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Проверка в доме ребенка "Елочка" в Крыму: четверо привлечены к ответственности - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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Проверка в доме ребенка "Елочка" в Крыму: четверо привлечены к ответственности
Проверка в доме ребенка "Елочка" в Крыму: четверо привлечены к ответственности - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Проверка в доме ребенка "Елочка" в Крыму: четверо привлечены к ответственности
Крымфиннадзор в ходе плановой проверки выявил ряд нарушений в специализированном доме ребенка "Елочка" в Симферополе. Об этом сообщила службой финансового... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T14:56
2026-07-07T14:56
дом ребенка "елочка"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Крымфиннадзор в ходе плановой проверки выявил ряд нарушений в специализированном доме ребенка "Елочка" в Симферополе. Об этом сообщила службой финансового надзора Крыма.Проверка показала ряд нарушений. В частности, неправильно списывались медикаменты, закупки осуществлялись преждевременно, стоимость активов занижалась, некоторое имущество не отражено на балансе. Также выявлено неэффективное использование средств субсидии, выделенной на проведение капитального ремонта здания корпуса детдома.РАнее сообщалось, что скандал вокруг Симферопольского детдома "Елочка" произошел в конце августа 2020 года, когда приемная мать после усыновления оттуда двухлетнего мальчика опубликовала открытое обращение о жестоком обращении с ребенком, которого, по ее словам, довели до крайнего истощения. На информацию обратили внимание в Следственном управлении Следкома РФ по Крыму и Севастополю и российский детский омбудсмен Анна Кузнецова, после чего в детдом направилась проверка из Москвы.В ходе проверки московские врачи обнаружили "системные нарушения" в работе учреждения, в частности по результатам выезда Кузнецова заявила о том, что дети регулярно недоедали и что в учреждении нет специализированной программы питания.Вице-премьер крымского правительства Елена Романовская после проверки, напротив, заявила, что в детдоме не обнаружили никаких существенных нарушений, а "ухоженные и накормленные" воспитанники учреждения находятся "в хорошем состоянии".Позже сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ держит на контроле устранение нарушений, которые были выявлены в ходе проверки крымского детдома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предлагают ввести образование в детдомах для особенных детейПрава ребенка: какие проблемы решает детский омбудсмен в КрымуБеременная и с детьми: в Крыму женщина-сирота шесть лет бьется за жилье
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дом ребенка "елочка", прокуратура республики крым, крым, новости крыма, минобраз крыма
Проверка в доме ребенка "Елочка" в Крыму: четверо привлечены к ответственности

В доме ребенка "Елочка" нашли нарушения - уведомлены Минобразования и прокуратура Крыма

14:56 07.07.2026
 
© РИА Новости . Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкРебенок в детсаду
Ребенок в детсаду - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Крымфиннадзор в ходе плановой проверки выявил ряд нарушений в специализированном доме ребенка "Елочка" в Симферополе. Об этом сообщила службой финансового надзора Крыма.
"Проведена плановая проверка использования субсидий на иные цели и субсидий на выполнение государственного задания, предоставленных из бюджета Крыма…, достоверности отчета об исполнении государственного задания, финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения законодательства РФ… за период с 01 января 2023 года по 01 марта 2026 года", - говорится в сообщении.
Проверка показала ряд нарушений. В частности, неправильно списывались медикаменты, закупки осуществлялись преждевременно, стоимость активов занижалась, некоторое имущество не отражено на балансе. Также выявлено неэффективное использование средств субсидии, выделенной на проведение капитального ремонта здания корпуса детдома.

"По результатам проверки привлечены к административной ответственности четыре должностных лица. В ГБУЗ РК "Дом ребенка "Елочка" направлено представление о принятии мер по устранению причин и условий допущенных нарушений и направлены информации в Министерство образования, науки и молодежи РК и прокуратуру Крыма", - сообщили в Крымфиннадзоре.

РАнее сообщалось, что скандал вокруг Симферопольского детдома "Елочка" произошел в конце августа 2020 года, когда приемная мать после усыновления оттуда двухлетнего мальчика опубликовала открытое обращение о жестоком обращении с ребенком, которого, по ее словам, довели до крайнего истощения. На информацию обратили внимание в Следственном управлении Следкома РФ по Крыму и Севастополю и российский детский омбудсмен Анна Кузнецова, после чего в детдом направилась проверка из Москвы.
В ходе проверки московские врачи обнаружили "системные нарушения" в работе учреждения, в частности по результатам выезда Кузнецова заявила о том, что дети регулярно недоедали и что в учреждении нет специализированной программы питания.
Вице-премьер крымского правительства Елена Романовская после проверки, напротив, заявила, что в детдоме не обнаружили никаких существенных нарушений, а "ухоженные и накормленные" воспитанники учреждения находятся "в хорошем состоянии".
Позже сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ держит на контроле устранение нарушений, которые были выявлены в ходе проверки крымского детдома.
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Дом ребенка "Елочка"Прокуратура Республики КрымКрымНовости КрымаМинобраз Крыма
 
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