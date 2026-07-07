https://crimea.ria.ru/20260707/v-belogorskom-rayone-kryma-vvedut-dva-grafika-podachi-elektroenergii-1157447055.html

В Белогорском районе Крыма введут два графика подачи электроэнергии

В Белогорском районе Крыма введут два графика подачи электроэнергии - РИА Новости Крым, 07.07.2026

В Белогорском районе Крыма введут два графика подачи электроэнергии

В Белогорском районе Крыма введут два графика подачи электроэнергии: отдельно для 22-х населенных пунктов и для остальной территории. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T15:38

2026-07-07T15:38

2026-07-07T15:38

белогорский район

отключение электроэнергии в крыму

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электричество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма введут два графика подачи электроэнергии: отдельно для 22-х населенных пунктов и для остальной территории. Об этом сообщил глава администрации района Дмитрий Чумаков."Специалистами Белогорского РЭС проведена масштабная работа по восстановлению энергосистемы района. Это позволит, насколько сейчас возможно, постепенно стабилизировать ситуацию с электроснабжением во многих населенных пунктах района", - написал глава администрации в своем канале.Ранее опубликованный общий график временных отключений пересмотрят. Позже будет действовать два графика: отдельно для указанных населенных пунктов (они подключены по ремонтной схеме) и отдельно для остальных территорий района."Одновременный запуск всех населенных пунктов невозможен из-за ограниченной мощности оборудования. Сейчас работа идет в тестовом режиме", - пояснил Чумаков.Ранее сообщалось, что утром 7 июля восемь городов и 12 районов Крыма остаются без электричества из-за ударов ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в условиях ЧС: кто и как помогает людямНовости Крыма: где нет света и когда восстановят электроснабжениеВ Евпатории не ходят трамваи из-за отсутствия света

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