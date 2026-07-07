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Крымчанам предлагают отдохнуть в гостевых домах по выгодной цене
Крымчанам предлагают отдохнуть в гостевых домах по выгодной цене - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Крымчанам предлагают отдохнуть в гостевых домах по выгодной цене
Гостевые дома Крыма предлагают местным жителям номера со сниженной стоимостью. Об этом сообщил туристический портал Крыма. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T13:57
2026-07-07T13:57
2026-07-07T13:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Гостевые дома Крыма предлагают местным жителям номера со сниженной стоимостью. Об этом сообщил туристический портал Крыма.Акция действует до 31 августа. Зарезервировать номер можно сроком от одной ночи на сайте организации. При бронировании следует ввести промокод: КРЫМ.Уточняется, что акция запущена по инициативе Министерства курортов и туризма РК.Ранее сообщалось, что Ассоциация туроператоров России направила письмо правительству РФ с обоснованием необходимости предоставления отсрочки отелям и туроператорам по выполнению обязательств по турам в Крым. Речь идет о переносе дат заездов или возврат средств до 31 декабря 2026 года без риска немедленного взыскания.В конце июня стало известно о том, что в Республике Крым и городе Севастополе вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Мера принята в первую очередь для решения вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин окажет поддержку туротрасли Крыма на фоне отмены бронейВ Крыму вырос спрос на аренду загородных домовБережливый туризм – общероссийский тренд активно развивается в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Крымчанам предлагают отдохнуть в гостевых домах по выгодной цене
В Крыму запустили акцию в гостевых домах для местных жителей