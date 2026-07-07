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Переживать не нужно: новые здания в Крыму выдержат землетрясение 9 баллов - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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Переживать не нужно: новые здания в Крыму выдержат землетрясение 9 баллов
Переживать не нужно: новые здания в Крыму выдержат землетрясение 9 баллов - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Переживать не нужно: новые здания в Крыму выдержат землетрясение 9 баллов
В Крыму любое здание выше трех этажей отвечает нормативам сейсмоустойчивости и способно выдержать землетрясение до 9 баллов, сообщил РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T20:54
2026-07-07T20:54
крым
сейсмология
сейсмостанция "симферополь"
кирилл бабеев
безопасность республики крым и севастополя
строительство
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Крыму любое здание выше трех этажей отвечает нормативам сейсмоустойчивости и способно выдержать землетрясение до 9 баллов, сообщил РИА Новости Крым архитектор, председатель Союза архитекторов Крыма Кирилл Бабеев.Гость студии считает, что в Крыму маловероятна ситуация, произошедшая несколько лет назад в Турции, когда во время землетрясения "складывались" целые города.Архитектурную или конструктивную экспертизу проходит любой объект на полуострове, более 1500 квадратных метров и более трех этажей. Специальная организация проверяет конструктивные и архитектурные чертежи на данное соответствие, добавил он."Согласно карте сейсмического районирования, в Крыму есть несколько сейсмических зон. Самые сейсмоопасные регионы находятся на Южном берегу Крыма, там сейсмичность доходит до 9 баллов. Если мы возьмем север Крыма, там менее сейсмоопасный регион", - поделился Кирилл Бабеев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение произошло у берегов Сочи - что известноДо 2295 выросло число жертв землетрясения в ВенесуэлеРоссийские ученые создали программу для прогноза землетрясений
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крым, сейсмология, сейсмостанция "симферополь", кирилл бабеев, безопасность республики крым и севастополя, строительство, новости крыма
Переживать не нужно: новые здания в Крыму выдержат землетрясение 9 баллов

В Крыму высотные новостройки способны выдержать 9-балльное землетрясение – архитектор

20:54 07.07.2026
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Крыму любое здание выше трех этажей отвечает нормативам сейсмоустойчивости и способно выдержать землетрясение до 9 баллов, сообщил РИА Новости Крым архитектор, председатель Союза архитекторов Крыма Кирилл Бабеев.
"Здесь переживать не нужно. Любое здание выше трех этажей, как правило, проходит экспертизу, где проверяется несущая способность его каркаса. Практически все новые здания сделаны из железобетона и отвечают действующим нормативам", - пояснил он.
Гость студии считает, что в Крыму маловероятна ситуация, произошедшая несколько лет назад в Турции, когда во время землетрясения "складывались" целые города.
"Судя по тому, что строится в Крыму, наверное, такая история маловероятна, потому что практически все высотные здания сделаны из железобетона, который обеспечивает достаточную прочность при землетрясении 9 баллов", - отметил спикер.
Архитектурную или конструктивную экспертизу проходит любой объект на полуострове, более 1500 квадратных метров и более трех этажей. Специальная организация проверяет конструктивные и архитектурные чертежи на данное соответствие, добавил он.
"Согласно карте сейсмического районирования, в Крыму есть несколько сейсмических зон. Самые сейсмоопасные регионы находятся на Южном берегу Крыма, там сейсмичность доходит до 9 баллов. Если мы возьмем север Крыма, там менее сейсмоопасный регион", - поделился Кирилл Бабеев.
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