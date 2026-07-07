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Офис Зеленского прогнозирует обострение конфликта с Польшей
Офис Зеленского прогнозирует обострение конфликта с Польшей - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Офис Зеленского прогнозирует обострение конфликта с Польшей
Дипломатический конфликт между Украиной и Польшей в скором времени усилится, Варшава готовит ряд "эскалационных шагов" против Киева. Об этом заявил глава офиса... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T10:25
2026-07-07T10:25
2026-07-07T10:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Дипломатический конфликт между Украиной и Польшей в скором времени усилится, Варшава готовит ряд "эскалационных шагов" против Киева. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*(внесен в России в список террористов и экстремистов) в интервью украинским СМИ.По словам Буданова*, пик конфликта Киева и Варшавы "точно впереди", и в этом "нет большого секрета".В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА** Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА"**(запрещенная в России экстремистская организация) отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.Накануне Навроцкий сообщил, что лишил главу киевского режима указанного ордена. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* назвал это "недружественным шагом" и отказался от награды "За заслуги перед Польшей", которой был награжден в прошлом году.*внесен в России в список террористов и экстремистов**запрещенная в России экстремистская организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что показало миру создание украинского национального пантеонаНе орел и не лев: в Чехии хотят лишить Зеленского орденаВ Киеве поставят памятник Мазепе
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кирилл буданов*, украина, польша, в мире, новости
Офис Зеленского прогнозирует обострение конфликта с Польшей
Польша готовит ряд "эскалационных шагов" против Украины - Буданов*
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Дипломатический конфликт между Украиной и Польшей в скором времени усилится, Варшава готовит ряд "эскалационных шагов" против Киева. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*(внесен в России в список террористов и экстремистов) в интервью украинским СМИ.
"У нас немногим меньше недели осталось до 11 июля, когда будет годовщина Волынской трагедии (массового уничтожение ОУН-УПА** этнического польского гражданского населения на Волыни в 1943 году - ред.). Из той информации, которой я владею, они готовят целый ряд, как по мне, незрелых эскалационных шагов. Поэтому, очевидно, все это сейчас продолжится", — заявил он.
По словам Буданова*, пик конфликта Киева и Варшавы "точно впереди", и в этом "нет большого секрета".
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА** Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА"**(запрещенная в России экстремистская организация) отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
Накануне Навроцкий сообщил, что лишил главу киевского режима указанного ордена. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* назвал это "недружественным шагом" и отказался от награды "За заслуги перед Польшей", которой был награжден в прошлом году.
*внесен в России в список террористов и экстремистов
**запрещенная в России экстремистская организация
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