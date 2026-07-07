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Крым в условиях ЧС и решение МОК – главное за день - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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Крым в условиях ЧС и решение МОК – главное за день
Крым в условиях ЧС и решение МОК – главное за день - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Крым в условиях ЧС и решение МОК – главное за день
Решение Международного олимпийского комитета. Заявления президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре. Армия России взяла под контроль Петро-Ивановку... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T22:33
2026-07-07T22:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Решение Международного олимпийского комитета. Заявления президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре. Армия России взяла под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области. Ситуация с бензином в России. Крым в условиях ЧС: кто и как помогает людям. Офис Зеленского прогнозирует обострение конфликта с Польшей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Решение МОКИсполком Международного олимпийского комитета временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Об этом сказано в релизе, опубликованном пресс-службой МОК во вторник."Решение было принято после тщательного анализа комиссией по правовым вопросам МОК, учитывая, что ОКР больше не включает в свои члены какие-либо региональные спортивные организации на территориях, подпадающих под юрисдикцию Национального олимпийского комитета Украины. Кроме того, ОКР подтвердил, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на этих территориях", – сказано в сообщении.Заявления Трампа в АнкареСША не обязаны тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе и могут вывести оттуда все свои войска. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Президент США также заявил, что разочаровался в Североатлантическом альянсе. Также он отметил, что США снимут санкции в отношении Турции, введенные Вашингтоном после закупки Анкарой российском комплексов С-400.Саммит НАТО проходит в Анкаре 7 и 8 июля. Сообщалось, что Дональд Трамп 7 июля встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а 8 июля проведет переговоры с Владимиром Зеленским. После этой встречи американский лидер, как ожидается, вновь свяжется с президентом России Владимиром Путиным.Наступление ВС РФАрмия России взяла под контроль населенный пункт Петро-Ивановка в Харьковской области. Ранее также сообщалось, что вооруженные силы России за сутки взяли под свой контроль пять населенных пунктов в Харьковской области и ДНР.Ситуация с бензиномКабмин РФ рассматривает принятие дополнительных мер по насыщению рынка страны нефтепродуктами, данные вопросы будут рассмотрены на совещании в ситуационном центре правительства.8 июля президент России Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства РФ. Основной темой обсуждения станет работа транспортного и топливного комплекса в текущих условиях.Президент ранее сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Крым в условиях ЧСУже не первый день в Крыму отмечаются проблемы со светом. Отключения затрагивают жителей городов и районов полуострова, где-то восстановить подачу электроэнергии получается оперативно, но многим приходится привыкать к плавающим графикам включения света. Крымчанам помогают справляться с трудностями.5 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера. Глава Крыма подчеркнул, что введенный в регионе режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа.7 июля без света остаются 8 городов и 12 районов полуострова.Обострение конфликта Варшавы и КиеваВ офисе Зеленского прогнозируют, что дипломатический конфликт между Украиной и Польшей в скором времени усилится, Варшава готовит ряд "эскалационных шагов" против Киева.Ранее президент Польши лишил Зеленского ордена "Белого орла" из-за героизации УПА*. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* назвал это "недружественным шагом" и отказался от награды "За заслуги перед Польшей", которой был награжден в прошлом году.* Запрещенная в России экстремистская организация*внесен в России в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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главное за день, новости, крым, в мире, общество
Крым в условиях ЧС и решение МОК – главное за день

Крым в условиях ЧС и заявления Трампа в Анкаре – главное за день

22:33 07.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Решение Международного олимпийского комитета. Заявления президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре. Армия России взяла под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области. Ситуация с бензином в России. Крым в условиях ЧС: кто и как помогает людям. Офис Зеленского прогнозирует обострение конфликта с Польшей.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Решение МОК

Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Об этом сказано в релизе, опубликованном пресс-службой МОК во вторник.
"Решение было принято после тщательного анализа комиссией по правовым вопросам МОК, учитывая, что ОКР больше не включает в свои члены какие-либо региональные спортивные организации на территориях, подпадающих под юрисдикцию Национального олимпийского комитета Украины. Кроме того, ОКР подтвердил, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на этих территориях", – сказано в сообщении.
Женщина держит пенсионное удостоверение и денежные купюры - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
19:45
В России упростят процесс оформления пенсий

