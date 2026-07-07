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Умер сооснователь легендарных "Песняров" Владислав Мисевич

Умер сооснователь легендарных "Песняров" Владислав Мисевич - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Умер сооснователь легендарных "Песняров" Владислав Мисевич

Один из основателей и участник легендарного ВИА "Песняры", заслуженный артист Республики Беларусь Владислав Мисевич скончался в Минске на 82-м году жизни. Об... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T14:47

2026-07-07T14:47

2026-07-07T14:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Один из основателей и участник легендарного ВИА "Песняры", заслуженный артист Республики Беларусь Владислав Мисевич скончался в Минске на 82-м году жизни. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.Причины ухода артиста из жизни не уточняются. Прощание с Мисевичем пройдет в четверг, 9 июля.Владислав Мисевич родился в 1945 году в Чкалове (ныне Оренбург). С детства проявляя интерес к музыке, он начал осваивать кларнет и саксофон. Позже устроился воспитанником в оркестр местного Суворовского училища, а после расформирования учебного заведения перешел на место воспитанника в оркестр Оренбургского военного авиационного училища летчиков.Был призван на срочную службу, которую проходил в отдельном образцово-показательном оркестре Белорусского военного округа. В начале 1965 года в минском Доме офицеров познакомился с Владимиром Мулявиным. С 1968 года работал в музыкальном коллективе "Лявоны", входившем в состав ревю "Лявониха". В 1970 году ансамбль был переименован в "Песняры". Играл на саксофоне, флейте, пел сольно и дуэтом с Владимиром Мулявиным. В 1979 году получил звание заслуженного артиста Белорусской ССР. Выступал в коллективе до 1992 года.В 1998 году вернулся в ВИА "Песняры", в течение года исполнял обязанности директора. С 1998 по 2021 год работал в ансамбле "Белорусские песняры".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, культура, музыка, утраты, новости