https://crimea.ria.ru/20260707/samanta-smit-v-krymu-devochka-s-solnechnoy-ulybkoy-pokorivshaya-mir-1157422596.html

Саманта Смит в Крыму: девочка с солнечной улыбкой, покорившая мир

Саманта Смит в Крыму: девочка с солнечной улыбкой, покорившая мир - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Саманта Смит в Крыму: девочка с солнечной улыбкой, покорившая мир

Юная американка, растопившая лед Холодной войны, девочка с солнечной улыбкой. Газеты начала 80-х годов прошлого века не скупились на эпитеты в отношении... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T07:12

2026-07-07T07:12

2026-07-07T07:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Юная американка, растопившая лед Холодной войны, девочка с солнечной улыбкой. Газеты начала 80-х годов прошлого века не скупились на эпитеты в отношении американской школьницы Саманты Смит, вошедшей в историю ярким примером народной дипломатии. Семья Смит в ходе посещения СССР в 1983 году по приглашению генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова побывала и в Крыму. О крымской части визита – в материале РИА Новости Крым."Мистер Андропов, Вы собираетесь на нас напасть?"Все началось с письма, вернее все началось с журнала, письмо было написано позже. Как рассказывает мама Саманты Смит, социолог Джейн Смит, осенью 1982 года, после смерти Леонида Брежнева, новым генсеком был назначен всесильный шеф КГБ Юрий Андропов. Тогда же его фотографию напечатал американский журнал Тime вместе с портретом президента США Рональда Рейгана.Прочитав статью, Саманта спросила у мамы: "… если все боятся мистера Андропова, почему никто не спросит у него, собирается ли он нападать на нашу страну?" и попросила маму написать господину Андропову письмо. Мама предложила: "Почему бы тебе самой не написать ему?".Москва Кремльгосподину Андропову Ю.В.Уважаемый мистер Андропов!Меня зовут Саманта Смит. Мне десять лет. Поздравляю вас с новой работой. Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война между СССР и Соединенными Штатами. Вы собираетесь начать войну или нет? Если вы против войны, скажите, пожалуйста, как вы собираетесь предотвратить войну? Вы, конечно, не обязаны отвечать на мой вопрос, но я хотела бы знать, почему вы хотите завоевать весь мир или, по крайней мере, нашу страну. Бог создал Землю, чтобы мы все вместе жили в мире и не воевали.Искренне ваша Саманта СмитПисьмо Смит было опубликовано в газете "Правда" 19 апреля 1983 года."В СССР все за мир и дружбу. Приезжайте в Артек"26 апреля 1983 года Саманта получила ответ от Юрия Андропова, который сравнил школьницу с Бекки Тетчер из твеновских "Приключений Тома Сойера".А отвечая на главный вопрос юной американки, он пишет, что в СССР никто – ни рабочие и крестьяне, ни писатели и врачи, ни взрослые и дети, ни члены правительства не хотят ни большой, ни "малой" войны: "Мы хотим мира – нам есть чем заняться: выращивать хлеб, строить и изобретать, писать книги и летать в космос. Мы хотим мира для себя и для всех народов планеты. Для своих детей и для тебя, Саманта".Он также пригласил ее приехать летом в СССР.Встречали с баяном7 июля 1983 года Саманта Смит, ее мама Джейн и отец Артур, который работал преподавателем английского языка и литературы в колледже в городе Хьюлтон (штат Мэн) выехали в СССР, где провели две недели, посетив Москву, Ленинград и Крым.Саманта приехала сразу после празднования своего дня рождения. 29 июня она отметила 11-летие. И поездка в Советский Союз была несомненным подарком для девочки. В музейном архиве Международного детского центра "Артек" бережно хранят документы, связанные с пребыванием семьи Смит на крымской земле.К примеру, в сохранившейся копии программы пребывания (а в Крыму американская семья пробыла с 9 по 13 июля) расписаны практически все мероприятия, начиная от встречи в симферопольском аэропорту.Так, из нее можно узнать, что Смит сопровождали 6 американских и 10 советских журналистов, 3 переводчика.Встреча происходила в 19.40 в аэропорту "Симферополь", где делегацию встречала группа из 12 детей, пионервожатая и баянист. По пути предполагалось три остановки: у памятника "Партизанская шапка", у мемориала Кутузову на Ангарском перевале и стелы на въезде в "Артек". В лагере "Морской" гостей встречали представители всех лагерей, которые приветствовали их на русском и английском языках.Жила в "Артеке" по пионерскому распорядкуПервоначально планировалось, что Саманта с родителями будет жить отдельно в гостевом номере дома отдыха ЦК ВЛКСМ "Аю-Даг", но она захотела жить обычной артековской жизнью, по внутреннему распорядку и вместе с другими детьми.