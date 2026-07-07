Рейтинг@Mail.ru
"Не вводим ограничения против друзей": США снимут санкции с Турции - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260707/ne-vvodim-ogranicheniya-protiv-druzey-ssha-snimut-sanktsii-s-turtsii-1157451674.html
"Не вводим ограничения против друзей": США снимут санкции с Турции
"Не вводим ограничения против друзей": США снимут санкции с Турции - РИА Новости Крым, 07.07.2026
"Не вводим ограничения против друзей": США снимут санкции с Турции
США снимут санкции в отношении Турции, введенные Вашингтоном после закупки Анкарой российском комплексов С-400. Об этом заявил американский президент Дональд... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T17:22
2026-07-07T17:33
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
турция
сша
нато
новости
санкции
политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111503/49/1115034981_0:0:2901:1633_1920x0_80_0_0_13fe07cc0c7cf7dae6b17b6ef78eeb70.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. США снимут санкции в отношении Турции, введенные Вашингтоном после закупки Анкарой российском комплексов С-400. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, где проходит саммит НАТО.По словам Трампа, Турция стала для США "отличным союзником". Президент США отметил, что Анкара могла бы вмешаться в конфликт в Иране на стороне Тегерана, но вместо этого "сыграла важную роль в оказании помощи".В 2019 году США исключили Турцию из программы F-35 в 2019 году после того, как Анкара закупила у России зенитные ракетные комплексы С-400. Впоследствии Вашингтон ввел против Анкары санкции в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Они касались в том числе ряда должностных лиц, секретариата оборонной промышленности Турции и банка Halkbank, а также включали запрет на все американские экспортные лицензии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Совсем не миротворец: что Трамп намерен решить на саммите НАТО в АнкареМир или война: к чему может привести саммит НАТО в Турции в июлеРоссия и Турция усилят совместную защиту Черного моря от атак ВСУ
турция
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111503/49/1115034981_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6777ab226e055912b789bb0d649496ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, турция, сша, нато, новости, санкции, политика
"Не вводим ограничения против друзей": США снимут санкции с Турции

"Не вводим ограничения против друзей" - США снимут санкции с Турции

17:22 07.07.2026 (обновлено: 17:33 07.07.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. США снимут санкции в отношении Турции, введенные Вашингтоном после закупки Анкарой российском комплексов С-400. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, где проходит саммит НАТО.
"Я могу сказать вам, что мы снимем санкции (с Турции - ред.). Мы не хотим вводить санкции против друзей. Все очень просто", - приводит РИА Новости слова главы Белого дома.
По словам Трампа, Турция стала для США "отличным союзником". Президент США отметил, что Анкара могла бы вмешаться в конфликт в Иране на стороне Тегерана, но вместо этого "сыграла важную роль в оказании помощи".
"Сейчас меня ничто не беспокоит в связи с Турцией. Отношения с Турцией на данный момент, вероятно, лучше, чем когда-либо", - добавил американский лидер.
В 2019 году США исключили Турцию из программы F-35 в 2019 году после того, как Анкара закупила у России зенитные ракетные комплексы С-400. Впоследствии Вашингтон ввел против Анкары санкции в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Они касались в том числе ряда должностных лиц, секретариата оборонной промышленности Турции и банка Halkbank, а также включали запрет на все американские экспортные лицензии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Совсем не миротворец: что Трамп намерен решить на саммите НАТО в Анкаре
Мир или война: к чему может привести саммит НАТО в Турции в июле
Россия и Турция усилят совместную защиту Черного моря от атак ВСУ
 
Дональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияСШАНАТОНовостиСанкцииПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:50Дети добровольцев получат преимущество при зачислении в кадетские корпуса
18:34В Крыму уничтожили пять авиационных бомб
18:24Испания даст Украине 50 млн евро на покупку оружия у США
18:15Лобовое ДТП под Севастополем: пострадали двое детей и трое взрослых
18:12Крымский театр кукол готовит новый спектакль по легендам полуострова
18:02Ялта переходит в режим строгой экономии электричества
17:51Бензин на Кубани: число неработающих АЗС сократилось
17:42МОК отменил санкции в отношении спортсменов России и восстановил членство ОКР
17:30Россиянам хотят разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья
17:22"Не вводим ограничения против друзей": США снимут санкции с Турции
17:16Житель Кубани порезал себя по заданию аферистов и попал в реанимацию
16:57В Севастополе 8 июля ограничат энергоснабжение для юридических лиц
16:45Как Трамп красную карточку на ЧМ-2026 отменял: в чем цель скандала с ФИФА
16:36Трамп пригрозил выводом американских войск из Европы
16:32В Кореизе ищут инвесторов для дома известного винодела
16:15Трамп сделал резкое заявление в адрес НАТО
16:08В Крыму намолочено 356 тысяч тонн зерна
15:56Жуткое ДТП с КАМАЗом и четырьмя иномарками произошло на Кубани
15:47Ситуация с бензином в России: что делают власти
15:38В Белогорском районе Крыма введут два графика подачи электроэнергии
Лента новостейМолния