Рейтинг@Mail.ru
В Белогорском районе Крыма введут два графика подачи электроэнергии - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260707/v-belogorskom-rayone-kryma-vvedut-dva-grafika-podachi-elektroenergii-1157447055.html
В Белогорском районе Крыма введут два графика подачи электроэнергии
В Белогорском районе Крыма введут два графика подачи электроэнергии - РИА Новости Крым, 07.07.2026
В Белогорском районе Крыма введут два графика подачи электроэнергии
В Белогорском районе Крыма введут два графика подачи электроэнергии: отдельно для 22-х населенных пунктов и для остальной территории. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T15:38
2026-07-07T15:38
белогорский район
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
крым
энергосистема крыма
электричество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152535832_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_af2e71e8dc3a30804155467800d27b46.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма введут два графика подачи электроэнергии: отдельно для 22-х населенных пунктов и для остальной территории. Об этом сообщил глава администрации района Дмитрий Чумаков."Специалистами Белогорского РЭС проведена масштабная работа по восстановлению энергосистемы района. Это позволит, насколько сейчас возможно, постепенно стабилизировать ситуацию с электроснабжением во многих населенных пунктах района", - написал глава администрации в своем канале.Ранее опубликованный общий график временных отключений пересмотрят. Позже будет действовать два графика: отдельно для указанных населенных пунктов (они подключены по ремонтной схеме) и отдельно для остальных территорий района."Одновременный запуск всех населенных пунктов невозможен из-за ограниченной мощности оборудования. Сейчас работа идет в тестовом режиме", - пояснил Чумаков.Ранее сообщалось, что утром 7 июля восемь городов и 12 районов Крыма остаются без электричества из-за ударов ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в условиях ЧС: кто и как помогает людямНовости Крыма: где нет света и когда восстановят электроснабжениеВ Евпатории не ходят трамваи из-за отсутствия света
белогорский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152535832_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_23e1a30588cd92f15fe9956bf28105b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белогорский район, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, крым, энергосистема крыма, электричество
В Белогорском районе Крыма введут два графика подачи электроэнергии

В Белогорском районе Крыма временно будут действовать два графика подачи электроэнергии

15:38 07.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановительные работы на сетях электроснабжения
Восстановительные работы на сетях электроснабжения - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма введут два графика подачи электроэнергии: отдельно для 22-х населенных пунктов и для остальной территории. Об этом сообщил глава администрации района Дмитрий Чумаков.
"Специалистами Белогорского РЭС проведена масштабная работа по восстановлению энергосистемы района. Это позволит, насколько сейчас возможно, постепенно стабилизировать ситуацию с электроснабжением во многих населенных пунктах района", - написал глава администрации в своем канале.
По его информации, энергетики разработают отдельный график подачи электроэнергии для 22 населенных пунктов: Чернополье, Дозорное, Черемисовка, Красная Слобода, Поворотное, Ульяновка, Кизиловка, Кирпичное, Головановка, Алексеевка, Пчелиное, Ольховка, Красноселовка, Карасевка, Яблочное, Белая Скала, Вишенное, Мироновка, Мельники, Мичурино, Лечебное, а также город Белогорск.
Ранее опубликованный общий график временных отключений пересмотрят. Позже будет действовать два графика: отдельно для указанных населенных пунктов (они подключены по ремонтной схеме) и отдельно для остальных территорий района.
"Одновременный запуск всех населенных пунктов невозможен из-за ограниченной мощности оборудования. Сейчас работа идет в тестовом режиме", - пояснил Чумаков.
Ранее сообщалось, что утром 7 июля восемь городов и 12 районов Крыма остаются без электричества из-за ударов ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым в условиях ЧС: кто и как помогает людям
Новости Крыма: где нет света и когда восстановят электроснабжение
В Евпатории не ходят трамваи из-за отсутствия света
 
Белогорский районОтключение электроэнергии в КрымуНовости КрымаКрымЭнергосистема КрымаЭлектричество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:15Трамп сделал резкое заявление в адрес НАТО
16:08В Крыму намолочено 356 тысяч тонн зерна
15:56Жуткое ДТП с КАМАЗом и четырьмя иномарками произошло на Кубани
15:47Ситуация с бензином в России: что делают власти
15:38В Белогорском районе Крыма введут два графика подачи электроэнергии
15:22В Крыму предприниматели могут заявить о своих проблемах напрямую властям
15:10В Керчи восстановлено энергоснабжение
15:05В Феодосии во вторник будет громко - что происходит
14:56Проверка в доме ребенка "Елочка" в Крыму: четверо привлечены к ответственности
14:47Умер сооснователь легендарных "Песняров" Владислав Мисевич
14:39ВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске – ранены трое
14:28Четверо командиров ВСУ получили пожизненное за блокаду Мариуполя
14:15Денег нет: Нидерланды отказываются дальше помогать Киеву
14:02Карт-бланш Прибалтике: что будут решать на саммите НАТО в Анкаре – мнение
13:57Крымчанам предлагают отдохнуть в гостевых домах по выгодной цене
13:41Взрывоопасная звезда: что происходит на Солнце после активных вспышек
13:25Свердловская область и ГК "Полипласт" заключили соглашение о партнерстве
13:17Для чего Зеленский пытается втянуть Белоруссию в конфликт
12:59Новости СВО: потери Киева растут на всех участках фронта
12:45В Джанкойском районе Крыма выделили газ для заправки автомобилей
Лента новостейМолния