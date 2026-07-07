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Крым в условиях ЧС и решение МОК – главное за день

Крым в условиях ЧС и решение МОК – главное за день - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Крым в условиях ЧС и решение МОК – главное за день

Решение Международного олимпийского комитета. Заявления президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре. Армия России взяла под контроль Петро-Ивановку... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T22:33

2026-07-07T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Решение Международного олимпийского комитета. Заявления президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре. Армия России взяла под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области. Ситуация с бензином в России. Крым в условиях ЧС: кто и как помогает людям. Офис Зеленского прогнозирует обострение конфликта с Польшей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Решение МОКИсполком Международного олимпийского комитета временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Об этом сказано в релизе, опубликованном пресс-службой МОК во вторник."Решение было принято после тщательного анализа комиссией по правовым вопросам МОК, учитывая, что ОКР больше не включает в свои члены какие-либо региональные спортивные организации на территориях, подпадающих под юрисдикцию Национального олимпийского комитета Украины. Кроме того, ОКР подтвердил, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на этих территориях", – сказано в сообщении.Заявления Трампа в АнкареСША не обязаны тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе и могут вывести оттуда все свои войска. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Президент США также заявил, что разочаровался в Североатлантическом альянсе. Также он отметил, что США снимут санкции в отношении Турции, введенные Вашингтоном после закупки Анкарой российском комплексов С-400.Саммит НАТО проходит в Анкаре 7 и 8 июля. Сообщалось, что Дональд Трамп 7 июля встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а 8 июля проведет переговоры с Владимиром Зеленским. После этой встречи американский лидер, как ожидается, вновь свяжется с президентом России Владимиром Путиным.Наступление ВС РФАрмия России взяла под контроль населенный пункт Петро-Ивановка в Харьковской области. Ранее также сообщалось, что вооруженные силы России за сутки взяли под свой контроль пять населенных пунктов в Харьковской области и ДНР.Ситуация с бензиномКабмин РФ рассматривает принятие дополнительных мер по насыщению рынка страны нефтепродуктами, данные вопросы будут рассмотрены на совещании в ситуационном центре правительства.8 июля президент России Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства РФ. Основной темой обсуждения станет работа транспортного и топливного комплекса в текущих условиях.Президент ранее сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Крым в условиях ЧСУже не первый день в Крыму отмечаются проблемы со светом. Отключения затрагивают жителей городов и районов полуострова, где-то восстановить подачу электроэнергии получается оперативно, но многим приходится привыкать к плавающим графикам включения света. Крымчанам помогают справляться с трудностями.5 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера. Глава Крыма подчеркнул, что введенный в регионе режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа.7 июля без света остаются 8 городов и 12 районов полуострова.Обострение конфликта Варшавы и КиеваВ офисе Зеленского прогнозируют, что дипломатический конфликт между Украиной и Польшей в скором времени усилится, Варшава готовит ряд "эскалационных шагов" против Киева.Ранее президент Польши лишил Зеленского ордена "Белого орла" из-за героизации УПА*. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* назвал это "недружественным шагом" и отказался от награды "За заслуги перед Польшей", которой был награжден в прошлом году.* Запрещенная в России экстремистская организация*внесен в России в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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