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Склад оружия и план нападения: ФСБ задержала восемь террористов
Склад оружия и план нападения: ФСБ задержала восемь террористов - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Склад оружия и план нападения: ФСБ задержала восемь террористов
Восемь участников террористической ячейки задержаны в Кабардино-Балкарии. Как сообщает во вторник ФСБ России, они готовили вооруженные нападения на... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T10:36
2026-07-07T10:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Восемь участников террористической ячейки задержаны в Кабардино-Балкарии. Как сообщает во вторник ФСБ России, они готовили вооруженные нападения на правоохранителей с целью завладеть оружием."Пресечена противоправная деятельность восьми членов законспирированной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации, действовавшей в Баксанском районе Кабардино-Балкарской республики", – цитирует сообщение РИА Новости.Задержаны главарь и члены ячейки. В тайнике по адресам их проживания изъято 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, 500 патронов, 5 килограммов пороха, 12 самодельных зажигательных устройств и компоненты для их изготовления, 18 ножей, 3 радиостанции "Моторола", медикаменты, снаряжение для проживания в горно-лесистой местности и продукты питания.Уголовные дела открыты по статьям о приготовлении к теракту, организации и участии в деятельности террористической организации. Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Все задержанные арестованы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила рассылку взрывчатки военным под видом парфюмовПомогал планировать атаки ВСУ: жителя Анапы задержала ФСБРоссиян осудили на сроки до 25 лет за подготовку терактов в нескольких регионах РФ
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, поиск людей на новых территориях россии, новости, кабардино-балкария, оружие
Склад оружия и план нападения: ФСБ задержала восемь террористов
Восемь членов террористической ячейки задержаны в Кабардино-Балкарии – ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Восемь участников террористической ячейки задержаны в Кабардино-Балкарии. Как сообщает во вторник ФСБ России, они готовили вооруженные нападения на правоохранителей с целью завладеть оружием.
"Пресечена противоправная деятельность восьми членов законспирированной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации, действовавшей в Баксанском районе Кабардино-Балкарской республики", – цитирует сообщение РИА Новости.
Злоумышленники присягнули на верность эмиссару террористической организации и готовили нападения на административные здания правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии "с целью завладения оружием и последующим переходом на нелегальное положение".
Задержаны главарь и члены ячейки. В тайнике по адресам их проживания изъято 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, 500 патронов, 5 килограммов пороха, 12 самодельных зажигательных устройств и компоненты для их изготовления, 18 ножей, 3 радиостанции "Моторола", медикаменты, снаряжение для проживания в горно-лесистой местности и продукты питания.
Уголовные дела открыты по статьям о приготовлении к теракту, организации и участии в деятельности террористической организации. Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Все задержанные арестованы.
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