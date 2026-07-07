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Ситуация с водой в Саках на западе Крыма - данные властей - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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Ситуация с водой в Саках на западе Крыма - данные властей
Ситуация с водой в Саках на западе Крыма - данные властей - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Ситуация с водой в Саках на западе Крыма - данные властей
Во вторник, 7 июля, подачу воды в городе Саки на западе Крыма будут осуществлять в течение шести часов. Об этом сообщила глава администрации города Юлия... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T08:56
2026-07-07T08:56
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юлия предыбайло
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отключение воды в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Во вторник, 7 июля, подачу воды в городе Саки на западе Крыма будут осуществлять в течение шести часов. Об этом сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло.Предыбайло обратила внимание горожан, что подвозить воду будут в случае отсутствия водоснабжения в жилых домах более 24 часов."На данный момент вода подается ежедневно в соответствии с установленным графиком. При подаче водоснабжения необходимо делать запасы", - подчеркнула глава администрации Сак.5 июля сообщалось, что ночью произошла авария в энергосистеме за пределами города, из-за чего вся территория Сак осталась без света. Водоснабжение было ограничено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Крыму сейчас: что известноГде в Крыму можно зарядить телефон и выйти в интернет без светаБолее 50 улиц в Феодосии останутся без воды
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Ситуация с водой в Саках на западе Крыма - данные властей

В Саках воду будут подвозить при отсутствии водоснабжения в жилых домах более 24 часов

08:56 07.07.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Во вторник, 7 июля, подачу воды в городе Саки на западе Крыма будут осуществлять в течение шести часов. Об этом сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло.
"Ночью произошло аварийное отключение на сетях электроснабжения. Бригады энергетиков работают. Генераторы на водонапорных станциях для подачи водоснабжения сегодня будут включены с 13:00 до 19:00", - говорится в сообщении.
Предыбайло обратила внимание горожан, что подвозить воду будут в случае отсутствия водоснабжения в жилых домах более 24 часов.
"На данный момент вода подается ежедневно в соответствии с установленным графиком. При подаче водоснабжения необходимо делать запасы", - подчеркнула глава администрации Сак.
5 июля сообщалось, что ночью произошла авария в энергосистеме за пределами города, из-за чего вся территория Сак осталась без света. Водоснабжение было ограничено.
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