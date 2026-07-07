https://crimea.ria.ru/20260707/pvo-otrazhaet-massirovannuyu-ataku-bespilotnikov-na-moskvu-1157432645.html

ПВО отражает массированную атаку беспилотников на Москву - сбито более 430 БПЛА

ПВО отражает массированную атаку беспилотников на Москву - сбито более 430 БПЛА - РИА Новости Крым, 07.07.2026

ПВО отражает массированную атаку беспилотников на Москву - сбито более 430 БПЛА

Силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников на Москву, по состоянию на 6 утра сбиты уже 36 БПЛА. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T06:10

2026-07-07T06:10

2026-07-07T06:25

сергей собянин

москва

атаки всу

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

пво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150568190_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3e4dcca7cde34aa2b65aaec337088f9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников на Москву, по состоянию на 6 утра сбиты уже 36 БПЛА. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем канале в МАКС.ВСУ начали атаковать столицу с ночи. На данный момент, по сообщениям Собянина, количество уничтоженных дронов достигло 36..На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших и разрушениях не сообщается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейшая атака – в Ярославской области атакован нефтезаводВСУ атаковали Курскую АЭС-2 – что известноДроны ВСУ атаковали Омский нефтезавод

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, атаки всу, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), пво