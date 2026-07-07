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Семь городов и три района Крыма остались без воды - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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Семь городов и три района Крыма остались без воды
Семь городов и три района Крыма остались без воды - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Семь городов и три района Крыма остались без воды
Семь городов и три района Крыма остались без воды во вторник, 7 июля. Ведутся аварийные работы. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T09:21
2026-07-07T09:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Семь городов и три района Крыма остались без воды во вторник, 7 июля. Ведутся аварийные работы. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".Отсутствует водоснабжение в селах Давыдовка (Симферопольский район), Перекоп, Волошино и Суворово (Красноперекопский район), городах Белогорске, Джанкое, Евпатории, Керчи, Армянске, Красноперекопске, Саках, а также на территории Нижнегорского, Джанкойского и Красногвардейского районов.Ранее сообщалось, что во вторник в Евпатории не ходят трамваи из-за проблем с электроснабжением. В Саках ночью произошло аварийное отключение на сетях электроснабжения.По данным Министерства обороны РФ, за ночь над российскими регионами, а также в акватории Черного и Азовского морей уничтожены 452 украинских беспилотника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму можно зарядить телефон и выйти в интернет без светаВ Севастополе ограничат энергоснабжение для юрлицГлава Евпатории рассказал о графике веерных отключений
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Семь городов и три района Крыма остались без воды

В Крыму из-за ремонта без воды остаются семь городов и три района

09:21 07.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллектаОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Семь городов и три района Крыма остались без воды во вторник, 7 июля. Ведутся аварийные работы. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
"7 июля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях ограничено водоснабжение", - рассказали на предприятии и уточнили, что работы ведутся на сетях "Крымэнерго".
Отсутствует водоснабжение в селах Давыдовка (Симферопольский район), Перекоп, Волошино и Суворово (Красноперекопский район), городах Белогорске, Джанкое, Евпатории, Керчи, Армянске, Красноперекопске, Саках, а также на территории Нижнегорского, Джанкойского и Красногвардейского районов.
Ранее сообщалось, что во вторник в Евпатории не ходят трамваи из-за проблем с электроснабжением. В Саках ночью произошло аварийное отключение на сетях электроснабжения.
По данным Министерства обороны РФ, за ночь над российскими регионами, а также в акватории Черного и Азовского морей уничтожены 452 украинских беспилотника.
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