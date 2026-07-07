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Крым в условиях ЧС: кто и как помогает людям

Крым в условиях ЧС: кто и как помогает людям - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Крым в условиях ЧС: кто и как помогает людям

Уже не первый день в Крыму отмечаются проблемы со светом. Отключения затрагивают жителей городов и районов полуострова, где-то восстановить подачу... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T12:25

2026-07-07T12:25

2026-07-07T12:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Уже не первый день в Крыму отмечаются проблемы со светом. Отключения затрагивают жителей городов и районов полуострова, где-то восстановить подачу электроэнергии получается оперативно, но многим приходится привыкать к плавающим графикам включения света. О том, как крымчанам помогают справляться с трудностями, – в материале РИА Новости Крым.Как поддерживают крымчанВ Крыму открыли специальные центры содействия для поддержки населения. В них крымчане могут зарядить телефоны или выйти в интернет в период отключения электроэнергии и перебоев со связью, воспользоваться стационарным телефоном или оставить обращение для решения проблемных вопросов. По информации мининформа Крыма, услуги предоставляются бесплатно.В центрах также можно воспользоваться рабочим местом с ноутбуком, получить информационную поддержку от волонтеров. В пунктах есть питьевая вода и аптечка первой помощи.Сейчас центры содействия работают с 08:00 до 20:00 в Армянске, Красноперекопске, Джанкое, Бахчисарае и Бахчисарайском районе. В Евпатории центр содействия жителям города работает с 09:00 до 20:00. Планируют открыть центры содействия и в Большой Ялте – помимо всего вышеперечисленного, в них также можно будет получить горячую и холодную воду.Жители Белогорска могут бесплатно зарядить мобильные устройства на АЗС "Атан", о соответствующей договоренности рассказал глава администрации Белогорского района Дмитрий Чумаков. Специальная локация организована по адресу: ул. Николая Бойко, 2А.В Красногвардейском районе пациенты, которым необходимо хранить лекарства при низкой температуре, могут оставить их в подразделениях Красногвардейской центральной районной больницы. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован.Он уточнил, что передать лекарства на хранение также можно в Октябрьскую районную больницу (ул. Гоголя, 32), приемно-диагностическое отделение села Восход (ул. Юбилейная, 18) и Детскую поликлинику (ул. Тельмана, 11).Препараты должны быть в оригинальной заводской упаковке с четко читаемой маркировкой и сроком годности, с инструкцией. При передаче пациент должен иметь при себе паспорт, процедура проходит с регистрацией в журнале приема-передачи. Забрать препарат можно в любое время, обратившись к дежурному медицинскому персоналу.В Первомайском, Красноперекопском, Красногвардейском, Джанкойском районах и городе Армянск запущен аварийный роуминг из-за периодических перебоев в работе мобильной связи. Аварийный режим позволит абонентам оставаться на связи, совершать звонки и отправлять SMS даже при нестабильной работе основного оператора.Помощь бизнесуВ сложной ситуации из-за отключений света, воды и связи находятся и многие крымские предприниматели. В помощь им работает региональный проект "В Крыму есть!".Участие в проекте приняли многие крымские производители, которые сняли о своей деятельности ролики и разместили на предложенных ресурсах. К предпринимателям уже начали поступать обращения из других регионов.По словам директора фонда поддержки предпринимательства Крыма Владислава Ганжары, республика оказывает поддержку малому и среднему бизнесу. Шесть подведомственных Министерству экономического развития организаций оказывают как финансовую, так и не финансовую помощь. В центре "Мой бизнес" расширяется перечень бесплатных услуг для бизнеса. Центр "Мои документы" аккумулирует всю актуальную информацию для предпринимателей в этот непростой период.Оказываются меры поддержки финансового характера по линии фонда микрофинансирования Республики Крым. Также продолжает работу Южный Региональный центр поддержки экспорта.Федеральные и региональные власти прорабатывают меры поддержки туристической отрасли Крыма. Так, власти Севастополя разработали дополнительные меры поддержки бизнеса в условиях ЧС. В частности, с 7 июня в городе запускается льготное кредитование на заработную плату для предпринимателей. Ранее обговаривались вопросы возврата средств за отмену бронирований, снижения кредитной нагрузки, налоговых и арендных обязательств.Как сообщили в правительстве Севастополя, торговые объекты города адаптировались к новому графику работы (с 7:00 до 20:00) и перестроили логистику: увеличили объем разовой поставки, сократили частоту завоза, используют распределительные центры в Крыму. В новых условиях некоторые сети запустили специальные акции, например, скидку в размере 50% на отдельные скоропортящиеся товары.В свою очередь Ассоциация туроператоров России направила письмо правительству РФ с обоснованием необходимости предоставления отсрочки отелям и туроператорам по выполнению обязательств по турам в Крым.О ситуации в КрымуКак сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера. Глава Крыма подчеркнул, что введенный в регионе режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа.3 июля сообщалось, что обесточены 14 районов Крыма. Специалисты "Крымэнерго" планировали максимально оперативно восстановить электроснабжение. Позже некоторым регионам вернули свет.6 июля председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что ситуация в энергетике Крыма остается напряженной. Света нет в ряде населенных пунктов Северного, Западного и Центрального Крыма. На Южном берегу Крыма и в Симферополе произошло отключение электроэнергии из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи. Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.7 июля без света остаются 8 городов и 12 районов полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. 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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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