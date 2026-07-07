Режим техногенной ЧС введен на территории Херсонской области
Режим техногенной ЧС введен на территории Херсонской области - Сальдо
11:18 07.07.2026 (обновлено: 11:20 07.07.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВладимир Сальдо, губернатор Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Херсонской области введен режим техногенной чрезвычайной ситуации, никаких ограничений для жителей региона он не предусматривает. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Подписал указ о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации на территории Херсонской области. Для жителей ничего не меняется. Режим ЧС не вводит ограничений и не влияет на привычный уклад жизни", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
Как уточнил Сальдо, введение данного режима позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики, а также сократить лишние процедуры, чтобы оперативнее проводить необходимые работы, закупать технику, оборудование и материалы.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
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