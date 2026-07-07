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МОК отменил санкции в отношении спортсменов России и восстановил членство ОКР - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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МОК отменил санкции в отношении спортсменов России и восстановил членство ОКР
МОК отменил санкции в отношении спортсменов России и восстановил членство ОКР - РИА Новости Крым, 07.07.2026
МОК отменил санкции в отношении спортсменов России и восстановил членство ОКР
Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Об этом сказано в релизе, опубликованном пресс-службой РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T17:42
2026-07-07T18:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Об этом сказано в релизе, опубликованном пресс-службой МОК во вторник.При этом подчеркивается, что исполнительный комитет МОК продолжит внимательно следить за ситуацией, связанной с любой деятельностью Олимпийского комитета России на этих территориях, и оставляет за собой право принять любые дальнейшие меры, если это будет сочтено необходимым.Также подчеркивается, что МОК примет решение о символике РФ на Олимпийских играх "в подходящее время".Также МОК отменил санкции в отношении российских спортсменов."Исполком МОК отменил свое решение от 28 марта 2023 г. с рекомендациями об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и запрете в командных видах. Отменены все проверки на нейтральность российских спортсменов. МОК снял свой запрет на проведение международных соревнований в России. Спортсмены, вновь возвращающиеся на международную арену, временно будут тестироваться ITA (Международным агентством по тестированию) до восстановления РУСАДА, этот процесс уже идет полным ходом", - заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев по поводу восстановления прав ОКР.По его словам, это стало возможным благодаря последовательной юридической и дипломатической работе Минспорта и Олимпийского комитета России. "Возвращение нашей страны в олимпийскую семью – это зеленый свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов. Предстоит еще большая работа по имплементации решений МОК в международных организациях, однако МОК дает четкий сигнал – олимпийское движение должны быть вне политики", - говорится в сообщении.В июне российским спортсменам разрешили выступать с флагом и гимном в 12 олимпийских видах спорта, сообщал ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.В октябре 2023 года МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления и лишил его статуса Национального олимпийского комитета России за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов.В декабре 2025 года МОК смягчил свою позицию, рекомендовав федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юниорским соревнованиям с государственной символикой. В мае 2026-го исполком МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов, включая участие в командных видах спорта и проведение международных соревнований на территории страны. При этом в силе остались приостановка членства Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендации по ограничениям в отношении российских спортсменов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменовПаралимпийцы вернули гимн и флаг РФ в международный спорт – ПутинОтмена рукопожатий FIE: украинцам запрещено приближаться к россиянам
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мок (международный олимпийский комитет), олимпийские игры, олимпийский комитет россии, россия, новости, спорт, минспорта рф, михаил дегтярев
МОК отменил санкции в отношении спортсменов России и восстановил членство ОКР

МОК отменил санкции в отношении спортсменов России и восстановил членство ОКР

17:42 07.07.2026 (обновлено: 18:09 07.07.2026)
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкВывеска штаб-квартиры Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне
Вывеска штаб-квартиры Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Об этом сказано в релизе, опубликованном пресс-службой МОК во вторник.
"Решение было принято после тщательного анализа комиссией по правовым вопросам МОК, учитывая, что ОКР больше не включает в свои члены какие-либо региональные спортивные организации на территориях, подпадающих под юрисдикцию Национального олимпийского комитета Украины. Кроме того, ОКР подтвердил, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на этих территориях", – сказано в сообщении.
При этом подчеркивается, что исполнительный комитет МОК продолжит внимательно следить за ситуацией, связанной с любой деятельностью Олимпийского комитета России на этих территориях, и оставляет за собой право принять любые дальнейшие меры, если это будет сочтено необходимым.
Также подчеркивается, что МОК примет решение о символике РФ на Олимпийских играх "в подходящее время".
Также МОК отменил санкции в отношении российских спортсменов.
"Исполком МОК отменил свое решение от 28 марта 2023 г. с рекомендациями об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и запрете в командных видах. Отменены все проверки на нейтральность российских спортсменов. МОК снял свой запрет на проведение международных соревнований в России. Спортсмены, вновь возвращающиеся на международную арену, временно будут тестироваться ITA (Международным агентством по тестированию) до восстановления РУСАДА, этот процесс уже идет полным ходом", - заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев по поводу восстановления прав ОКР.
По его словам, это стало возможным благодаря последовательной юридической и дипломатической работе Минспорта и Олимпийского комитета России.
"Возвращение нашей страны в олимпийскую семью – это зеленый свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов. Предстоит еще большая работа по имплементации решений МОК в международных организациях, однако МОК дает четкий сигнал – олимпийское движение должны быть вне политики", - говорится в сообщении.
В июне российским спортсменам разрешили выступать с флагом и гимном в 12 олимпийских видах спорта, сообщал ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
В октябре 2023 года МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления и лишил его статуса Национального олимпийского комитета России за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов.
В декабре 2025 года МОК смягчил свою позицию, рекомендовав федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юниорским соревнованиям с государственной символикой. В мае 2026-го исполком МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов, включая участие в командных видах спорта и проведение международных соревнований на территории страны. При этом в силе остались приостановка членства Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендации по ограничениям в отношении российских спортсменов.
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МОК (Международный олимпийский комитет)Олимпийские игрыОлимпийский комитет РоссииРоссияНовостиСпортМинспорта РФМихаил Дегтярев
 
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