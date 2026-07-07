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ПВО отражает массированную атаку беспилотников на Москву - сбито более 430 БПЛА
ПВО отражает массированную атаку беспилотников на Москву - сбито более 430 БПЛА - РИА Новости Крым, 07.07.2026
ПВО отражает массированную атаку беспилотников на Москву - сбито более 430 БПЛА
Силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников на Москву, по состоянию на 6 утра сбиты уже 36 БПЛА. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T06:10
2026-07-07T06:10
2026-07-07T06:25
сергей собянин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников на Москву, по состоянию на 6 утра сбиты уже 36 БПЛА. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем канале в МАКС.ВСУ начали атаковать столицу с ночи. На данный момент, по сообщениям Собянина, количество уничтоженных дронов достигло 36..На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших и разрушениях не сообщается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейшая атака – в Ярославской области атакован нефтезаводВСУ атаковали Курскую АЭС-2 – что известноДроны ВСУ атаковали Омский нефтезавод
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сергей собянин, москва, атаки всу, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), пво
ПВО отражает массированную атаку беспилотников на Москву - сбито более 430 БПЛА
ВСУ запустили в сторону Москвы более 430 беспилотников - Собянин
06:10 07.07.2026 (обновлено: 06:25 07.07.2026)