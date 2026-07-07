Рейтинг@Mail.ru
Склад оружия и план нападения: ФСБ задержала восемь террористов - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260707/sklad-oruzhiya-i-plan-napadeniya-fsb-zaderzhala-vosem-terroristov-1157437010.html
Склад оружия и план нападения: ФСБ задержала восемь террористов
Склад оружия и план нападения: ФСБ задержала восемь террористов - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Склад оружия и план нападения: ФСБ задержала восемь террористов
Восемь участников террористической ячейки задержаны в Кабардино-Балкарии. Как сообщает во вторник ФСБ России, они готовили вооруженные нападения на... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T10:36
2026-07-07T10:36
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
россия
поиск людей на новых территориях россии
новости
кабардино-балкария
оружие
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901595_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4c70dac0f1f13f740927d0c8fd28f901.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Восемь участников террористической ячейки задержаны в Кабардино-Балкарии. Как сообщает во вторник ФСБ России, они готовили вооруженные нападения на правоохранителей с целью завладеть оружием."Пресечена противоправная деятельность восьми членов законспирированной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации, действовавшей в Баксанском районе Кабардино-Балкарской республики", – цитирует сообщение РИА Новости.Задержаны главарь и члены ячейки. В тайнике по адресам их проживания изъято 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, 500 патронов, 5 килограммов пороха, 12 самодельных зажигательных устройств и компоненты для их изготовления, 18 ножей, 3 радиостанции "Моторола", медикаменты, снаряжение для проживания в горно-лесистой местности и продукты питания.Уголовные дела открыты по статьям о приготовлении к теракту, организации и участии в деятельности террористической организации. Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Все задержанные арестованы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила рассылку взрывчатки военным под видом парфюмовПомогал планировать атаки ВСУ: жителя Анапы задержала ФСБРоссиян осудили на сроки до 25 лет за подготовку терактов в нескольких регионах РФ
россия
кабардино-балкария
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901595_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_75e17f778b7441adfba22a547064920f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, поиск людей на новых территориях россии, новости, кабардино-балкария, оружие
Склад оружия и план нападения: ФСБ задержала восемь террористов

Восемь членов террористической ячейки задержаны в Кабардино-Балкарии – ФСБ

10:36 07.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Восемь участников террористической ячейки задержаны в Кабардино-Балкарии. Как сообщает во вторник ФСБ России, они готовили вооруженные нападения на правоохранителей с целью завладеть оружием.
"Пресечена противоправная деятельность восьми членов законспирированной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации, действовавшей в Баксанском районе Кабардино-Балкарской республики", – цитирует сообщение РИА Новости.
Злоумышленники присягнули на верность эмиссару террористической организации и готовили нападения на административные здания правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии "с целью завладения оружием и последующим переходом на нелегальное положение".
Задержаны главарь и члены ячейки. В тайнике по адресам их проживания изъято 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, 500 патронов, 5 килограммов пороха, 12 самодельных зажигательных устройств и компоненты для их изготовления, 18 ножей, 3 радиостанции "Моторола", медикаменты, снаряжение для проживания в горно-лесистой местности и продукты питания.
Уголовные дела открыты по статьям о приготовлении к теракту, организации и участии в деятельности террористической организации. Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Все задержанные арестованы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФСБ предотвратила рассылку взрывчатки военным под видом парфюмов
Помогал планировать атаки ВСУ: жителя Анапы задержала ФСБ
Россиян осудили на сроки до 25 лет за подготовку терактов в нескольких регионах РФ
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)РоссияПоиск людей на новых территориях РоссииНовостиКабардино-БалкарияОружие
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:17Для чего Зеленский пытается втянуть Белоруссию в конфликт
12:59Новости СВО: потери Киева растут на всех участках фронта
12:45В Джанкойском районе Крыма выделили газ для заправки автомобилей
12:35Черноморский флот сбил шесть безэкипажных катеров ВСУ
12:29Армия России взяла под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области
12:25Крым в условиях ЧС: кто и как помогает людям
12:17Феодосия во вторник останется без воды из-за аварии на энерголиниях
12:04В Севастополе 4-летняя девочка выпала из окна
11:44Буданов* сделал заявление о восстановлении отношений с Россией
11:32Рядом с отелем Макрона в Дамаске прогремели взрывы
11:20Подозреваемую в покушении на олигарха в Монако нашли мертвой под Киевом
11:18Режим техногенной ЧС введен на территории Херсонской области
11:08Спасла малыша и попала в больницу: 17-я премия Кеосаяна нашла обладателя
10:57Экстремальная жара угрожает США
10:36Склад оружия и план нападения: ФСБ задержала восемь террористов
10:25Офис Зеленского прогнозирует обострение конфликта с Польшей
10:13Как получить выплату за отсутствие света и воды во время ЧС в Крыму
10:06В Севастополе 7 июля не будет свободной продажи топлива
09:55Восемь городов и 12 районов Крыма остаются без света
09:29Оформил кредиты на покойницу: в Севастополе поймали афериста
Лента новостейМолния