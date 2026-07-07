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Ситуация с бензином в России: что делают власти - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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Ситуация с бензином в России: что делают власти
Ситуация с бензином в России: что делают власти - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Ситуация с бензином в России: что делают власти
Кабмин РФ рассматривает принятие дополнительных мер по насыщению рынка страны нефтепродуктами, данные вопросы будут рассмотрены на совещании в ситуационном... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T15:47
2026-07-07T15:47
бензин
топливо
топливно-энергетический комплекс
дефицит топлива в крыму
александр новак
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Кабмин РФ рассматривает принятие дополнительных мер по насыщению рынка страны нефтепродуктами, данные вопросы будут рассмотрены на совещании в ситуационном центре правительства. Об этом заявил зампредседателя российского правительства Александр Новак.Новак констатировал, что ситуация на рынке "остается напряженной", с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что 8 июля президент России Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства РФ. Основной темой обсуждения станет работа транспортного и топливного комплекса в текущих условиях.Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС возбудила дело против шести операторов АЗС из-за цен на топливоЗапас необходим: как правильно хранить бензинБензин на внутреннем рынке и поддержка НПЗ: Путин подписал закон
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РИА Новости Крым
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4.7
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бензин, топливо, топливно-энергетический комплекс, дефицит топлива в крыму, александр новак, новости
Ситуация с бензином в России: что делают власти

Власти РФ рассматривают дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктами - Новак

15:47 07.07.2026
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Кабмин РФ рассматривает принятие дополнительных мер по насыщению рынка страны нефтепродуктами, данные вопросы будут рассмотрены на совещании в ситуационном центре правительства. Об этом заявил зампредседателя российского правительства Александр Новак.
"Рассмотрим сегодня баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений и дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктами", - приводит его словам РИА Новости.
Новак констатировал, что ситуация на рынке "остается напряженной", с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.
Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что 8 июля президент России Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства РФ. Основной темой обсуждения станет работа транспортного и топливного комплекса в текущих условиях.
Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно.
В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.
Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.
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БензинТопливоТопливно-энергетический комплексДефицит топлива в КрымуАлександр НовакНовости
 
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