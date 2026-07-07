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Оформил кредиты на покойницу: в Севастополе поймали афериста

Оформил кредиты на покойницу: в Севастополе поймали афериста - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Оформил кредиты на покойницу: в Севастополе поймали афериста

Полицейские Севастополя задержали жителя Ярославля, который обманом оформил кредиты на покойную сожительницу. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ. РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T09:29

2026-07-07T09:29

2026-07-07T09:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Полицейские Севастополя задержали жителя Ярославля, который обманом оформил кредиты на покойную сожительницу. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.По данным ведомства, приезжий мужчина познакомился и около года сожительствовал с местной 38-летней женщиной. В этот период он узнал пароль от ее телефона и мобильного банковского приложения.Полученные деньги он перечислил на другую банковскую карту покойной, после чего обналичил их и потратил на свои нужды. Сотрудники банка обнаружили подозрительную транзакцию на счете умершей и обратились в полицию. В результате афериста задержали.Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе члены ОПГ похитили 9 млн рублей маткапиталаЖитель Кузбасса похитил у участника СВО из Севастополя 4,5 миллиона рублей"Кидал" на автозапчасти: полиция Севастополя задержала серийного мошенника

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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