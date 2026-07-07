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Росреестр завершает оценку и учет объектов недвижимости в новых регионах - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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Росреестр завершает оценку и учет объектов недвижимости в новых регионах
Росреестр завершает оценку и учет объектов недвижимости в новых регионах - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Росреестр завершает оценку и учет объектов недвижимости в новых регионах
Работу Росреестра по оценке и учету объектов в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), в Запорожской и Херсонской областях планируется завершить... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T20:12
2026-07-07T20:12
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
росреестр
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Работу Росреестра по оценке и учету объектов в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), в Запорожской и Херсонской областях планируется завершить до конца 2026 года. Об этом сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский в ходе встречи с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.По его информации, сроки регистрации объектов недвижимости на территориях новых регионов в два раза ниже нормативных и составляют 9 дней. Постепенно внедряются электронные сервисы. Также у жителей новых регионов есть возможность экстерриториального оформления недвижимости в МФЦ других регионов. Услугой уже воспользовались 1,6 млн человек.Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года в Крыму начнут работу территориальные органы Росреестра и Роскадастра, которым передаются полномочия по регистрации недвижимости и другие функции, которые ранее выполнял республиканский госкомрегистр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нотариат работает с ЗАГСом - в Крыму рассказали об уникальном решенииРегистрацией недвижимости в Крыму займутся Росреестр и РоскадастрВ Госдуме предложили смягчить эксперимент по легализации гостевых домов
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
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новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, росреестр, новости
Росреестр завершает оценку и учет объектов недвижимости в новых регионах

Росреестр завершает работы по оценке и учету объектов недвижимости в новых регионах

20:12 07.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Работу Росреестра по оценке и учету объектов в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), в Запорожской и Херсонской областях планируется завершить до конца 2026 года. Об этом сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский в ходе встречи с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"Росреестр ведет оценку и учет объектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 1 января 2023 года. В Единый государственный реестр недвижимости уже внесено около 7 миллионов объектов. Планируется, что в текущем году работа будет полностью завершена", - рассказал Скуфинский.
По его информации, сроки регистрации объектов недвижимости на территориях новых регионов в два раза ниже нормативных и составляют 9 дней. Постепенно внедряются электронные сервисы. Также у жителей новых регионов есть возможность экстерриториального оформления недвижимости в МФЦ других регионов. Услугой уже воспользовались 1,6 млн человек.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года в Крыму начнут работу территориальные органы Росреестра и Роскадастра, которым передаются полномочия по регистрации недвижимости и другие функции, которые ранее выполнял республиканский госкомрегистр.
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Новые регионы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская областьРосреестрНовости
 
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