https://crimea.ria.ru/20260707/rossiyanam-khotyat-razreshit-tratit-matkapital-na-remont-zhilya-1157451074.html

Россиянам хотят разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

Россиянам хотят разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Россиянам хотят разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

Российским семьям могут разрешить тратить средства материнского капитала на ремонт жилья. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы РФ, пишет... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T17:30

2026-07-07T17:30

2026-07-07T17:30

россия

новости

материнский капитал

дети

государственная дума рф

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/58/1118015882_90:101:2880:1671_1920x0_80_0_0_86fd6c399374618f3139191865e43ced.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Российским семьям могут разрешить тратить средства материнского капитала на ремонт жилья. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы РФ, пишет во вторник РИА Новости.Такая мера позволит российским семьям реально улучшать жилищные условия детей, когда приобретение нового жилья не требуется или невозможно, убеждены авторы проекта. При этом речь в документе идет о возможности производить ремонт жилых помещений, домов и надворных построек специализированными организациями или ИП по договору подряда.В Крыму в этом году материнский капитал проиндексирован на 5,6%. Перерасчет коснулся более 125 тысяч семей, сообщали ранее в Отделении Социального фонда России по РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму семьи с детьми получили 17 млрд рублей поддержки с начала годаВ Крыму изменили закон о капитале для студенческой семьи: кому положена выплатаВыплаты при рождении ребенка – как оформить в Крыму

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, материнский капитал, дети, государственная дума рф