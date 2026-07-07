https://crimea.ria.ru/20260707/novosti-svo-poteri-kieva-rastut-na-vsekh-uchastkakh-fronta-1157441664.html

Новости СВО: потери Киева растут на всех участках фронта

Новости СВО: потери Киева растут на всех участках фронта - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Новости СВО: потери Киева растут на всех участках фронта

ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок российских войск еще 1 540 боевиков, также боевую технику и вооружения. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T12:59

2026-07-07T12:59

2026-07-07T13:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок российских войск еще 1 540 боевиков, также боевую технику и вооружения. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ во вторник.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 205 боевиков, боевую бронированную машину "Казак" и восемь автомобилей.В полосе ответственности группировки войск "Запад" уничтожены 210 украинских неонацистов, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие."Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю. За сутки противник потерял свыше 225 военных, боевую бронированную машину, 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований - до 360 солдат, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии.Бойцы группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Противник потерял более 475 человек, шесть боевых бронированных машин и девять автомобилей.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 65 боевиков ВСУ, девять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили вражеские объекты портовой инфраструктуры, энергетики, логистические центры пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.Средства ПВО сбиты 11 управляемых авиационных бомб, 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS , две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 797 беспилотников самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожено шесть безэкипажных катеров противника.Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 176 303 беспилотных летательных аппарата, 664 зенитных ракетных комплекса, 30 060 танков и других боевых бронированных машин, 1 754 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35 672 орудия полевой артиллерии и миномета, 65 824 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России взяла под контроль Петро-Ивановку в Харьковской областиВраг уже попрощался с Донбассом - мнениеБеспилотные войска разбили украинский "Град" : как медик из Крыма стал оператором БПЛА

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