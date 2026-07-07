Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил выводом американских войск из Европы - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260707/tramp-prigrozil-vyvodom-amerikanskikh-voysk-iz-evropy-1157450510.html
Трамп пригрозил выводом американских войск из Европы
Трамп пригрозил выводом американских войск из Европы - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Трамп пригрозил выводом американских войск из Европы
США не обязаны тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе и могут вывести оттуда все свои войска. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T16:36
2026-07-07T16:36
дональд трамп
сша
европа
европейский союз (ес)
нато
в мире
армия и флот
политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111295/60/1112956012_0:445:2851:2048_1920x0_80_0_0_637b1893d0afe9f2aa9f5e2e9d0d8f5b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. США не обязаны тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе и могут вывести оттуда все свои войска. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.По его словам, Вашингтон будет оценивать возможность дальнейшего сокращения американского военного присутствия в ЕвропеРанее Трамп заявил, что очень разочарован в НАТО и не приехал бы на саммит альянса в Анкару, если бы не встреча с турецким коллегой Эрдоганом.Саммит НАТО проходит в Анкаре 7 и 8 июля. Сообщалось, что Дональд Трамп 7 июля встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а 8 июля проведет переговоры с Владимиром Зеленским. После этой встречи американский лидер, как ожидается, вновь свяжется с президентом России Владимиром Путиным.Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что Штаты "очень разочарованы" в НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Глава Белого дома назвал организацию "бумажным тигром, у которого ничего нет". По словам Трампа, он всерьез задумался о выходе США из НАТО.Бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил по этому поводу, что НАТО в случае выхода из нее США не сможет выжить, поскольку Европа не способна в военном плане заменить американцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Никакой выгоды": Трамп вновь жестко высказался о НАТОКарт-бланш Прибалтике: что будут решать на саммите НАТО в Анкаре – мнениеТрамп сделал заявление после разговора с Путиным
сша
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111295/60/1112956012_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d03d066d02972208e8597e6a6fd9a3c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, европа, европейский союз (ес), нато, в мире, армия и флот, политика
Трамп пригрозил выводом американских войск из Европы

США могут вывести своих солдат из Европы - Трамп

16:36 07.07.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПольские военнослужащие на базе в Ожише
Польские военнослужащие на базе в Ожише - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. США не обязаны тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе и могут вывести оттуда все свои войска. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
"Нам не нужно тратить никаких денег, мы могли бы вывести всех наших солдат из Европы", - цитирует Трампа РИА Новости.
По его словам, Вашингтон будет оценивать возможность дальнейшего сокращения американского военного присутствия в Европе
Ранее Трамп заявил, что очень разочарован в НАТО и не приехал бы на саммит альянса в Анкару, если бы не встреча с турецким коллегой Эрдоганом.
Саммит НАТО проходит в Анкаре 7 и 8 июля. Сообщалось, что Дональд Трамп 7 июля встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а 8 июля проведет переговоры с Владимиром Зеленским. После этой встречи американский лидер, как ожидается, вновь свяжется с президентом России Владимиром Путиным.
Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что Штаты "очень разочарованы" в НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Глава Белого дома назвал организацию "бумажным тигром, у которого ничего нет". По словам Трампа, он всерьез задумался о выходе США из НАТО.
Бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил по этому поводу, что НАТО в случае выхода из нее США не сможет выжить, поскольку Европа не способна в военном плане заменить американцев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Никакой выгоды": Трамп вновь жестко высказался о НАТО
Карт-бланш Прибалтике: что будут решать на саммите НАТО в Анкаре – мнение
Трамп сделал заявление после разговора с Путиным
 
Дональд ТрампСШАЕвропаЕвропейский Союз (ЕС)НАТОВ миреАрмия и флотПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:50Дети добровольцев получат преимущество при зачислении в кадетские корпуса
18:34В Крыму уничтожили пять авиационных бомб
18:24Испания даст Украине 50 млн евро на покупку оружия у США
18:15Лобовое ДТП под Севастополем: пострадали двое детей и трое взрослых
18:12Крымский театр кукол готовит новый спектакль по легендам полуострова
18:02Ялта переходит в режим строгой экономии электричества
17:51Бензин на Кубани: число неработающих АЗС сократилось
17:42МОК отменил санкции в отношении спортсменов России и восстановил членство ОКР
17:30Россиянам хотят разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья
17:22"Не вводим ограничения против друзей": США снимут санкции с Турции
17:16Житель Кубани порезал себя по заданию аферистов и попал в реанимацию
16:57В Севастополе 8 июля ограничат энергоснабжение для юридических лиц
16:45Как Трамп красную карточку на ЧМ-2026 отменял: в чем цель скандала с ФИФА
16:36Трамп пригрозил выводом американских войск из Европы
16:32В Кореизе ищут инвесторов для дома известного винодела
16:15Трамп сделал резкое заявление в адрес НАТО
16:08В Крыму намолочено 356 тысяч тонн зерна
15:56Жуткое ДТП с КАМАЗом и четырьмя иномарками произошло на Кубани
15:47Ситуация с бензином в России: что делают власти
15:38В Белогорском районе Крыма введут два графика подачи электроэнергии
Лента новостейМолния