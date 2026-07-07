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Ночь поиска несуществующих цветов: Ивана Купала у восточных славян - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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Ночь поиска несуществующих цветов: Ивана Купала у восточных славян
Ночь поиска несуществующих цветов: Ивана Купала у восточных славян - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Ночь поиска несуществующих цветов: Ивана Купала у восточных славян
В ночь с 6 на 7 июля славяне отмечают народный праздник, отголосок летнего солнцестояния – Ивана Купала. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T08:13
2026-07-07T08:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В ночь с 6 на 7 июля славяне отмечают народный праздник, отголосок летнего солнцестояния – Ивана Купала.Год у восточных славян, как и у многих других народов, состоит из двух половин, разделенных зимним и летним солнцестояниями. Когда на Русь пришло православие, то праздник летнего солнцестояния попытались заместить другим – Рождеством святого Иоанна Предтечи. Но сложилось так, что многие и сейчас умело сочетают один и второй праздник. Это отражено даже в названии: сначала был праздник Купала, а потом, в честь Иоанна Предтечи, добавилось имя Иван.Ночь на Ивана Купала считается самой мистической в году, языческий бог Купала олицетворяет собой плодородие. Все обряды этой ночи так или иначе связаны со стихиями воды, огня и с травами. В народе верили, что травы, собранные именно в эту ночь, считались самыми целебными.В купальскую ночь гадали на венках, пускаемых по воде, прыгали через костер, который раскладывали на берегах водоемов, загадывая счастье, заготавливали колючие растения, чтобы они отгоняли от дома нечисть, пепел от ночных костров развеивали над полями для хорошего урожая.Интересно, что купальским костром в некоторых регионах проверяли ведьм: не пришедшая на праздник и не прыгнувшая через костер женщина подозревалась в ведьмовстве.Обязательными были массовые купания, так как считалось, что к этому дню и вплоть до Ильина дня (2 августа) из рек и озер исчезала вся водяная нечисть. Хотя нечисть могла проказить в купальскую ночь на суше.Современники почти все знают, что в купальскую ночь для того, чтобы видеть клады, понимать язык животных, становиться невидимым и совершать другие чудеса, надо найти несуществующий в природе цветок папоротника. Но у восточных славян одним из главных символов Иванова дня был цветок ивана-да-марьи, символизирующий собой магический союз огня и воды.Праздник так сильно был прославлен в народе, несмотря на церковные запреты, что ему посвящены известные литературные произведения: про купальскую ночь писали Николай Гоголь и Сергей Есенин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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праздники и памятные даты, инфографика, история, традиции, общество
Ночь поиска несуществующих цветов: Ивана Купала у восточных славян

Самая магическая ночь в году у восточных славян - инфографика к Ивана Купала

08:13 07.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В ночь с 6 на 7 июля славяне отмечают народный праздник, отголосок летнего солнцестояния – Ивана Купала.
Самая магическая ночь в году у восточных славян - инфографика к Ивана КупалаСамая магическая ночь в году у восточных славян - инфографика к Ивана Купала
Год у восточных славян, как и у многих других народов, состоит из двух половин, разделенных зимним и летним солнцестояниями. Когда на Русь пришло православие, то праздник летнего солнцестояния попытались заместить другим – Рождеством святого Иоанна Предтечи. Но сложилось так, что многие и сейчас умело сочетают один и второй праздник. Это отражено даже в названии: сначала был праздник Купала, а потом, в честь Иоанна Предтечи, добавилось имя Иван.
Автор "Настольной книги для священнослужителя" отец Сергий Булгаков пишет: "Под именем Купалы наши предки боготворили благодетельную для растений силу воды и животную теплоту солнца и веровали, что этот Купала сокрыт и в воде, и в огне, и в травах. Во времена христианские наши предки, по своей неразвитости, смешивая языческое с христианским, присоединили праздник Купалы к празднику св. Иоанна Крестителя, дав св. Предтече прозвание Ивана Купалы".
Ночь на Ивана Купала считается самой мистической в году, языческий бог Купала олицетворяет собой плодородие. Все обряды этой ночи так или иначе связаны со стихиями воды, огня и с травами. В народе верили, что травы, собранные именно в эту ночь, считались самыми целебными.
В купальскую ночь гадали на венках, пускаемых по воде, прыгали через костер, который раскладывали на берегах водоемов, загадывая счастье, заготавливали колючие растения, чтобы они отгоняли от дома нечисть, пепел от ночных костров развеивали над полями для хорошего урожая.
Интересно, что купальским костром в некоторых регионах проверяли ведьм: не пришедшая на праздник и не прыгнувшая через костер женщина подозревалась в ведьмовстве.
Обязательными были массовые купания, так как считалось, что к этому дню и вплоть до Ильина дня (2 августа) из рек и озер исчезала вся водяная нечисть. Хотя нечисть могла проказить в купальскую ночь на суше.
Современники почти все знают, что в купальскую ночь для того, чтобы видеть клады, понимать язык животных, становиться невидимым и совершать другие чудеса, надо найти несуществующий в природе цветок папоротника. Но у восточных славян одним из главных символов Иванова дня был цветок ивана-да-марьи, символизирующий собой магический союз огня и воды.
Праздник так сильно был прославлен в народе, несмотря на церковные запреты, что ему посвящены известные литературные произведения: про купальскую ночь писали Николай Гоголь и Сергей Есенин.
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