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Режим техногенной ЧС введен на территории Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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Режим техногенной ЧС введен на территории Херсонской области
Режим техногенной ЧС введен на территории Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Режим техногенной ЧС введен на территории Херсонской области
В Херсонской области введен режим техногенной чрезвычайной ситуации, никаких ограничений для жителей региона он не предусматривает. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T11:18
2026-07-07T11:20
херсонская область
новости
режим чс
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Херсонской области введен режим техногенной чрезвычайной ситуации, никаких ограничений для жителей региона он не предусматривает. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.Как уточнил Сальдо, введение данного режима позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики, а также сократить лишние процедуры, чтобы оперативнее проводить необходимые работы, закупать технику, оборудование и материалы.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Севастополя разработали новые меры поддержки бизнеса при ЧСКак в Крыму получить заключение о форс-мажоре на фоне режима ЧСГде в Крыму можно зарядить телефон и выйти в интернет без света
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херсонская область, новости, режим чс, владимир сальдо
Режим техногенной ЧС введен на территории Херсонской области

Режим техногенной ЧС введен на территории Херсонской области - Сальдо

11:18 07.07.2026 (обновлено: 11:20 07.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВладимир Сальдо, губернатор Херсонской области
Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Херсонской области введен режим техногенной чрезвычайной ситуации, никаких ограничений для жителей региона он не предусматривает. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Подписал указ о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации на территории Херсонской области. Для жителей ничего не меняется. Режим ЧС не вводит ограничений и не влияет на привычный уклад жизни", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
Как уточнил Сальдо, введение данного режима позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики, а также сократить лишние процедуры, чтобы оперативнее проводить необходимые работы, закупать технику, оборудование и материалы.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
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