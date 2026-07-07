https://crimea.ria.ru/20260707/tramp-prigrozil-vyvodom-amerikanskikh-voysk-iz-evropy-1157450510.html

Трамп пригрозил выводом американских войск из Европы

Трамп пригрозил выводом американских войск из Европы - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Трамп пригрозил выводом американских войск из Европы

США не обязаны тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе и могут вывести оттуда все свои войска. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T16:36

2026-07-07T16:36

2026-07-07T16:36

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. США не обязаны тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе и могут вывести оттуда все свои войска. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.По его словам, Вашингтон будет оценивать возможность дальнейшего сокращения американского военного присутствия в ЕвропеРанее Трамп заявил, что очень разочарован в НАТО и не приехал бы на саммит альянса в Анкару, если бы не встреча с турецким коллегой Эрдоганом.Саммит НАТО проходит в Анкаре 7 и 8 июля. Сообщалось, что Дональд Трамп 7 июля встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а 8 июля проведет переговоры с Владимиром Зеленским. После этой встречи американский лидер, как ожидается, вновь свяжется с президентом России Владимиром Путиным.Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что Штаты "очень разочарованы" в НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Глава Белого дома назвал организацию "бумажным тигром, у которого ничего нет". По словам Трампа, он всерьез задумался о выходе США из НАТО.Бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил по этому поводу, что НАТО в случае выхода из нее США не сможет выжить, поскольку Европа не способна в военном плане заменить американцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Никакой выгоды": Трамп вновь жестко высказался о НАТОКарт-бланш Прибалтике: что будут решать на саммите НАТО в Анкаре – мнениеТрамп сделал заявление после разговора с Путиным

сша

европа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, европа, европейский союз (ес), нато, в мире, армия и флот, политика