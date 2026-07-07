Рейтинг@Mail.ru
Трамп сделал резкое заявление в адрес НАТО - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260707/tramp-sdelal-rezkoe-zayavlenie-v-adres-nato-1157450039.html
Трамп сделал резкое заявление в адрес НАТО
Трамп сделал резкое заявление в адрес НАТО - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Трамп сделал резкое заявление в адрес НАТО
Президент США Дональд Трамп, прибывший в Анкару на саммит НАТО, заявил перед встречей с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом о своем разочаровании в... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T16:15
2026-07-07T16:15
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
политика
сша
нато
турция
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150669841_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_c3e8c33abe907a78889065ebc7955120.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп, прибывший в Анкару на саммит НАТО, заявил перед встречей с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом о своем разочаровании в Североатлантическом альянсе.По словам Трампа, в ходе переговоров с турецким лидером планируется обсудить торговлю, а также, вопросы, "связанные с вооруженными силами".Комментируя перспективу передачи Турции истребителей F-35, Трамп заявил, что Вашингтону еще предстоит принять это решение.Саммит НАТО проходит в Анкаре 7 и 8 июля. Сообщалось, что Дональд Трамп 7 июля встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а 8 июля проведет переговоры с Владимиром Зеленским. После этой встречи американский лидер, как ожидается, вновь свяжется с президентом России Владимиром Путиным.Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что Штаты "очень разочарованы" в НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Глава Белого дома назвал организацию "бумажным тигром, у которого ничего нет". По словам Трампа, он всерьез задумался о выходе США из НАТО.Бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил по этому поводу, что НАТО в случае выхода из нее США не сможет выжить, поскольку Европа не способна в военном плане заменить американцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Никакой выгоды": Трамп вновь жестко высказался о НАТОСовсем не миротворец: что Трамп намерен решить на саммите НАТО в АнкареУкраинский кризис будет объектом внимания саммита НАТО в Анкаре
сша
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150669841_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_1c0363e9028ac90b3f1a12dc260b6bf0.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, политика, сша, нато, турция, новости
Трамп сделал резкое заявление в адрес НАТО

Трамп признался в своем разочаровании в НАТО перед встречей с Эрдоганом в Анкаре

16:15 07.07.2026
 
© AP Photo Mark SchiefelbeinПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo Mark Schiefelbein
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп, прибывший в Анкару на саммит НАТО, заявил перед встречей с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом о своем разочаровании в Североатлантическом альянсе.
"Я был очень разочарован в НАТО, и, честно говоря, если бы он (саммит - ред.) проходил не в Турции, где мой друг (Эрдоган - ред.) является очень сильным лидером, очень сильным человеком, вполне возможно, что я бы его не посетил", - приводит РИА Новости слова главы Белого дома.
По словам Трампа, в ходе переговоров с турецким лидером планируется обсудить торговлю, а также, вопросы, "связанные с вооруженными силами".
"Мы обсудим множество других вещей и, возможно, упомянем Иран", - добавил американский лидер.
Комментируя перспективу передачи Турции истребителей F-35, Трамп заявил, что Вашингтону еще предстоит принять это решение.
Саммит НАТО проходит в Анкаре 7 и 8 июля. Сообщалось, что Дональд Трамп 7 июля встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а 8 июля проведет переговоры с Владимиром Зеленским. После этой встречи американский лидер, как ожидается, вновь свяжется с президентом России Владимиром Путиным.
Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что Штаты "очень разочарованы" в НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Глава Белого дома назвал организацию "бумажным тигром, у которого ничего нет". По словам Трампа, он всерьез задумался о выходе США из НАТО.
Бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил по этому поводу, что НАТО в случае выхода из нее США не сможет выжить, поскольку Европа не способна в военном плане заменить американцев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Никакой выгоды": Трамп вновь жестко высказался о НАТО
Совсем не миротворец: что Трамп намерен решить на саммите НАТО в Анкаре
Украинский кризис будет объектом внимания саммита НАТО в Анкаре
 
Дональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганПолитикаСШАНАТОТурцияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:15Трамп сделал резкое заявление в адрес НАТО
16:08В Крыму намолочено 356 тысяч тонн зерна
15:56Жуткое ДТП с КАМАЗом и четырьмя иномарками произошло на Кубани
15:47Ситуация с бензином в России: что делают власти
15:38В Белогорском районе Крыма введут два графика подачи электроэнергии
15:22В Крыму предприниматели могут заявить о своих проблемах напрямую властям
15:10В Керчи восстановлено энергоснабжение
15:05В Феодосии во вторник будет громко - что происходит
14:56Проверка в доме ребенка "Елочка" в Крыму: четверо привлечены к ответственности
14:47Умер сооснователь легендарных "Песняров" Владислав Мисевич
14:39ВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске – ранены трое
14:28Четверо командиров ВСУ получили пожизненное за блокаду Мариуполя
14:15Денег нет: Нидерланды отказываются дальше помогать Киеву
14:02Карт-бланш Прибалтике: что будут решать на саммите НАТО в Анкаре – мнение
13:57Крымчанам предлагают отдохнуть в гостевых домах по выгодной цене
13:41Взрывоопасная звезда: что происходит на Солнце после активных вспышек
13:25Свердловская область и ГК "Полипласт" заключили соглашение о партнерстве
13:17Для чего Зеленский пытается втянуть Белоруссию в конфликт
12:59Новости СВО: потери Киева растут на всех участках фронта
12:45В Джанкойском районе Крыма выделили газ для заправки автомобилей
Лента новостейМолния