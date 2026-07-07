Рейтинг@Mail.ru
Кибермошенники выманили у крымчан более 33 миллионов рублей за неделю - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260707/kibermoshenniki-vymanili-u-krymchan-bolee-33-millionov-rubley-za-nedelyu-1157439376.html
Кибермошенники выманили у крымчан более 33 миллионов рублей за неделю
Кибермошенники выманили у крымчан более 33 миллионов рублей за неделю - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Кибермошенники выманили у крымчан более 33 миллионов рублей за неделю
За минувшую неделю мошенники выманили у крымских граждан более 33 миллионов рублей. Об этом сообщили в полиции Крыма. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T22:02
2026-07-07T22:02
крым
новости крыма
мвд по республике крым
мошенничество
киберпреступность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148137021_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_54b0d66983b34375e9c15c9b8752c89d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. За минувшую неделю мошенники выманили у крымских граждан более 33 миллионов рублей. Об этом сообщили в полиции Крыма.В Симферополе 74-летняя пенсионерка поверила звонившему якобы сотруднику ФСБ, что в отношении нее проводится проверка на причастность к финансированию запрещенных организаций, и передала курьеру более 9 миллионов рублей. В Нижнегорском районе 85-летняя женщина, думая, что спасает попавшую в ДТП дочь, потеряла около 2 миллионов рублей.Также мошенники обманули 44-летнего жителя Феодосии почти на 2 миллиона рублей, 40-летнюю жительницу Ялты на 20 тысяч рублей и других.Ранее сообщалось, что в Крыму сотрудники полиции задержали курьера дистанционных мошенников, который обманным путем забрал у 75-летнего мужчины 2,4 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работали на мошенников с Украины: в Крыму задержаны члены ОПГ В правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничествомВ погоне за бензином двое севастопольцев отдали мошенникам 90 тысяч рублей
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148137021_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_54e9225dd28a2cbab9a7303bf8b1dc46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, мвд по республике крым, мошенничество, киберпреступность
Кибермошенники выманили у крымчан более 33 миллионов рублей за неделю

Дистанционные мошенники выманили у жителей Крыма более 33 миллионов рублей за неделю - МВД

22:02 07.07.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. За минувшую неделю мошенники выманили у крымских граждан более 33 миллионов рублей. Об этом сообщили в полиции Крыма.

"В Крыму в период с 29 июня по 05 июля 39 граждан поверили дистанционным мошенникам и потеряли более 33 миллионов рублей. Основные схемы кибераферистов, на которые попались крымчане на этой неделе: декларация денежных средств, дополнительный заработок, займ денежных средств, "Ваш родственник попал в ДТП", - рассказали в ведомстве.

В Симферополе 74-летняя пенсионерка поверила звонившему якобы сотруднику ФСБ, что в отношении нее проводится проверка на причастность к финансированию запрещенных организаций, и передала курьеру более 9 миллионов рублей. В Нижнегорском районе 85-летняя женщина, думая, что спасает попавшую в ДТП дочь, потеряла около 2 миллионов рублей.
Также мошенники обманули 44-летнего жителя Феодосии почти на 2 миллиона рублей, 40-летнюю жительницу Ялты на 20 тысяч рублей и других.
Ранее сообщалось, что в Крыму сотрудники полиции задержали курьера дистанционных мошенников, который обманным путем забрал у 75-летнего мужчины 2,4 миллиона рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Работали на мошенников с Украины: в Крыму задержаны члены ОПГ
В правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством
В погоне за бензином двое севастопольцев отдали мошенникам 90 тысяч рублей
 
КрымНовости КрымаМВД по Республике КрымМошенничествоКиберпреступность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:33Крым в условиях ЧС и решение МОК – главное за день
22:04В Севастополе купить бензин 8 июля можно будет по QR-кодам
22:02Кибермошенники выманили у крымчан более 33 миллионов рублей за неделю
21:47В МВД рассказали о мошенничестве с посылками и чужими деньгами
21:31Фрукт с крымским характером: в Крыму начинается уборка персика
21:17Крымский мост сейчас: обстановка на вечер вторника
21:15Чистил карму: на Кубани лжецелитель выманил у землячки миллион
20:54Переживать не нужно: новые здания в Крыму выдержат землетрясение 9 баллов
20:52Еще 190 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
20:12Росреестр завершает оценку и учет объектов недвижимости в новых регионах
20:00Сплав двух систем: профессия архитектора привлекает молодежь в Крыму
19:45В России упростят процесс оформления пенсий
19:30В Севастополе выделили 30 млн рублей на компенсации за поврежденное ВСУ имущество
19:20Как будут ходить поезда "Таврия" в Крым
19:11"Повлиять на Трампа": чего ждать от саммита НАТО в Анкаре
18:50Дети добровольцев получат преимущество при зачислении в кадетские корпуса
18:34В Крыму уничтожили пять авиационных бомб
18:24Испания даст Украине 50 млн евро на покупку оружия у США
18:15Лобовое ДТП под Севастополем: пострадали двое детей и трое взрослых
18:12Крымский театр кукол готовит новый спектакль по легендам полуострова
Лента новостейМолния