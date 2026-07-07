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Проверка в доме ребенка "Елочка" в Крыму: четверо привлечены к ответственности

Проверка в доме ребенка "Елочка" в Крыму: четверо привлечены к ответственности - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Проверка в доме ребенка "Елочка" в Крыму: четверо привлечены к ответственности

Крымфиннадзор в ходе плановой проверки выявил ряд нарушений в специализированном доме ребенка "Елочка" в Симферополе. Об этом сообщила службой финансового... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T14:56

2026-07-07T14:56

2026-07-07T14:56

дом ребенка "елочка"

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Крымфиннадзор в ходе плановой проверки выявил ряд нарушений в специализированном доме ребенка "Елочка" в Симферополе. Об этом сообщила службой финансового надзора Крыма.Проверка показала ряд нарушений. В частности, неправильно списывались медикаменты, закупки осуществлялись преждевременно, стоимость активов занижалась, некоторое имущество не отражено на балансе. Также выявлено неэффективное использование средств субсидии, выделенной на проведение капитального ремонта здания корпуса детдома.РАнее сообщалось, что скандал вокруг Симферопольского детдома "Елочка" произошел в конце августа 2020 года, когда приемная мать после усыновления оттуда двухлетнего мальчика опубликовала открытое обращение о жестоком обращении с ребенком, которого, по ее словам, довели до крайнего истощения. На информацию обратили внимание в Следственном управлении Следкома РФ по Крыму и Севастополю и российский детский омбудсмен Анна Кузнецова, после чего в детдом направилась проверка из Москвы.В ходе проверки московские врачи обнаружили "системные нарушения" в работе учреждения, в частности по результатам выезда Кузнецова заявила о том, что дети регулярно недоедали и что в учреждении нет специализированной программы питания.Вице-премьер крымского правительства Елена Романовская после проверки, напротив, заявила, что в детдоме не обнаружили никаких существенных нарушений, а "ухоженные и накормленные" воспитанники учреждения находятся "в хорошем состоянии".Позже сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ держит на контроле устранение нарушений, которые были выявлены в ходе проверки крымского детдома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предлагают ввести образование в детдомах для особенных детейПрава ребенка: какие проблемы решает детский омбудсмен в КрымуБеременная и с детьми: в Крыму женщина-сирота шесть лет бьется за жилье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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