Рейтинг@Mail.ru
Сплав двух систем: профессия архитектора привлекает молодежь в Крыму - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260707/splav-dvukh-sistem-professiya-arkhitektora-privlekaet-molodezh-v-krymu-1157430390.html
Сплав двух систем: профессия архитектора привлекает молодежь в Крыму
Сплав двух систем: профессия архитектора привлекает молодежь в Крыму - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Сплав двух систем: профессия архитектора привлекает молодежь в Крыму
Сегодня в Крыму среди молодых людей довольно востребована профессия архитектора. Об этом РИА Новости Крым рассказал архитектор, председатель Союза архитекторов... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T20:00
2026-07-07T20:00
крым
кирилл бабеев
кфу (крымский федеральный университет)
архитектура
образование в крыму и севастополе
образование в россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110087/27/1100872795_0:127:2416:1486_1920x0_80_0_0_37f2deca5d38a5c18f1001ea1192dea4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Сегодня в Крыму среди молодых людей довольно востребована профессия архитектора. Об этом РИА Новости Крым рассказал архитектор, председатель Союза архитекторов Крыма Кирилл Бабеев."Профессия востребована. Довольно много выпускается архитекторов сейчас в Симферополе и Севастополе, в СевГУ есть кафедры, которые тоже выпускают архитекторов", - подтвердил он.Однако, Бабеев отметил, что данный выбор не является способом быстрого и высокого заработка."Нужно понимать, что это не лучший способ заработать. Потому что для того, чтобы сформироваться, архитектору надо пройти большой творческий путь. Как правило, это происходит к 30-35 годам. Допустим, какие-то другие отрасли, такие как IT, могут принести более быстрые деньги, человек больше отдачи получит в финансовом плане, если пойдет на эти специальности", - отметил спикер.Председатель Союза архитекторов подчеркнул, что, выбирая архитектуру, человек должен понимать, что он делает выбор на всю жизнь."Это – даже больше образ мышления, а не способ зарабатывания денег, и здесь нужно быть довольно целеустремленным и понимать, что эта профессия на всю жизнь. Сложность ее заключается в том, что это не чистое творчество, не точная и не гуманитарная наука. Это – сплав двух систем, поэтому архитекторы обладают незаурядным мышлением. Для того, чтобы решить какую-то техническую задачу, им нужно подходить творчески к ее решению", - пояснил Кирилл Бабеев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму есть архитектурные объекты, соответствующие духу времениКем быть: какие профессии в будущем будут востребованы в КрымуКакие профессии выбирает молодежь в Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110087/27/1100872795_134:0:2282:1611_1920x0_80_0_0_e9d25d98b47665a4ab383aa34204d744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, кирилл бабеев, кфу (крымский федеральный университет), архитектура, образование в крыму и севастополе, образование в россии
Сплав двух систем: профессия архитектора привлекает молодежь в Крыму

Почему в Крыму популярна профессия архитектора

20:00 07.07.2026
 
© РИА Новости . Влад СергиенкоДень знаний в КФУ
День знаний в КФУ - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости . Влад Сергиенко
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Сегодня в Крыму среди молодых людей довольно востребована профессия архитектора. Об этом РИА Новости Крым рассказал архитектор, председатель Союза архитекторов Крыма Кирилл Бабеев.
"Профессия востребована. Довольно много выпускается архитекторов сейчас в Симферополе и Севастополе, в СевГУ есть кафедры, которые тоже выпускают архитекторов", - подтвердил он.
Однако, Бабеев отметил, что данный выбор не является способом быстрого и высокого заработка.
"Нужно понимать, что это не лучший способ заработать. Потому что для того, чтобы сформироваться, архитектору надо пройти большой творческий путь. Как правило, это происходит к 30-35 годам. Допустим, какие-то другие отрасли, такие как IT, могут принести более быстрые деньги, человек больше отдачи получит в финансовом плане, если пойдет на эти специальности", - отметил спикер.
Председатель Союза архитекторов подчеркнул, что, выбирая архитектуру, человек должен понимать, что он делает выбор на всю жизнь.
"Это – даже больше образ мышления, а не способ зарабатывания денег, и здесь нужно быть довольно целеустремленным и понимать, что эта профессия на всю жизнь. Сложность ее заключается в том, что это не чистое творчество, не точная и не гуманитарная наука. Это – сплав двух систем, поэтому архитекторы обладают незаурядным мышлением. Для того, чтобы решить какую-то техническую задачу, им нужно подходить творчески к ее решению", - пояснил Кирилл Бабеев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму есть архитектурные объекты, соответствующие духу времени
Кем быть: какие профессии в будущем будут востребованы в Крыму
Какие профессии выбирает молодежь в Крыму
 
КрымКирилл БабеевКФУ (Крымский федеральный университет)АрхитектураОбразование в Крыму и СевастополеОбразование в России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:31Фрукт с крымским характером: в Крыму начинается уборка персика
21:17Крымский мост сейчас: обстановка на вечер вторника
21:15Чистил карму: на Кубани лжецелитель выманил у землячки миллион
20:54Переживать не нужно: новые здания в Крыму выдержат землетрясение 9 баллов
20:52Еще 190 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
20:12Росреестр завершает оценку и учет объектов недвижимости в новых регионах
20:00Сплав двух систем: профессия архитектора привлекает молодежь в Крыму
19:45В России упростят процесс оформления пенсий
19:30В Севастополе выделили 30 млн рублей на компенсации за поврежденное ВСУ имущество
19:20Как будут ходить поезда "Таврия" в Крым
19:11"Повлиять на Трампа": чего ждать от саммита НАТО в Анкаре
18:50Дети добровольцев получат преимущество при зачислении в кадетские корпуса
18:34В Крыму уничтожили пять авиационных бомб
18:24Испания даст Украине 50 млн евро на покупку оружия у США
18:15Лобовое ДТП под Севастополем: пострадали двое детей и трое взрослых
18:12Крымский театр кукол готовит новый спектакль по легендам полуострова
18:02Ялта переходит в режим строгой экономии электричества
17:51Бензин на Кубани: число неработающих АЗС сократилось
17:42МОК отменил санкции в отношении спортсменов России и восстановил членство ОКР
17:30Россиянам хотят разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья
Лента новостейМолния