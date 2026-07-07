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Медицинские справки смогут получить близкие родственники пациентов
Медицинские справки смогут получить близкие родственники пациентов - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Медицинские справки смогут получить близкие родственники пациентов
С 1 сентября 2026 года в России будет действовать обновленный порядок выдачи справок и заключений медицинскими организациями. Об этом говорится в приказе... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T06:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. С 1 сентября 2026 года в России будет действовать обновленный порядок выдачи справок и заключений медицинскими организациями. Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения РФ.Уточняется, что справки и медзаключения выдаются в произвольной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медработника. Бумажные справки выдаются пациентам при личном обращении в медицинскую организацию при предъявлении документа, удостоверяющего личность.Срок выдачи документа не должен превышать трех рабочих дней после обследования или принятия решения врачебной комиссией.По новым правилам, получить справки и заключения смогут как пациенты, так и их близкие родственники – супруг или супруга, дети, родители, братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки, усыновленные и усыновители.Ранее сообщалось, что медицинские справки для водителей переведут в электронный формат не раньше 1 марта 2027 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму осудили медсестру за липовые справки студентамВ Крыму мошенница из Ростова пойдет под суд за фальшивую аккредитацию врачейКрымчанам больше не нужно ехать в другие регионы за сложным лечением
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россия, здравоохранение в россии, новости, медицина, минздрав рф
Медицинские справки смогут получить близкие родственники пациентов
В России изменится порядок выдачи справок и заключений медицинскими организациями
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым
. С 1 сентября 2026 года в России будет действовать обновленный порядок выдачи справок и заключений медицинскими организациями. Об этом говорится в приказе
Министерства здравоохранения РФ.
"Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 года и действует до 1 сентября 2032 года", - говорится в тексте документа.
Уточняется, что справки и медзаключения выдаются в произвольной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медработника. Бумажные справки выдаются пациентам при личном обращении в медицинскую организацию при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Срок выдачи документа не должен превышать трех рабочих дней после обследования или принятия решения врачебной комиссией.
По новым правилам, получить справки и заключения смогут как пациенты, так и их близкие родственники – супруг или супруга, дети, родители, братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки, усыновленные и усыновители.
Ранее сообщалось
, что медицинские справки для водителей переведут в электронный формат не раньше 1 марта 2027 года.
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