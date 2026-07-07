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Лобовое ДТП под Севастополем: пострадали двое детей и трое взрослых - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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Лобовое ДТП под Севастополем: пострадали двое детей и трое взрослых
Лобовое ДТП под Севастополем: пострадали двое детей и трое взрослых - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Лобовое ДТП под Севастополем: пострадали двое детей и трое взрослых
Трое взрослых и двое детей пострадали при столкновении двух иномарок на трассе под Севастополем, сообщает во вторник пресс-служба Госавтоинспекции Севастополя. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T18:15
2026-07-07T18:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Трое взрослых и двое детей пострадали при столкновении двух иномарок на трассе под Севастополем, сообщает во вторник пресс-служба Госавтоинспекции Севастополя.Авария сегодня в 15 часов на 22-м километре автодороги Танковое-Оборонное. 28-летний водитель Volkswagen потерял контроль над управлением машиной, выехал на встречную полосу и врезался в Geely, под управлением 34-летней женщины.Уточняется, что трехлетний малыш находился в детском удерживающем устройстве, а второй несовершеннолетний был пристегнут ремнем безопасности, что минимизировало их травмы. Состояние опьянения у водителей иномарок не установлено. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП и регулируют движение на месте.Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, ход проверки взят на контроль надзорного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП с КАМАЗом и четырьмя иномарками произошло на КубаниВ Симеизе иномарка опрокинулась на крышуВ Крыму вынесли приговор виновнику смертельного ДТП
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РИА Новости Крым
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Лобовое ДТП под Севастополем: пострадали двое детей и трое взрослых

В лобовом ДТП под Севастополем пострадали двое детей и трое взрослых - полиция

18:15 07.07.2026 (обновлено: 18:20 07.07.2026)
 
© Скриншот видеоДТП под Севастополем
ДТП под Севастополем
© Скриншот видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Трое взрослых и двое детей пострадали при столкновении двух иномарок на трассе под Севастополем, сообщает во вторник пресс-служба Госавтоинспекции Севастополя.
Авария сегодня в 15 часов на 22-м километре автодороги Танковое-Оборонное. 28-летний водитель Volkswagen потерял контроль над управлением машиной, выехал на встречную полосу и врезался в Geely, под управлением 34-летней женщины.
"В результате происшествия оба водителя, несовершеннолетние пассажиры "китайца" – мальчики 3-х и 10-ти лет, а также 23-летняя пассажирка "немца" получили телесные повреждения и доставлены в медицинские учреждения", - сказано в сообщении ГИБДД.
Уточняется, что трехлетний малыш находился в детском удерживающем устройстве, а второй несовершеннолетний был пристегнут ремнем безопасности, что минимизировало их травмы. Состояние опьянения у водителей иномарок не установлено.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП и регулируют движение на месте.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, ход проверки взят на контроль надзорного ведомства.
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