода, Поворотное, Ульяновка, Кизиловка, Кирпичное, Головановка, Алексеевка, Пчелиное, Ольховка, Красноселовка, Карасевка, Яблочное, Белая Скала, Вишенное, Мироновка, Мельники, Мичурино, Лечебное, а также город Белогорск.
Ранее опубликованный общий график временных отключений пересмотрят. Позже будет действовать два графика: отдельно для указанных населенных пунктов (они подключены по ремонтной схеме) и отдельно для остальных территорий района.
"Одновременный запуск всех населенных пунктов невозможен из-за ограниченной мощности оборудования. Сейчас работа идет в тестовом режиме", - пояснил Чумаков.
Ранее сообщалось
, что утром 7 июля восемь городов и 12 районов Крыма остаются без электричества из-за ударов ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: