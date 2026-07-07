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Подозреваемую в покушении на олигарха в Монако нашли мертвой под Киевом - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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Подозреваемую в покушении на олигарха в Монако нашли мертвой под Киевом
Подозреваемую в покушении на олигарха в Монако нашли мертвой под Киевом - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Подозреваемую в покушении на олигарха в Монако нашли мертвой под Киевом
Под Киевом найдено тело женщины, подозреваемой в покушении на убийство украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Об этом сообщают украинские СМИ со... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T11:20
2026-07-07T11:20
убийство
украина
европа
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Под Киевом найдено тело женщины, подозреваемой в покушении на убийство украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Она находилась за границей Украины с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026 года.Также сообщается, что по делу о покушении на Ермолаева задержаны двое подозреваемых. Один из них - действующий офицер главного управления разведки минобороны Украины, второй — бывший сотрудник правоохранительных органов.Покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева произошло 29 июня в Монако. В результате мощного взрыва три человека получили тяжелые ранения, двое их них находились в тяжелом состоянии. Ранения получили сам Ермолаев, а также сопровождавшая его женщина и тринадцатилетний подросток. По данным следствия, сработало взрывное устройство, оставленное неизвестным в рюкзаке у входа в жилой комплекс. В СМИ появились слухи о причастности к преступлению украинских спецслужб или преступных группировок. Позднее следствие сообщило, что рюкзак со взрывчаткой могла оставить женщина. Речь идет о гражданке Украины возрастом около 30 лет, постоянно проживающей в Германии. Подозреваемую заметили на записях камер возле дома Ермолаева за несколько часов до покушенияВадим Ермолаев — бизнесмен из Днепропетровска, основатель торгово-производственной корпорации "Алеф" и один из крупнейших застройщиков города, ранее входил в число 50 богатейших граждан Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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убийство, украина, европа, главное управление разведки украины (гур), новости
Подозреваемую в покушении на олигарха в Монако нашли мертвой под Киевом

Под Киевом найден труп подозреваемой в покушении на олигарха Ермолаева в Монако

11:20 07.07.2026
 
© InterpolПодозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская
© Interpol
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Под Киевом найдено тело женщины, подозреваемой в покушении на убийство украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Тело женщины обнаружили около 23:00 6 июля. По информации источников, женщину застрелили", - говорится в публикации.
Она находилась за границей Украины с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026 года.
Также сообщается, что по делу о покушении на Ермолаева задержаны двое подозреваемых. Один из них - действующий офицер главного управления разведки минобороны Украины, второй — бывший сотрудник правоохранительных органов.
Покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева произошло 29 июня в Монако. В результате мощного взрыва три человека получили тяжелые ранения, двое их них находились в тяжелом состоянии. Ранения получили сам Ермолаев, а также сопровождавшая его женщина и тринадцатилетний подросток. По данным следствия, сработало взрывное устройство, оставленное неизвестным в рюкзаке у входа в жилой комплекс. В СМИ появились слухи о причастности к преступлению украинских спецслужб или преступных группировок. Позднее следствие сообщило, что рюкзак со взрывчаткой могла оставить женщина. Речь идет о гражданке Украины возрастом около 30 лет, постоянно проживающей в Германии. Подозреваемую заметили на записях камер возле дома Ермолаева за несколько часов до покушения
Вадим Ермолаев — бизнесмен из Днепропетровска, основатель торгово-производственной корпорации "Алеф" и один из крупнейших застройщиков города, ранее входил в число 50 богатейших граждан Украины.
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УбийствоУкраинаЕвропаГлавное управление разведки Украины (ГУР)Новости
 
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