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Оформил кредиты на покойницу: в Севастополе поймали афериста - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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Оформил кредиты на покойницу: в Севастополе поймали афериста
Оформил кредиты на покойницу: в Севастополе поймали афериста - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Оформил кредиты на покойницу: в Севастополе поймали афериста
Полицейские Севастополя задержали жителя Ярославля, который обманом оформил кредиты на покойную сожительницу. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T09:29
2026-07-07T09:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Полицейские Севастополя задержали жителя Ярославля, который обманом оформил кредиты на покойную сожительницу. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.По данным ведомства, приезжий мужчина познакомился и около года сожительствовал с местной 38-летней женщиной. В этот период он узнал пароль от ее телефона и мобильного банковского приложения.Полученные деньги он перечислил на другую банковскую карту покойной, после чего обналичил их и потратил на свои нужды. Сотрудники банка обнаружили подозрительную транзакцию на счете умершей и обратились в полицию. В результате афериста задержали.Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе члены ОПГ похитили 9 млн рублей маткапиталаЖитель Кузбасса похитил у участника СВО из Севастополя 4,5 миллиона рублей"Кидал" на автозапчасти: полиция Севастополя задержала серийного мошенника
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4.7
96
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севастополь, новости севастополя, мошенничество, закон и право, умвд россии по севастополю
Оформил кредиты на покойницу: в Севастополе поймали афериста

В Севастополе иногородний мужчина оформил два кредита на покойную сожительницу

09:29 07.07.2026 (обновлено: 09:31 07.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Полицейские Севастополя задержали жителя Ярославля, который обманом оформил кредиты на покойную сожительницу. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.
По данным ведомства, приезжий мужчина познакомился и около года сожительствовал с местной 38-летней женщиной. В этот период он узнал пароль от ее телефона и мобильного банковского приложения.
"Когда гражданская жена скоропостижно скончалась, мужчина решил извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Уже через несколько дней после трагедии злоумышленник с помощью интернет-банкинга оформил на умершую два кредита на общую сумму 183 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Полученные деньги он перечислил на другую банковскую карту покойной, после чего обналичил их и потратил на свои нужды.
Сотрудники банка обнаружили подозрительную транзакцию на счете умершей и обратились в полицию. В результате афериста задержали.
Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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09:55Восемь городов и 12 районов Крыма остаются без света
09:29Оформил кредиты на покойницу: в Севастополе поймали афериста
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