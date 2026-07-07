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Кибермошенники выманили у крымчан более 33 миллионов рублей за неделю
Кибермошенники выманили у крымчан более 33 миллионов рублей за неделю - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Кибермошенники выманили у крымчан более 33 миллионов рублей за неделю
За минувшую неделю мошенники выманили у крымских граждан более 33 миллионов рублей. Об этом сообщили в полиции Крыма. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T22:02
2026-07-07T22:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. За минувшую неделю мошенники выманили у крымских граждан более 33 миллионов рублей. Об этом сообщили в полиции Крыма.В Симферополе 74-летняя пенсионерка поверила звонившему якобы сотруднику ФСБ, что в отношении нее проводится проверка на причастность к финансированию запрещенных организаций, и передала курьеру более 9 миллионов рублей. В Нижнегорском районе 85-летняя женщина, думая, что спасает попавшую в ДТП дочь, потеряла около 2 миллионов рублей.Также мошенники обманули 44-летнего жителя Феодосии почти на 2 миллиона рублей, 40-летнюю жительницу Ялты на 20 тысяч рублей и других.Ранее сообщалось, что в Крыму сотрудники полиции задержали курьера дистанционных мошенников, который обманным путем забрал у 75-летнего мужчины 2,4 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работали на мошенников с Украины: в Крыму задержаны члены ОПГ В правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничествомВ погоне за бензином двое севастопольцев отдали мошенникам 90 тысяч рублей
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Кибермошенники выманили у крымчан более 33 миллионов рублей за неделю
Дистанционные мошенники выманили у жителей Крыма более 33 миллионов рублей за неделю - МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. За минувшую неделю мошенники выманили у крымских граждан более 33 миллионов рублей. Об этом сообщили в полиции Крыма.
"В Крыму в период с 29 июня по 05 июля 39 граждан поверили дистанционным мошенникам и потеряли более 33 миллионов рублей. Основные схемы кибераферистов, на которые попались крымчане на этой неделе: декларация денежных средств, дополнительный заработок, займ денежных средств, "Ваш родственник попал в ДТП", - рассказали в ведомстве.
В Симферополе 74-летняя пенсионерка поверила звонившему якобы сотруднику ФСБ, что в отношении нее проводится проверка на причастность к финансированию запрещенных организаций, и передала курьеру более 9 миллионов рублей. В Нижнегорском районе 85-летняя женщина, думая, что спасает попавшую в ДТП дочь, потеряла около 2 миллионов рублей.
Также мошенники обманули 44-летнего жителя Феодосии почти на 2 миллиона рублей, 40-летнюю жительницу Ялты на 20 тысяч рублей и других.
Ранее сообщалось
, что в Крыму сотрудники полиции задержали курьера дистанционных мошенников, который обманным путем забрал у 75-летнего мужчины 2,4 миллиона рублей.
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