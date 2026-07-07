https://crimea.ria.ru/20260707/situatsiya-s-benzinom-v-rossii-chto-delayut-vlasti--1157448808.html

Ситуация с бензином в России: что делают власти

Ситуация с бензином в России: что делают власти - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Ситуация с бензином в России: что делают власти

Кабмин РФ рассматривает принятие дополнительных мер по насыщению рынка страны нефтепродуктами, данные вопросы будут рассмотрены на совещании в ситуационном... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T15:47

2026-07-07T15:47

2026-07-07T15:47

бензин

топливо

топливно-энергетический комплекс

дефицит топлива в крыму

александр новак

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157397337_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_6c5c5778d655784a5938b430dc36763f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Кабмин РФ рассматривает принятие дополнительных мер по насыщению рынка страны нефтепродуктами, данные вопросы будут рассмотрены на совещании в ситуационном центре правительства. Об этом заявил зампредседателя российского правительства Александр Новак.Новак констатировал, что ситуация на рынке "остается напряженной", с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что 8 июля президент России Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства РФ. Основной темой обсуждения станет работа транспортного и топливного комплекса в текущих условиях.Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС возбудила дело против шести операторов АЗС из-за цен на топливоЗапас необходим: как правильно хранить бензинБензин на внутреннем рынке и поддержка НПЗ: Путин подписал закон

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бензин, топливо, топливно-энергетический комплекс, дефицит топлива в крыму, александр новак, новости