Так что Саманта поселилась отдельно от родителей в синем корпусе лагеря "Морской" и входила в состав четвертого отряда. Теперь этот корпус значительно перестроен, обновлен и практически не напоминает тот самый "синий" корпус.День начинался с обязательной зарядки, затем следовал завтрак, экскурсии, конкурс рисунков на асфальте "Мы за мир на всей планете", праздник Нептуна. Но самые яркие впечатления Саманта получила от морской прогулки, во время которой артековцы на прогулочном теплоходе выходили в нейтральные воды и бросали в воду бутылки с запечатанными в них посланиями с пожеланиями мира и добра.Несмотря на санкции: сколько детей из-за рубежа посетили "Артек" за 12 лет Он и его коллеги тогда снимали фильм о пребывании Саманты Смит в "Артеке". Вспоминает, что было много охраны и журналистов из разных стран. А подружилась Саманта с ленинградкой Наташей Кашириной, которая неплохо говорила по-английски, она была не только подругой, но и переводчицей. Потом семья Кашириных принимала семью Смит в Ленинграде. В дальнейшем Наталья Каширина вышла замуж и уехала в США.Фотографии американской гостьи и кадры кинохроники с ее участием, облетели весь мир. В то время Саманта Смит действительно была самым популярным ребенком на планете."Расставаясь с детьми, Саманта плакала"12 июля был последним вечером в Крыму. Саманта с родителями посетила Ливадийский и Воронцовский дворцы, Поляну сказок, а также один из южнобережных совхозов, специализировавшийся на выращивании винограда. А вечером на костровой площадке лагеря "Морской" был дан концерт детских художественных коллективов. 13 июля с утра была сцена прощания у артековской стелы. Владимир Подзноев говорит, что Саманта выглядела грустной, в ее глазах стояли слезы, когда она, сидя в автобусе, прощалась с детьми, с которыми успела подружиться за четыре дня пребывания в "Артеке".Вот что писала сама Саманта о своей поездке в СССР и, в частности, в Крым.И с ее словами трудно не согласиться. Ведь она посещала СССР в самый пик Холодной войны. Если вспомнить обстановку тех лет, то противостояние между Советским Союзом и Соединенными Штатами достигли своего апогея. В 1979 году СССР вводит войска в Афганистан, осуществляется международная блокада московской Олимпиады-80. 8 марта 1983 года Рональд Рейган произносит свою известную речь во Флориде, в которой называет СССР "империей зла"."Будем жить!"Журналисты назвали Саманту маленьким послом мира, визит которой в Советский Союз в значительной мере позволил методом народной дипломатии сделать все возможное для того, чтобы в СССР и США люди больше узнали о жизни в этих странах.Перед отъездом из СССР 22 июля Саманта сказала: "Я убедилась в том, что русские не хотят войны!". И с улыбкой крикнула по-русски: "Будем жить!".Она очень хотела еще раз посетить "Артек", но сбыться этим планам было не суждено. 25 августа 1985 года Саманта Смит и ее отец Артур Смит погибли в авиакатастрофе в аэропорту Берн-Льюисон (штат Мэн). Они возвращались домой из Великобритании.Небольшой двухмоторный самолет в условиях плохой видимости не попал на взлетно-посадочную полосу и разбился. Никому из восьми пассажиров выжить не удалось. Ходит много версий и предположений вокруг гибели Саманты. В частности, ее мать Джейн говорила, что сразу после приезда в США к ним было проявлено повышенное внимания со стороны ФБР.Джейн Смит несколько раз посещала "Артек" и даже выступала в его защиту, написав письмо в 2009 году в адрес тогдашнего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, когда этот всемирно известный детский центр оказался под угрозой закрытия из-за недостаточного финансирования."Я понимаю, почему прекрасное побережье Черного моря в "Артеке" может быть привлекательным для застройки, – писала она. – Я понимаю, что правительству очень нужны деньги. Однако наши дети – это наше главное богатство. И я уверена, что правительство может найти способ спасти "Артек" для детей Украины и для детей всего мира".Аллея, астероид и День Саманты СмитПамять о Саманте Смит бережно хранят в "Артеке", где открыта постоянно действующая экспозиция, включающая публикации и фотографии тех лет, бюст, выполненный американским скульптором Брюсом.В 1985 году именем Саманты был назван алмаз весом в 32,7 карата, найденный в Якутии. Крымский астроном Людмила Черных в 1986 году назвала обнаруженный ею астероид "3147 Саманта". В этом же году в "Артеке", в лагере "Морской", была открыта аллея имени американской школьницы и установлена памятная стела.Вместе с тем в штате Мэн в США первый понедельник июня официально отмечается как День Саманты Смит.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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история, ссср, сша, саманта смит, память, общество, мдц "артек"