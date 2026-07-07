https://crimea.ria.ru/20260707/povliyat-na-trampa-chego-zhdat-ot-sammita-nato-v-ankare-1157443366.html

"Повлиять на Трампа": чего ждать от саммита НАТО в Анкаре

"Повлиять на Трампа": чего ждать от саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости Крым, 07.07.2026

"Повлиять на Трампа": чего ждать от саммита НАТО в Анкаре

На саммите НАТО в Анкаре европейские союзники США будут пытаться максимально втянуть американского лидера Дональда Трампа в конфликт на Украине, а Владимир... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T19:11

2026-07-07T19:11

2026-07-07T19:11

александр бедрицкий

мнения

нато

дональд трамп

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. На саммите НАТО в Анкаре европейские союзники США будут пытаться максимально втянуть американского лидера Дональда Трампа в конфликт на Украине, а Владимир Зеленский будет стараться показать всем свою нужность, чтобы расширить рамки этого конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.Говоря о нынешней позиции главы Белого дома в отношении украинского конфликта, Бедрицкий отметил, что США по-прежнему заинтересованы в продолжении боевых действий.Саммит НАТО проходит в Анкаре 7 и 8 июля. Сообщалось, что Дональд Трамп 7 июля встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а 8 июля проведет переговоры с Владимиром Зеленским. После этой встречи американский лидер, как ожидается, вновь свяжется с президентом России Владимиром Путиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сделал заявление после разговора с ПутинымСовсем не миротворец: что Трамп намерен решить на саммите НАТО в АнкареУбить двух зайцев: что задумал Трамп для победы республиканцев на выборах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бедрицкий, мнения, нато, дональд трамп, украина, политика