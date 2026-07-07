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"Повлиять на Трампа": чего ждать от саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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"Повлиять на Трампа": чего ждать от саммита НАТО в Анкаре
"Повлиять на Трампа": чего ждать от саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости Крым, 07.07.2026
"Повлиять на Трампа": чего ждать от саммита НАТО в Анкаре
На саммите НАТО в Анкаре европейские союзники США будут пытаться максимально втянуть американского лидера Дональда Трампа в конфликт на Украине, а Владимир... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T19:11
2026-07-07T19:11
александр бедрицкий
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. На саммите НАТО в Анкаре европейские союзники США будут пытаться максимально втянуть американского лидера Дональда Трампа в конфликт на Украине, а Владимир Зеленский будет стараться показать всем свою нужность, чтобы расширить рамки этого конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.Говоря о нынешней позиции главы Белого дома в отношении украинского конфликта, Бедрицкий отметил, что США по-прежнему заинтересованы в продолжении боевых действий.Саммит НАТО проходит в Анкаре 7 и 8 июля. Сообщалось, что Дональд Трамп 7 июля встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а 8 июля проведет переговоры с Владимиром Зеленским. После этой встречи американский лидер, как ожидается, вновь свяжется с президентом России Владимиром Путиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сделал заявление после разговора с ПутинымСовсем не миротворец: что Трамп намерен решить на саммите НАТО в АнкареУбить двух зайцев: что задумал Трамп для победы республиканцев на выборах
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александр бедрицкий, мнения, нато, дональд трамп, украина, политика
"Повлиять на Трампа": чего ждать от саммита НАТО в Анкаре

На саммите НАТО Европа будет пытаться втянуть Трампа в украинский конфликт - эксперт

19:11 07.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. На саммите НАТО в Анкаре европейские союзники США будут пытаться максимально втянуть американского лидера Дональда Трампа в конфликт на Украине, а Владимир Зеленский будет стараться показать всем свою нужность, чтобы расширить рамки этого конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.
"На саммите в Анкаре будет попытка европейцев повлиять на Трампа, сдвинуть его в сторону НАТО. У Трампа задача остаться в стороне от конфликта, а у Европы - втянуть его в конфликт. Зеленский будет всячески стараться продемонстрировать свою нужность и создать какие-то поводы для большей вовлеченности НАТО в конфликт", - сказал политолог.
Говоря о нынешней позиции главы Белого дома в отношении украинского конфликта, Бедрицкий отметил, что США по-прежнему заинтересованы в продолжении боевых действий.
"Все его (Трампа - ред.) реальные шаги по отношению к украинскому конфликту заключаются в одном: США заинтересованы в продолжении украинского конфликта, но таким образом, чтобы он никак не затрагивал или затрагивал в минимальной степени интересы самих Штатов. Они хотят стоять в стороне, получать прибыль от продажи оружия, и при этом не быть прямым участником конфликта. Это далеко не миротворчество и не искреннее стремление завершить конфликт", - отметил эксперт.
Саммит НАТО проходит в Анкаре 7 и 8 июля. Сообщалось, что Дональд Трамп 7 июля встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а 8 июля проведет переговоры с Владимиром Зеленским. После этой встречи американский лидер, как ожидается, вновь свяжется с президентом России Владимиром Путиным.
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Александр БедрицкийМненияНАТОДональд ТрампУкраинаПолитика
 
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