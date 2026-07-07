https://crimea.ria.ru/20260707/meditsinskie-spravki-smogut-poluchit-blizkie-rodstvenniki-patsientov-1157417721.html

Медицинские справки смогут получить близкие родственники пациентов

Медицинские справки смогут получить близкие родственники пациентов - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Медицинские справки смогут получить близкие родственники пациентов

С 1 сентября 2026 года в России будет действовать обновленный порядок выдачи справок и заключений медицинскими организациями. Об этом говорится в приказе... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T06:51

2026-07-07T06:51

2026-07-07T06:51

россия

здравоохранение в россии

новости

медицина

минздрав рф

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119074310_0:53:1620:964_1920x0_80_0_0_614ac799b8d46a54328adb7f7b718bc0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. С 1 сентября 2026 года в России будет действовать обновленный порядок выдачи справок и заключений медицинскими организациями. Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения РФ.Уточняется, что справки и медзаключения выдаются в произвольной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медработника. Бумажные справки выдаются пациентам при личном обращении в медицинскую организацию при предъявлении документа, удостоверяющего личность.Срок выдачи документа не должен превышать трех рабочих дней после обследования или принятия решения врачебной комиссией.По новым правилам, получить справки и заключения смогут как пациенты, так и их близкие родственники – супруг или супруга, дети, родители, братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки, усыновленные и усыновители.Ранее сообщалось, что медицинские справки для водителей переведут в электронный формат не раньше 1 марта 2027 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму осудили медсестру за липовые справки студентамВ Крыму мошенница из Ростова пойдет под суд за фальшивую аккредитацию врачейКрымчанам больше не нужно ехать в другие регионы за сложным лечением

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здравоохранение в россии, новости, медицина, минздрав рф