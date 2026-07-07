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Россиянам хотят разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья
Россиянам хотят разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Россиянам хотят разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья
Российским семьям могут разрешить тратить средства материнского капитала на ремонт жилья. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы РФ, пишет... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T17:30
2026-07-07T17:30
2026-07-07T17:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Российским семьям могут разрешить тратить средства материнского капитала на ремонт жилья. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы РФ, пишет во вторник РИА Новости.Такая мера позволит российским семьям реально улучшать жилищные условия детей, когда приобретение нового жилья не требуется или невозможно, убеждены авторы проекта. При этом речь в документе идет о возможности производить ремонт жилых помещений, домов и надворных построек специализированными организациями или ИП по договору подряда.В Крыму в этом году материнский капитал проиндексирован на 5,6%. Перерасчет коснулся более 125 тысяч семей, сообщали ранее в Отделении Социального фонда России по РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму семьи с детьми получили 17 млрд рублей поддержки с начала годаВ Крыму изменили закон о капитале для студенческой семьи: кому положена выплатаВыплаты при рождении ребенка – как оформить в Крыму
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россия, новости, материнский капитал, дети, государственная дума рф
Россиянам хотят разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья
В Госдуму внесен проект о праве граждан тратить маткапитал на ремонт жилья