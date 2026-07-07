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Ситуация с водой в Саках на западе Крыма - данные властей
Ситуация с водой в Саках на западе Крыма - данные властей - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Ситуация с водой в Саках на западе Крыма - данные властей
Во вторник, 7 июля, подачу воды в городе Саки на западе Крыма будут осуществлять в течение шести часов. Об этом сообщила глава администрации города Юлия... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T08:56
2026-07-07T08:56
2026-07-07T08:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Во вторник, 7 июля, подачу воды в городе Саки на западе Крыма будут осуществлять в течение шести часов. Об этом сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло.Предыбайло обратила внимание горожан, что подвозить воду будут в случае отсутствия водоснабжения в жилых домах более 24 часов."На данный момент вода подается ежедневно в соответствии с установленным графиком. При подаче водоснабжения необходимо делать запасы", - подчеркнула глава администрации Сак.5 июля сообщалось, что ночью произошла авария в энергосистеме за пределами города, из-за чего вся территория Сак осталась без света. Водоснабжение было ограничено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Крыму сейчас: что известноГде в Крыму можно зарядить телефон и выйти в интернет без светаБолее 50 улиц в Феодосии останутся без воды
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Ситуация с водой в Саках на западе Крыма - данные властей
В Саках воду будут подвозить при отсутствии водоснабжения в жилых домах более 24 часов