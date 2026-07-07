Проверка в доме ребенка "Елочка" в Крыму: четверо привлечены к ответственности
В доме ребенка "Елочка" нашли нарушения - уведомлены Минобразования и прокуратура Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Крымфиннадзор в ходе плановой проверки выявил ряд нарушений в специализированном доме ребенка "Елочка" в Симферополе. Об этом сообщила службой финансового надзора Крыма.
"Проведена плановая проверка использования субсидий на иные цели и субсидий на выполнение государственного задания, предоставленных из бюджета Крыма…, достоверности отчета об исполнении государственного задания, финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения законодательства РФ… за период с 01 января 2023 года по 01 марта 2026 года", - говорится в сообщении.
Проверка показала ряд нарушений. В частности, неправильно списывались медикаменты, закупки осуществлялись преждевременно, стоимость активов занижалась, некоторое имущество не отражено на балансе. Также выявлено неэффективное использование средств субсидии, выделенной на проведение капитального ремонта здания корпуса детдома.
"По результатам проверки привлечены к административной ответственности четыре должностных лица. В ГБУЗ РК "Дом ребенка "Елочка" направлено представление о принятии мер по устранению причин и условий допущенных нарушений и направлены информации в Министерство образования, науки и молодежи РК и прокуратуру Крыма", - сообщили в Крымфиннадзоре.
РАнее сообщалось, что скандал вокруг Симферопольского детдома "Елочка" произошел в конце августа 2020 года, когда приемная мать после усыновления оттуда двухлетнего мальчика опубликовала открытое обращение о жестоком обращении с ребенком, которого, по ее словам, довели до крайнего истощения. На информацию обратили внимание в Следственном управлении Следкома РФ по Крыму и Севастополю и российский детский омбудсмен Анна Кузнецова, после чего в детдом направилась проверка из Москвы.
В ходе проверки московские врачи обнаружили "системные нарушения" в работе учреждения, в частности по результатам выезда Кузнецова заявила о том, что дети регулярно недоедали и что в учреждении нет специализированной программы питания.
Вице-премьер крымского правительства Елена Романовская после проверки, напротив, заявила, что в детдоме не обнаружили никаких существенных нарушений, а "ухоженные и накормленные" воспитанники учреждения находятся "в хорошем состоянии".
Позже сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ держит на контроле устранение нарушений, которые были выявлены в ходе проверки крымского детдома.
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