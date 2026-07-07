Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост - ситуация на утро вторника - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260707/krymskiy-most---situatsiya-na-utro-vtornika-1157432828.html
Крымский мост - ситуация на утро вторника
Крымский мост - ситуация на утро вторника - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Крымский мост - ситуация на утро вторника
Проезд по Крымскому мосту утром во вторник свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T06:22
2026-07-07T06:22
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
новости крыма
крым
логистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0f/1136559367_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7375cca6b039febe4f891d55e13154ba.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром во вторник свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуПравила провоза бензина и газа через Крымский мостКак провезти 200 литров бензина через Крымский мост: важное уточнение
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0f/1136559367_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_8e6a62fc34a9e837ad01adc679baa1df.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, транспорт, новости крыма, крым, логистика
Крымский мост - ситуация на утро вторника

Крымский мост сейчас свободен для проезда в обе стороны

06:22 07.07.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром во вторник свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении по состоянию на 06:00.

С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мосту
Правила провоза бензина и газа через Крымский мост
Как провезти 200 литров бензина через Крымский мост: важное уточнение
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортНовости КрымаКрымЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:55Восемь городов и 12 районов Крыма остаются без света
09:29Оформил кредиты на покойницу: в Севастополе поймали афериста
09:21Семь городов и три района Крыма остались без воды
09:10В России отменяют домашние задания для первоклассников
08:56Ситуация с водой в Саках на западе Крыма - данные властей
08:42В Евпатории не ходят трамваи из-за отсутствия света
08:31Британцы назвали Киев одним из худших городов для жизни
08:16Более 450 беспилотников атаковали Крым и другие регионы России
08:13Ночь поиска несуществующих цветов: Ивана Купала у восточных славян
07:43Украина не выполняет договоренности: Кличко о "плане стойкости" Киева
07:25Более 300 мирных жителей убиты и ранены в результате обстрелов ВСУ
07:12Саманта Смит в Крыму: девочка с солнечной улыбкой, покорившая мир
06:51Медицинские справки смогут получить близкие родственники пациентов
06:22Крымский мост - ситуация на утро вторника
06:10ПВО отражает массированную атаку беспилотников на Москву - сбито более 430 БПЛА
00:01Во вторник в Крым вернется 30-градусная жара
00:00Какой сегодня праздник: 7 июля
23:03Над Крымом работает ПВО
22:52Массированная атака ВСУ на Крым и землетрясение в Сочи – главное за день
22:36Где в Крыму можно зарядить телефон и выйти в интернет без света
Лента новостейМолния