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Спасла малыша и попала в больницу: 17-я премия Кеосаяна нашла обладателя
Спасла малыша и попала в больницу: 17-я премия Кеосаяна нашла обладателя - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Спасла малыша и попала в больницу: 17-я премия Кеосаяна нашла обладателя
Жительница Калининградской области получит премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение выпавшего из окна двухлетнего малыша . Об этом сообщила главный редактор... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T11:08
2026-07-07T11:08
2026-07-07T11:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Жительница Калининградской области получит премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение выпавшего из окна двухлетнего малыша . Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.По ее словам, Галина занималась цветами на улице, когда услышала крики детей и заметила ребенка в окне. Левая рука у нее прооперирована, поэтому ловить мальчика пришлось только правой. С ребенком все хорошо, а вот Галина попала в больницу с переломами.16-ю премию имени Тиграна Кеосаяна в начале июля получил военнослужащий Александр, который спас женщину из пожара в Калининградской области.Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом. Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Маргарита Симоньян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вынес детей и маму из огня: премию Кеосаяна получит студент из КанскаСимоньян простила готовивших покушение на нее и готова помочь их семьямЗа спасение утопающих детей подросток получит премию имени Кеосаяна
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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маргарита симоньян, тигран кеосаян, новости, калининградская область, международная медиагруппа "россия сегодня"
Спасла малыша и попала в больницу: 17-я премия Кеосаяна нашла обладателя
Симоньян: спасительница выпавшего их окна ребенка получит премию Кеосаяна
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Жительница Калининградской области получит премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение выпавшего из окна двухлетнего малыша . Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"17-ю премию имени Тиграна в миллион рублей получит женщина, спасшая двухлетнего мальчика, который выпал из окна четвертого этажа в Калининградской области", – написала Симоньян в своем канале в МАКС.
По ее словам, Галина занималась цветами на улице, когда услышала крики детей и заметила ребенка в окне. Левая рука у нее прооперирована, поэтому ловить мальчика пришлось только правой. С ребенком все хорошо, а вот Галина попала в больницу с переломами.
"Премию имени Тиграна в миллион рублей я выдаю простым людям, которые спасают людей, рискуя собой", – напомнила главный редактор RT.
16-ю премию
имени Тиграна Кеосаяна в начале июля получил военнослужащий Александр, который спас женщину из пожара в Калининградской области.
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом. Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Маргарита Симоньян.
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