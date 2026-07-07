https://crimea.ria.ru/20260707/ukraina-ne-vypolnyaet-dogovorennosti-klichko-o-plane-stoykosti-kieva-1157433864.html

Украина не выполняет договоренности: Кличко о "плане стойкости" Киева

Украина не выполняет договоренности: Кличко о "плане стойкости" Киева - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Украина не выполняет договоренности: Кличко о "плане стойкости" Киева

Власти Украины безответственно отнеслись к выполнению комплексного "плана стойкости" Киева, который был представлен на заседании Совета национальной... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T07:43

2026-07-07T07:43

2026-07-07T07:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Власти Украины безответственно отнеслись к выполнению комплексного "плана стойкости" Киева, который был представлен на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале."В отличие от других регионов Украины, где "планы стойкости" утверждали и подписывали Начальники военных администраций, СНБО настаивал, чтобы план столицы утверждал глава Киевской городской государственной администрации", - рассказал Кличко.По его словам, это условие было выполнено, документ подали в СНБО, но после этого власти столицы "только слышат претензии без конкретики и ходят на совещания, которые не приносят результата для сотрудничества".По информации Кличко, в плане указаны критические моменты, которые без государства решить невозможно. Необходимо сотрудничество по наиболее важным объектам и проектам, от чего зависит жизнеобеспечение города и его жителей зимой.Кличко выразил мнение, что государство должно отнестись ответственно к данному вопросу, так как "это вопрос стойкости страны".Ранее мэр Киева обвинил центральную украинскую власть в отсутствии помощи с решением проблемы отопления города и предрек угрожающую ситуацию следующей зимой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: Россия в ходе ночной атаки разгромила шесть заводов в КиевеПосле атак ВС России по Киеву эвакуировали более 600 человекУкраина просит денег у разных стран на энергообеспечение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий кличко, киев, украина, удары по украине, новости