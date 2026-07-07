https://crimea.ria.ru/20260707/spasla-malysha-i-popala-v-bolnitsu-17-ya-premiya-keosayana-nashla-obladatelya-1157437598.html

Спасла малыша и попала в больницу: 17-я премия Кеосаяна нашла обладателя

Спасла малыша и попала в больницу: 17-я премия Кеосаяна нашла обладателя - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Спасла малыша и попала в больницу: 17-я премия Кеосаяна нашла обладателя

Жительница Калининградской области получит премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение выпавшего из окна двухлетнего малыша . Об этом сообщила главный редактор... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T11:08

2026-07-07T11:08

2026-07-07T11:08

маргарита симоньян

тигран кеосаян

новости

калининградская область

международная медиагруппа "россия сегодня"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Жительница Калининградской области получит премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение выпавшего из окна двухлетнего малыша . Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.По ее словам, Галина занималась цветами на улице, когда услышала крики детей и заметила ребенка в окне. Левая рука у нее прооперирована, поэтому ловить мальчика пришлось только правой. С ребенком все хорошо, а вот Галина попала в больницу с переломами.16-ю премию имени Тиграна Кеосаяна в начале июля получил военнослужащий Александр, который спас женщину из пожара в Калининградской области.Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом. Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Маргарита Симоньян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вынес детей и маму из огня: премию Кеосаяна получит студент из КанскаСимоньян простила готовивших покушение на нее и готова помочь их семьямЗа спасение утопающих детей подросток получит премию имени Кеосаяна

калининградская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита симоньян, тигран кеосаян, новости, калининградская область, международная медиагруппа "россия сегодня"