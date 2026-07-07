https://crimea.ria.ru/20260707/ne-vvodim-ogranicheniya-protiv-druzey-ssha-snimut-sanktsii-s-turtsii-1157451674.html

"Не вводим ограничения против друзей": США снимут санкции с Турции

"Не вводим ограничения против друзей": США снимут санкции с Турции - РИА Новости Крым, 07.07.2026

"Не вводим ограничения против друзей": США снимут санкции с Турции

США снимут санкции в отношении Турции, введенные Вашингтоном после закупки Анкарой российском комплексов С-400. Об этом заявил американский президент Дональд... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T17:22

2026-07-07T17:22

2026-07-07T17:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. США снимут санкции в отношении Турции, введенные Вашингтоном после закупки Анкарой российском комплексов С-400. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, где проходит саммит НАТО.По словам Трампа, Турция стала для США "отличным союзником". Президент США отметил, что Анкара могла бы вмешаться в конфликт в Иране на стороне Тегерана, но вместо этого "сыграла важную роль в оказании помощи".В 2019 году США исключили Турцию из программы F-35 в 2019 году после того, как Анкара закупила у России зенитные ракетные комплексы С-400. Впоследствии Вашингтон ввел против Анкары санкции в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Они касались в том числе ряда должностных лиц, секретариата оборонной промышленности Турции и банка Halkbank, а также включали запрет на все американские экспортные лицензии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Совсем не миротворец: что Трамп намерен решить на саммите НАТО в АнкареМир или война: к чему может привести саммит НАТО в Турции в июлеРоссия и Турция усилят совместную защиту Черного моря от атак ВСУ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, турция, сша, нато, новости, санкции, политика