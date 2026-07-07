https://crimea.ria.ru/20260707/tramp-sdelal-rezkoe-zayavlenie-v-adres-nato-1157450039.html
Трамп сделал резкое заявление в адрес НАТО
Трамп сделал резкое заявление в адрес НАТО - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Трамп сделал резкое заявление в адрес НАТО
Президент США Дональд Трамп, прибывший в Анкару на саммит НАТО, заявил перед встречей с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом о своем разочаровании в... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T16:15
2026-07-07T16:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп, прибывший в Анкару на саммит НАТО, заявил перед встречей с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом о своем разочаровании в Североатлантическом альянсе.По словам Трампа, в ходе переговоров с турецким лидером планируется обсудить торговлю, а также, вопросы, "связанные с вооруженными силами".Комментируя перспективу передачи Турции истребителей F-35, Трамп заявил, что Вашингтону еще предстоит принять это решение.Саммит НАТО проходит в Анкаре 7 и 8 июля. Сообщалось, что Дональд Трамп 7 июля встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а 8 июля проведет переговоры с Владимиром Зеленским. После этой встречи американский лидер, как ожидается, вновь свяжется с президентом России Владимиром Путиным.Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что Штаты "очень разочарованы" в НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Глава Белого дома назвал организацию "бумажным тигром, у которого ничего нет". По словам Трампа, он всерьез задумался о выходе США из НАТО.Бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил по этому поводу, что НАТО в случае выхода из нее США не сможет выжить, поскольку Европа не способна в военном плане заменить американцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Никакой выгоды": Трамп вновь жестко высказался о НАТОСовсем не миротворец: что Трамп намерен решить на саммите НАТО в АнкареУкраинский кризис будет объектом внимания саммита НАТО в Анкаре
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дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, политика, сша, нато, турция, новости
Трамп сделал резкое заявление в адрес НАТО
Трамп признался в своем разочаровании в НАТО перед встречей с Эрдоганом в Анкаре
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп, прибывший в Анкару на саммит НАТО, заявил перед встречей с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом о своем разочаровании в Североатлантическом альянсе.
"Я был очень разочарован в НАТО, и, честно говоря, если бы он (саммит - ред.) проходил не в Турции, где мой друг (Эрдоган - ред.) является очень сильным лидером, очень сильным человеком, вполне возможно, что я бы его не посетил", - приводит РИА Новости слова главы Белого дома.
По словам Трампа, в ходе переговоров с турецким лидером планируется обсудить торговлю, а также, вопросы, "связанные с вооруженными силами".
"Мы обсудим множество других вещей и, возможно, упомянем Иран", - добавил американский лидер.
Комментируя перспективу передачи Турции истребителей F-35, Трамп заявил, что Вашингтону еще предстоит принять это решение.
Саммит НАТО проходит в Анкаре 7 и 8 июля. Сообщалось, что Дональд Трамп 7 июля встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а 8 июля проведет переговоры с Владимиром Зеленским. После этой встречи американский лидер, как ожидается, вновь свяжется с президентом России Владимиром Путиным.
Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что Штаты "очень разочарованы" в НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Глава Белого дома назвал организацию "бумажным тигром, у которого ничего нет". По словам Трампа, он всерьез задумался о выходе США из НАТО.
Бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил
по этому поводу, что НАТО в случае выхода из нее США не сможет выжить, поскольку Европа не способна в военном плане заменить американцев.
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