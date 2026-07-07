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Рядом с отелем Макрона в Дамаске прогремели взрывы
Рядом с отелем Макрона в Дамаске прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Рядом с отелем Макрона в Дамаске прогремели взрывы
Несколько взрывных устройств сработали в Дамаске недалеко от отеля, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон, передает агентство Reuters со ссылкой на РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T11:32
2026-07-07T11:32
2026-07-07T11:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Несколько взрывных устройств сработали в Дамаске недалеко от отеля, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности.По данным агентства, после взрыва дороги были перекрыты, и были приняты меры безопасности.Макрон прибыл в Дамаск с официальным визитом накануне, став первым среди лидеров стран ЕС, кто посетил Сирию с момента прихода к власти в стране Ахмеда аш-Шараа. Согласно сообщению канцелярии французского президента, рабочие встречи у Макрона в Сирии намечены на вторник. Он пообщается с представителями сирийского гражданского общества, затем встретится с аш-Шараа, чтобы обсудить с ним экономические вопросы. Кроме того, планируется подписание меморандумов о взаимопонимании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров рассказал о дальнейшей судьбе военных баз РФ в СирииПутин проводит встречу с сирийским лидеромОтношения России и Сирии всегда носили дружеский характер – Путин
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дамаск, сирия, эммануэль макрон, взрыв, новости
Рядом с отелем Макрона в Дамаске прогремели взрывы
В Дамаске во время визита Макрона рядом с его отелем прогремели взрывы
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Несколько взрывных устройств сработали в Дамаске недалеко от отеля, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности.
"Во вторник в сирийской столице Дамаске, недалеко от отеля, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон, взорвались взрывные устройства", – говорится в публикации.
По данным агентства, после взрыва дороги были перекрыты, и были приняты меры безопасности.
Макрон прибыл в Дамаск с официальным визитом накануне, став первым среди лидеров стран ЕС, кто посетил Сирию с момента прихода к власти в стране Ахмеда аш-Шараа. Согласно сообщению канцелярии французского президента, рабочие встречи у Макрона в Сирии намечены на вторник. Он пообщается с представителями сирийского гражданского общества, затем встретится с аш-Шараа, чтобы обсудить с ним экономические вопросы. Кроме того, планируется подписание меморандумов о взаимопонимании.
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