Заявления Трампа в Анкаре

США не обязаны тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе и могут вывести оттуда все свои войска. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Президент США также заявил, что разочаровался в Североатлантическом альянсе. Также он отметил, что США снимут санкции в отношении Турции, введенные Вашингтоном после закупки Анкарой российском комплексов С-400.
Саммит НАТО проходит в Анкаре 7 и 8 июля. Сообщалось, что Дональд Трамп 7 июля встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а 8 июля проведет переговоры с Владимиром Зеленским. После этой встречи американский лидер, как ожидается, вновь свяжется с президентом России Владимиром Путиным.
Поезд Таврия
19:20
Как будут ходить поезда "Таврия" в Крым

Наступление ВС РФ

Армия России взяла под контроль населенный пункт Петро-Ивановка в Харьковской области. Ранее также сообщалось, что вооруженные силы России за сутки взяли под свой контроль пять населенных пунктов в Харьковской области и ДНР.
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
19:11
"Повлиять на Трампа": чего ждать от саммита НАТО в Анкаре

Ситуация с бензином

Кабмин РФ рассматривает принятие дополнительных мер по насыщению рынка страны нефтепродуктами, данные вопросы будут рассмотрены на совещании в ситуационном центре правительства.
8 июля президент России Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства РФ. Основной темой обсуждения станет работа транспортного и топливного комплекса в текущих условиях.
Президент ранее сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно.
В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.
Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.
ДТП под Севастополем
18:15Ситуация на дорогах Крыма
Лобовое ДТП под Севастополем: пострадали двое детей и трое взрослых

Крым в условиях ЧС

Уже не первый день в Крыму отмечаются проблемы со светом. Отключения затрагивают жителей городов и районов полуострова, где-то восстановить подачу электроэнергии получается оперативно, но многим приходится привыкать к плавающим графикам включения света. Крымчанам помогают справляться с трудностями.
5 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера. Глава Крыма подчеркнул, что введенный в регионе режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа.
7 июля без света остаются 8 городов и 12 районов полуострова.
Крымский театр кукол готовит спектакль по легендам полуострова
18:12
Крымский театр кукол готовит новый спектакль по легендам полуострова

Обострение конфликта Варшавы и Киева

В офисе Зеленского прогнозируют, что дипломатический конфликт между Украиной и Польшей в скором времени усилится, Варшава готовит ряд "эскалационных шагов" против Киева.
Ранее президент Польши лишил Зеленского ордена "Белого орла" из-за героизации УПА*. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* назвал это "недружественным шагом" и отказался от награды "За заслуги перед Польшей", которой был награжден в прошлом году.
* Запрещенная в России экстремистская организация
*внесен в России в список террористов и экстремистов
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Заголовок открываемого материала
22:33Крым в условиях ЧС и решение МОК – главное за день
22:04В Севастополе купить бензин 8 июля можно будет по QR-кодам
22:02Кибермошенники выманили у крымчан более 33 миллионов рублей за неделю
21:47В МВД рассказали о мошенничестве с посылками и чужими деньгами
21:31Фрукт с крымским характером: в Крыму начинается уборка персика
21:17Крымский мост сейчас: обстановка на вечер вторника
21:15Чистил карму: на Кубани лжецелитель выманил у землячки миллион
20:54Переживать не нужно: новые здания в Крыму выдержат землетрясение 9 баллов
20:52Еще 190 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
20:12Росреестр завершает оценку и учет объектов недвижимости в новых регионах
20:00Сплав двух систем: профессия архитектора привлекает молодежь в Крыму
19:45В России упростят процесс оформления пенсий
19:30В Севастополе выделили 30 млн рублей на компенсации за поврежденное ВСУ имущество
19:20Как будут ходить поезда "Таврия" в Крым
19:11"Повлиять на Трампа": чего ждать от саммита НАТО в Анкаре
18:50Дети добровольцев получат преимущество при зачислении в кадетские корпуса
18:34В Крыму уничтожили пять авиационных бомб
18:24Испания даст Украине 50 млн евро на покупку оружия у США
18:15Лобовое ДТП под Севастополем: пострадали двое детей и трое взрослых
18:12Крымский театр кукол готовит новый спектакль по легендам полуострова
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