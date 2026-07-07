Рейтинг@Mail.ru
Спасла малыша и попала в больницу: 17-я премия Кеосаяна нашла обладателя - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260707/spasla-malysha-i-popala-v-bolnitsu-17-ya-premiya-keosayana-nashla-obladatelya-1157437598.html
Спасла малыша и попала в больницу: 17-я премия Кеосаяна нашла обладателя
Спасла малыша и попала в больницу: 17-я премия Кеосаяна нашла обладателя - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Спасла малыша и попала в больницу: 17-я премия Кеосаяна нашла обладателя
Жительница Калининградской области получит премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение выпавшего из окна двухлетнего малыша . Об этом сообщила главный редактор... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T11:08
2026-07-07T11:08
маргарита симоньян
тигран кеосаян
новости
калининградская область
международная медиагруппа "россия сегодня"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/18/1157135993_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_aa23269623a5f994c004bb2c12e94041.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Жительница Калининградской области получит премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение выпавшего из окна двухлетнего малыша . Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.По ее словам, Галина занималась цветами на улице, когда услышала крики детей и заметила ребенка в окне. Левая рука у нее прооперирована, поэтому ловить мальчика пришлось только правой. С ребенком все хорошо, а вот Галина попала в больницу с переломами.16-ю премию имени Тиграна Кеосаяна в начале июля получил военнослужащий Александр, который спас женщину из пожара в Калининградской области.Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом. Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Маргарита Симоньян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вынес детей и маму из огня: премию Кеосаяна получит студент из КанскаСимоньян простила готовивших покушение на нее и готова помочь их семьямЗа спасение утопающих детей подросток получит премию имени Кеосаяна
калининградская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/18/1157135993_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_4393ed8311186a9f7887b05d776d4ff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
маргарита симоньян, тигран кеосаян, новости, калининградская область, международная медиагруппа "россия сегодня"
Спасла малыша и попала в больницу: 17-я премия Кеосаяна нашла обладателя

Симоньян: спасительница выпавшего их окна ребенка получит премию Кеосаяна

11:08 07.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлавный редактор Международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор Международной медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Жительница Калининградской области получит премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение выпавшего из окна двухлетнего малыша . Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"17-ю премию имени Тиграна в миллион рублей получит женщина, спасшая двухлетнего мальчика, который выпал из окна четвертого этажа в Калининградской области", – написала Симоньян в своем канале в МАКС.
По ее словам, Галина занималась цветами на улице, когда услышала крики детей и заметила ребенка в окне. Левая рука у нее прооперирована, поэтому ловить мальчика пришлось только правой. С ребенком все хорошо, а вот Галина попала в больницу с переломами.
"Премию имени Тиграна в миллион рублей я выдаю простым людям, которые спасают людей, рискуя собой", – напомнила главный редактор RT.
16-ю премию имени Тиграна Кеосаяна в начале июля получил военнослужащий Александр, который спас женщину из пожара в Калининградской области.
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом. Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Маргарита Симоньян.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вынес детей и маму из огня: премию Кеосаяна получит студент из Канска
Симоньян простила готовивших покушение на нее и готова помочь их семьям
За спасение утопающих детей подросток получит премию имени Кеосаяна
 
Маргарита СимоньянТигран КеосаянНовостиКалининградская областьМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:17Для чего Зеленский пытается втянуть Белоруссию в конфликт
12:59Новости СВО: потери Киева растут на всех участках фронта
12:45В Джанкойском районе Крыма выделили газ для заправки автомобилей
12:35Черноморский флот сбил шесть безэкипажных катеров ВСУ
12:29Армия России взяла под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области
12:25Крым в условиях ЧС: кто и как помогает людям
12:17Феодосия во вторник останется без воды из-за аварии на энерголиниях
12:04В Севастополе 4-летняя девочка выпала из окна
11:44Буданов* сделал заявление о восстановлении отношений с Россией
11:32Рядом с отелем Макрона в Дамаске прогремели взрывы
11:20Подозреваемую в покушении на олигарха в Монако нашли мертвой под Киевом
11:18Режим техногенной ЧС введен на территории Херсонской области
11:08Спасла малыша и попала в больницу: 17-я премия Кеосаяна нашла обладателя
10:57Экстремальная жара угрожает США
10:36Склад оружия и план нападения: ФСБ задержала восемь террористов
10:25Офис Зеленского прогнозирует обострение конфликта с Польшей
10:13Как получить выплату за отсутствие света и воды во время ЧС в Крыму
10:06В Севастополе 7 июля не будет свободной продажи топлива
09:55Восемь городов и 12 районов Крыма остаются без света
09:29Оформил кредиты на покойницу: в Севастополе поймали афериста
Лента новостейМолния