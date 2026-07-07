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Крымский мост сейчас: обстановка на вечер вторника
Крымский мост сейчас: обстановка на вечер вторника - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Крымский мост сейчас: обстановка на вечер вторника
Проезд по Крымскому мосту вечером во вторник свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T21:17
2026-07-07T21:17
2026-07-07T21:17
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
керченский пролив
керчь
тамань
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очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту вечером во вторник свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Крымский мост сейчас: обстановка на вечер вторника
Крымский мост сейчас - обстановка на вечер вторника