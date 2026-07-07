https://crimea.ria.ru/20260707/lobovoe-dtp-pod-sevastopolem-postradali-dvoe-detey-i-troe-vzroslykh-1157453481.html

Лобовое ДТП под Севастополем: пострадали двое детей и трое взрослых

Лобовое ДТП под Севастополем: пострадали двое детей и трое взрослых - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Лобовое ДТП под Севастополем: пострадали двое детей и трое взрослых

Трое взрослых и двое детей пострадали при столкновении двух иномарок на трассе под Севастополем, сообщает во вторник пресс-служба Госавтоинспекции Севастополя. РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T18:15

2026-07-07T18:15

2026-07-07T18:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Трое взрослых и двое детей пострадали при столкновении двух иномарок на трассе под Севастополем, сообщает во вторник пресс-служба Госавтоинспекции Севастополя.Авария сегодня в 15 часов на 22-м километре автодороги Танковое-Оборонное. 28-летний водитель Volkswagen потерял контроль над управлением машиной, выехал на встречную полосу и врезался в Geely, под управлением 34-летней женщины.Уточняется, что трехлетний малыш находился в детском удерживающем устройстве, а второй несовершеннолетний был пристегнут ремнем безопасности, что минимизировало их травмы. Состояние опьянения у водителей иномарок не установлено. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП и регулируют движение на месте.Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, ход проверки взят на контроль надзорного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП с КАМАЗом и четырьмя иномарками произошло на КубаниВ Симеизе иномарка опрокинулась на крышуВ Крыму вынесли приговор виновнику смертельного ДТП

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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