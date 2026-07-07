https://crimea.ria.ru/20260707/ofis-zelenskogo-prognoziruet-obostrenie-konflikta-s-polshey-1157436594.html

Офис Зеленского прогнозирует обострение конфликта с Польшей

Офис Зеленского прогнозирует обострение конфликта с Польшей - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Офис Зеленского прогнозирует обострение конфликта с Польшей

Дипломатический конфликт между Украиной и Польшей в скором времени усилится, Варшава готовит ряд "эскалационных шагов" против Киева. Об этом заявил глава офиса... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T10:25

2026-07-07T10:25

2026-07-07T10:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Дипломатический конфликт между Украиной и Польшей в скором времени усилится, Варшава готовит ряд "эскалационных шагов" против Киева. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*(внесен в России в список террористов и экстремистов) в интервью украинским СМИ.По словам Буданова*, пик конфликта Киева и Варшавы "точно впереди", и в этом "нет большого секрета".В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА** Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА"**(запрещенная в России экстремистская организация) отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.Накануне Навроцкий сообщил, что лишил главу киевского режима указанного ордена. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* назвал это "недружественным шагом" и отказался от награды "За заслуги перед Польшей", которой был награжден в прошлом году.*внесен в России в список террористов и экстремистов**запрещенная в России экстремистская организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что показало миру создание украинского национального пантеона​​​​​​​Не орел и не лев: в Чехии хотят лишить Зеленского орденаВ Киеве поставят памятник Мазепе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл буданов*, украина, польша, в мире, новости