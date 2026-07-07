https://crimea.ria.ru/20260707/sklad-oruzhiya-i-plan-napadeniya-fsb-zaderzhala-vosem-terroristov-1157437010.html

Склад оружия и план нападения: ФСБ задержала восемь террористов

Склад оружия и план нападения: ФСБ задержала восемь террористов - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Склад оружия и план нападения: ФСБ задержала восемь террористов

Восемь участников террористической ячейки задержаны в Кабардино-Балкарии. Как сообщает во вторник ФСБ России, они готовили вооруженные нападения на... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T10:36

2026-07-07T10:36

2026-07-07T10:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Восемь участников террористической ячейки задержаны в Кабардино-Балкарии. Как сообщает во вторник ФСБ России, они готовили вооруженные нападения на правоохранителей с целью завладеть оружием."Пресечена противоправная деятельность восьми членов законспирированной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации, действовавшей в Баксанском районе Кабардино-Балкарской республики", – цитирует сообщение РИА Новости.Задержаны главарь и члены ячейки. В тайнике по адресам их проживания изъято 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, 500 патронов, 5 килограммов пороха, 12 самодельных зажигательных устройств и компоненты для их изготовления, 18 ножей, 3 радиостанции "Моторола", медикаменты, снаряжение для проживания в горно-лесистой местности и продукты питания.Уголовные дела открыты по статьям о приготовлении к теракту, организации и участии в деятельности террористической организации. Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Все задержанные арестованы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила рассылку взрывчатки военным под видом парфюмовПомогал планировать атаки ВСУ: жителя Анапы задержала ФСБРоссиян осудили на сроки до 25 лет за подготовку терактов в нескольких регионах РФ

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, поиск людей на новых территориях россии, новости, кабардино-балкария, оружие