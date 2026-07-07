https://crimea.ria.ru/20260707/oformil-kredity-na-pokoynuyu-sozhitelnitsu-v-sevastopole-poymali-aferista--1157435337.html
Оформил кредиты на покойницу: в Севастополе поймали афериста
Оформил кредиты на покойницу: в Севастополе поймали афериста - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Оформил кредиты на покойницу: в Севастополе поймали афериста
Полицейские Севастополя задержали жителя Ярославля, который обманом оформил кредиты на покойную сожительницу. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T09:29
2026-07-07T09:29
2026-07-07T09:31
севастополь
новости севастополя
мошенничество
закон и право
умвд россии по севастополю
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303285_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f70023cb7336429ed6d26387b2afb018.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Полицейские Севастополя задержали жителя Ярославля, который обманом оформил кредиты на покойную сожительницу. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.По данным ведомства, приезжий мужчина познакомился и около года сожительствовал с местной 38-летней женщиной. В этот период он узнал пароль от ее телефона и мобильного банковского приложения.Полученные деньги он перечислил на другую банковскую карту покойной, после чего обналичил их и потратил на свои нужды. Сотрудники банка обнаружили подозрительную транзакцию на счете умершей и обратились в полицию. В результате афериста задержали.Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе члены ОПГ похитили 9 млн рублей маткапиталаЖитель Кузбасса похитил у участника СВО из Севастополя 4,5 миллиона рублей"Кидал" на автозапчасти: полиция Севастополя задержала серийного мошенника
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303285_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b452e3cf13f700793ca98b2635b227c4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, мошенничество, закон и право, умвд россии по севастополю
Оформил кредиты на покойницу: в Севастополе поймали афериста
В Севастополе иногородний мужчина оформил два кредита на покойную сожительницу
09:29 07.07.2026 (обновлено: 09:31 07.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Полицейские Севастополя задержали жителя Ярославля, который обманом оформил кредиты на покойную сожительницу. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.
По данным ведомства, приезжий мужчина познакомился и около года сожительствовал с местной 38-летней женщиной. В этот период он узнал пароль от ее телефона и мобильного банковского приложения.
"Когда гражданская жена скоропостижно скончалась, мужчина решил извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Уже через несколько дней после трагедии злоумышленник с помощью интернет-банкинга оформил на умершую два кредита на общую сумму 183 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Полученные деньги он перечислил на другую банковскую карту покойной, после чего обналичил их и потратил на свои нужды.
Сотрудники банка обнаружили подозрительную транзакцию на счете умершей и обратились в полицию. В результате афериста задержали.
Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: