https://crimea.ria.ru/20260707/perezhivat-ne-nuzhno-novye-zdaniya-v-krymu-vyderzhat-zemletryasenie-9-ballov-1157430878.html

Переживать не нужно: новые здания в Крыму выдержат землетрясение 9 баллов

Переживать не нужно: новые здания в Крыму выдержат землетрясение 9 баллов - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Переживать не нужно: новые здания в Крыму выдержат землетрясение 9 баллов

В Крыму любое здание выше трех этажей отвечает нормативам сейсмоустойчивости и способно выдержать землетрясение до 9 баллов, сообщил РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T20:54

2026-07-07T20:54

2026-07-07T20:54

крым

сейсмология

сейсмостанция "симферополь"

кирилл бабеев

безопасность республики крым и севастополя

строительство

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Крыму любое здание выше трех этажей отвечает нормативам сейсмоустойчивости и способно выдержать землетрясение до 9 баллов, сообщил РИА Новости Крым архитектор, председатель Союза архитекторов Крыма Кирилл Бабеев.Гость студии считает, что в Крыму маловероятна ситуация, произошедшая несколько лет назад в Турции, когда во время землетрясения "складывались" целые города.Архитектурную или конструктивную экспертизу проходит любой объект на полуострове, более 1500 квадратных метров и более трех этажей. Специальная организация проверяет конструктивные и архитектурные чертежи на данное соответствие, добавил он."Согласно карте сейсмического районирования, в Крыму есть несколько сейсмических зон. Самые сейсмоопасные регионы находятся на Южном берегу Крыма, там сейсмичность доходит до 9 баллов. Если мы возьмем север Крыма, там менее сейсмоопасный регион", - поделился Кирилл Бабеев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение произошло у берегов Сочи - что известноДо 2295 выросло число жертв землетрясения в ВенесуэлеРоссийские ученые создали программу для прогноза землетрясений

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сейсмология, сейсмостанция "симферополь", кирилл бабеев, безопасность республики крым и севастополя, строительство, новости крыма