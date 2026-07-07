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Свердловская область и ГК "Полипласт" заключили соглашение о партнерстве - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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Свердловская область и ГК "Полипласт" заключили соглашение о партнерстве
Свердловская область и ГК "Полипласт" заключили соглашение о партнерстве - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Свердловская область и ГК "Полипласт" заключили соглашение о партнерстве
На полях выставки "Иннопром-2026" состоялось подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве на 2027 год между правительством Свердловской... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T13:25
2026-07-07T14:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости Крым. На полях выставки "Иннопром-2026" состоялось подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве на 2027 год между правительством Свердловской области, администрацией муниципального округа Первоуральск и ГК "Полипласт", сообщает пресс-служба холдинга.Документ подписали губернатор Свердловской области Денис Паслер и председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов.Социальное соглашение расширяет рамки действующего партнерства. Главная цель совместной работы – объединить усилия власти и бизнеса для комплексного развития социальной инфраструктуры и создания комфортной городской среды в муниципальном округе Первоуральск. Особое внимание уделено улучшению качества жизни жителей микрорайона Хромпик.В рамках сотрудничества запланирован ряд конкретных мероприятий на ближайший год, направленных на развитие медицины, спорта, образования и создание комфортной городской среды. В их числе – капитальный ремонт здания больницы в микрорайоне Хромпик и обновление сетей холодного водоснабжения к этому социально важному объекту, приведение в порядок фасадов жилых домов и благоустройство дворовых территорий, модернизация материально-технической базы Первоуральского политехникума и школы №12, проведение природоохранных работ по защите реки Чусовой и другое."”Полипласт” тесно сотрудничает с правительством Свердловской области. Одно из направлений совместной работы — поддержка хоккея с мячом. Академия ”Уральский трубник” в минувшем сезоне подтвердила статус лучшей школы страны, и мы намерены укреплять эту базу. Продолжим работу и по развитию микрорайона Хромпик. Важно, чтобы дети учились в современной школе, жители получали качественную медицинскую помощь, а дворы становились комфортными. Вместе с губернатором Свердловской области Денисом Владимировичем Паслером продолжим работу и приложим максимум усилий для реализации этих планов", — приводит пресс-служба слова Шамсутдинова.Данное соглашение является логическим продолжением планомерного взаимодействия ГК "Полипласт" с правительством Свердловской области, направленного на всестороннее развитие региона.Международная промышленная выставка "Иннопром-2026" проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Страной-партнером выступает Индонезия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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свердловская область, экономика, россия, денис паслер, новости

Свердловская область и ГК "Полипласт" заключили соглашение о партнерстве

13:25 07.07.2026 (обновлено: 14:36 07.07.2026)
 
© Фото предоставлены ГК "Полипласт"Свердловская область и ГК "Полипласт" заключили соглашение о партнерстве
Свердловская область и ГК Полипласт заключили соглашение о партнерстве
© Фото предоставлены ГК "Полипласт"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости Крым. На полях выставки "Иннопром-2026" состоялось подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве на 2027 год между правительством Свердловской области, администрацией муниципального округа Первоуральск и ГК "Полипласт", сообщает пресс-служба холдинга.
Документ подписали губернатор Свердловской области Денис Паслер и председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов.
Социальное соглашение расширяет рамки действующего партнерства. Главная цель совместной работы – объединить усилия власти и бизнеса для комплексного развития социальной инфраструктуры и создания комфортной городской среды в муниципальном округе Первоуральск. Особое внимание уделено улучшению качества жизни жителей микрорайона Хромпик.
© Фото предоставлены ГК "Полипласт"Свердловская область и ГК "Полипласт" заключили соглашение о партнерстве
Свердловская область и ГК Полипласт заключили соглашение о партнерстве
© Фото предоставлены ГК "Полипласт"
Свердловская область и ГК "Полипласт" заключили соглашение о партнерстве
В рамках сотрудничества запланирован ряд конкретных мероприятий на ближайший год, направленных на развитие медицины, спорта, образования и создание комфортной городской среды. В их числе – капитальный ремонт здания больницы в микрорайоне Хромпик и обновление сетей холодного водоснабжения к этому социально важному объекту, приведение в порядок фасадов жилых домов и благоустройство дворовых территорий, модернизация материально-технической базы Первоуральского политехникума и школы №12, проведение природоохранных работ по защите реки Чусовой и другое.
© Фото предоставлены ГК "Полипласт"Свердловская область и ГК "Полипласт" заключили соглашение о партнерстве
Свердловская область и ГК Полипласт заключили соглашение о партнерстве
© Фото предоставлены ГК "Полипласт"
Свердловская область и ГК "Полипласт" заключили соглашение о партнерстве
"”Полипласт” тесно сотрудничает с правительством Свердловской области. Одно из направлений совместной работы — поддержка хоккея с мячом. Академия ”Уральский трубник” в минувшем сезоне подтвердила статус лучшей школы страны, и мы намерены укреплять эту базу. Продолжим работу и по развитию микрорайона Хромпик. Важно, чтобы дети учились в современной школе, жители получали качественную медицинскую помощь, а дворы становились комфортными. Вместе с губернатором Свердловской области Денисом Владимировичем Паслером продолжим работу и приложим максимум усилий для реализации этих планов", — приводит пресс-служба слова Шамсутдинова.
Данное соглашение является логическим продолжением планомерного взаимодействия ГК "Полипласт" с правительством Свердловской области, направленного на всестороннее развитие региона.
Международная промышленная выставка "Иннопром-2026" проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Страной-партнером выступает Индонезия.
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Свердловская областьЭкономикаРоссияДенис ПаслерНовости
 
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