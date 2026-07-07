https://crimea.ria.ru/20260707/krymskiy-teatr-kukol-gotovit-novyy-spektakl-po-legendam-poluostrova-1157425070.html

Крымский театр кукол готовит новый спектакль по легендам полуострова

Крымский театр кукол готовит новый спектакль по легендам полуострова - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Крымский театр кукол готовит новый спектакль по легендам полуострова

Крымский академический театр кукол им. Б. И. Азарова приступил к работе над новым спектаклем по легендам Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе министерства... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T18:12

2026-07-07T18:12

2026-07-07T18:12

крым

крымский академический театр кукол

культура

театр

театры крыма

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/06/1157431418_0:0:2701:1519_1920x0_80_0_0_ccf2d46972e19d32d12de0d7edc5cefb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Крымский академический театр кукол им. Б. И. Азарова приступил к работе над новым спектаклем по легендам Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Крыма."В театре прошел художественный совет, на котором режиссером и автором инсценировки Алиной Васильевой и художником, заслуженным работником культуры Крыма Светланой Сафроновой были представлены режиссерская концепция спектакля "Тайна старой книги" и художественно-сценографическое решение постановки… Проделанная работа была одобрена и утверждена единогласно", - рассказали в театре.Отмечается, что постановка будет состоят из трех легенд об истории крымской земли. Премьера спектакля намечена на декабрь 2026 года.Ранее сообщалось, что в этом году по программе Министерства культуры России "Большие гастроли" в Крым со спектаклями приедут три знаменитых московских театра. Также анонсировалось выступления крымских коллективов в различных городах России и за рубежом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольский театр оперы и балета выиграл "Золотую маску"Песни и пироги с капустой: как Театральный поезд встретили в СимферополеКрым предложили сделать творческой площадкой молодых кинематографистов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский академический театр кукол, культура, театр, театры крыма, новости крыма