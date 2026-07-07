https://crimea.ria.ru/20260707/splav-dvukh-sistem-professiya-arkhitektora-privlekaet-molodezh-v-krymu-1157430390.html

Сплав двух систем: профессия архитектора привлекает молодежь в Крыму

Сплав двух систем: профессия архитектора привлекает молодежь в Крыму - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Сплав двух систем: профессия архитектора привлекает молодежь в Крыму

Сегодня в Крыму среди молодых людей довольно востребована профессия архитектора. Об этом РИА Новости Крым рассказал архитектор, председатель Союза архитекторов... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T20:00

2026-07-07T20:00

2026-07-07T20:00

крым

кирилл бабеев

кфу (крымский федеральный университет)

архитектура

образование в крыму и севастополе

образование в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Сегодня в Крыму среди молодых людей довольно востребована профессия архитектора. Об этом РИА Новости Крым рассказал архитектор, председатель Союза архитекторов Крыма Кирилл Бабеев."Профессия востребована. Довольно много выпускается архитекторов сейчас в Симферополе и Севастополе, в СевГУ есть кафедры, которые тоже выпускают архитекторов", - подтвердил он.Однако, Бабеев отметил, что данный выбор не является способом быстрого и высокого заработка."Нужно понимать, что это не лучший способ заработать. Потому что для того, чтобы сформироваться, архитектору надо пройти большой творческий путь. Как правило, это происходит к 30-35 годам. Допустим, какие-то другие отрасли, такие как IT, могут принести более быстрые деньги, человек больше отдачи получит в финансовом плане, если пойдет на эти специальности", - отметил спикер.Председатель Союза архитекторов подчеркнул, что, выбирая архитектуру, человек должен понимать, что он делает выбор на всю жизнь."Это – даже больше образ мышления, а не способ зарабатывания денег, и здесь нужно быть довольно целеустремленным и понимать, что эта профессия на всю жизнь. Сложность ее заключается в том, что это не чистое творчество, не точная и не гуманитарная наука. Это – сплав двух систем, поэтому архитекторы обладают незаурядным мышлением. Для того, чтобы решить какую-то техническую задачу, им нужно подходить творчески к ее решению", - пояснил Кирилл Бабеев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму есть архитектурные объекты, соответствующие духу времениКем быть: какие профессии в будущем будут востребованы в КрымуКакие профессии выбирает молодежь в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, кирилл бабеев, кфу (крымский федеральный университет), архитектура, образование в крыму и севастополе, образование в россии