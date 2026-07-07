https://crimea.ria.ru/20260707/sem-gorodov-i-tri-rayona-kryma-ostalis-bez-vody-1157435121.html
Семь городов и три района Крыма остались без воды
Семь городов и три района Крыма остались без воды - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Семь городов и три района Крыма остались без воды
Семь городов и три района Крыма остались без воды во вторник, 7 июля. Ведутся аварийные работы. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T09:21
2026-07-07T09:21
2026-07-07T09:21
крым
новости крыма
вода крыма
вода в крыму
отключение воды в крыму
отключение электроэнергии в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/04/1156601734_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_f626a6848c1944b7ced5efee23b3b630.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Семь городов и три района Крыма остались без воды во вторник, 7 июля. Ведутся аварийные работы. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".Отсутствует водоснабжение в селах Давыдовка (Симферопольский район), Перекоп, Волошино и Суворово (Красноперекопский район), городах Белогорске, Джанкое, Евпатории, Керчи, Армянске, Красноперекопске, Саках, а также на территории Нижнегорского, Джанкойского и Красногвардейского районов.Ранее сообщалось, что во вторник в Евпатории не ходят трамваи из-за проблем с электроснабжением. В Саках ночью произошло аварийное отключение на сетях электроснабжения.По данным Министерства обороны РФ, за ночь над российскими регионами, а также в акватории Черного и Азовского морей уничтожены 452 украинских беспилотника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму можно зарядить телефон и выйти в интернет без светаВ Севастополе ограничат энергоснабжение для юрлицГлава Евпатории рассказал о графике веерных отключений
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/04/1156601734_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_66f0cc6bc2a93743f4997298a8cb7b0b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, вода крыма, вода в крыму, отключение воды в крыму, отключение электроэнергии в крыму
Семь городов и три района Крыма остались без воды
В Крыму из-за ремонта без воды остаются семь городов и три района