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"Не вводим ограничения против друзей": США снимут санкции с Турции
"Не вводим ограничения против друзей": США снимут санкции с Турции - РИА Новости Крым, 07.07.2026
"Не вводим ограничения против друзей": США снимут санкции с Турции
США снимут санкции в отношении Турции, введенные Вашингтоном после закупки Анкарой российском комплексов С-400. Об этом заявил американский президент Дональд... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T17:22
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2026-07-07T17:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. США снимут санкции в отношении Турции, введенные Вашингтоном после закупки Анкарой российском комплексов С-400. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, где проходит саммит НАТО.По словам Трампа, Турция стала для США "отличным союзником". Президент США отметил, что Анкара могла бы вмешаться в конфликт в Иране на стороне Тегерана, но вместо этого "сыграла важную роль в оказании помощи".В 2019 году США исключили Турцию из программы F-35 в 2019 году после того, как Анкара закупила у России зенитные ракетные комплексы С-400. Впоследствии Вашингтон ввел против Анкары санкции в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Они касались в том числе ряда должностных лиц, секретариата оборонной промышленности Турции и банка Halkbank, а также включали запрет на все американские экспортные лицензии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Совсем не миротворец: что Трамп намерен решить на саммите НАТО в АнкареМир или война: к чему может привести саммит НАТО в Турции в июлеРоссия и Турция усилят совместную защиту Черного моря от атак ВСУ
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дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, турция, сша, нато, новости, санкции, политика
"Не вводим ограничения против друзей": США снимут санкции с Турции
"Не вводим ограничения против друзей" - США снимут санкции с Турции
17:22 07.07.2026 (обновлено: 17:33 07.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. США снимут санкции в отношении Турции, введенные Вашингтоном после закупки Анкарой российском комплексов С-400. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, где проходит саммит НАТО.
"Я могу сказать вам, что мы снимем санкции (с Турции - ред.). Мы не хотим вводить санкции против друзей. Все очень просто", - приводит РИА Новости слова главы Белого дома.
По словам Трампа, Турция стала для США "отличным союзником". Президент США отметил, что Анкара могла бы вмешаться в конфликт в Иране на стороне Тегерана, но вместо этого "сыграла важную роль в оказании помощи".
"Сейчас меня ничто не беспокоит в связи с Турцией. Отношения с Турцией на данный момент, вероятно, лучше, чем когда-либо", - добавил американский лидер.
В 2019 году США исключили Турцию из программы F-35 в 2019 году после того, как Анкара закупила у России зенитные ракетные комплексы С-400. Впоследствии Вашингтон ввел против Анкары санкции в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Они касались в том числе ряда должностных лиц, секретариата оборонной промышленности Турции и банка Halkbank, а также включали запрет на все американские экспортные лицензии.
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