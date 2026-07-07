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Крымский театр кукол готовит новый спектакль по легендам полуострова - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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Крымский театр кукол готовит новый спектакль по легендам полуострова
Крымский театр кукол готовит новый спектакль по легендам полуострова - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Крымский театр кукол готовит новый спектакль по легендам полуострова
Крымский академический театр кукол им. Б. И. Азарова приступил к работе над новым спектаклем по легендам Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе министерства... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T18:12
2026-07-07T18:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Крымский академический театр кукол им. Б. И. Азарова приступил к работе над новым спектаклем по легендам Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Крыма."В театре прошел художественный совет, на котором режиссером и автором инсценировки Алиной Васильевой и художником, заслуженным работником культуры Крыма Светланой Сафроновой были представлены режиссерская концепция спектакля "Тайна старой книги" и художественно-сценографическое решение постановки… Проделанная работа была одобрена и утверждена единогласно", - рассказали в театре.Отмечается, что постановка будет состоят из трех легенд об истории крымской земли. Премьера спектакля намечена на декабрь 2026 года.Ранее сообщалось, что в этом году по программе Министерства культуры России "Большие гастроли" в Крым со спектаклями приедут три знаменитых московских театра. Также анонсировалось выступления крымских коллективов в различных городах России и за рубежом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольский театр оперы и балета выиграл "Золотую маску"Песни и пироги с капустой: как Театральный поезд встретили в СимферополеКрым предложили сделать творческой площадкой молодых кинематографистов
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крым, крымский академический театр кукол, культура, театр, театры крыма, новости крыма
Крымский театр кукол готовит новый спектакль по легендам полуострова

Крымский театр кукол приступил к работе над новым спектаклем "Тайна старой книги"

18:12 07.07.2026
 
© Минкультуры КрымаКрымский театр кукол готовит спектакль по легендам полуострова
Крымский театр кукол готовит спектакль по легендам полуострова
© Минкультуры Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Крымский академический театр кукол им. Б. И. Азарова приступил к работе над новым спектаклем по легендам Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Крыма.
"В театре прошел художественный совет, на котором режиссером и автором инсценировки Алиной Васильевой и художником, заслуженным работником культуры Крыма Светланой Сафроновой были представлены режиссерская концепция спектакля "Тайна старой книги" и художественно-сценографическое решение постановки… Проделанная работа была одобрена и утверждена единогласно", - рассказали в театре.
Отмечается, что постановка будет состоят из трех легенд об истории крымской земли. Премьера спектакля намечена на декабрь 2026 года.
Ранее сообщалось, что в этом году по программе Министерства культуры России "Большие гастроли" в Крым со спектаклями приедут три знаменитых московских театра. Также анонсировалось выступления крымских коллективов в различных городах России и за рубежом.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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