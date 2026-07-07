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Кибермошенники выманили у крымчан более 33 миллионов рублей за неделю

Кибермошенники выманили у крымчан более 33 миллионов рублей за неделю - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Кибермошенники выманили у крымчан более 33 миллионов рублей за неделю

За минувшую неделю мошенники выманили у крымских граждан более 33 миллионов рублей. Об этом сообщили в полиции Крыма. РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T22:02

2026-07-07T22:02

2026-07-07T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. За минувшую неделю мошенники выманили у крымских граждан более 33 миллионов рублей. Об этом сообщили в полиции Крыма.В Симферополе 74-летняя пенсионерка поверила звонившему якобы сотруднику ФСБ, что в отношении нее проводится проверка на причастность к финансированию запрещенных организаций, и передала курьеру более 9 миллионов рублей. В Нижнегорском районе 85-летняя женщина, думая, что спасает попавшую в ДТП дочь, потеряла около 2 миллионов рублей.Также мошенники обманули 44-летнего жителя Феодосии почти на 2 миллиона рублей, 40-летнюю жительницу Ялты на 20 тысяч рублей и других.Ранее сообщалось, что в Крыму сотрудники полиции задержали курьера дистанционных мошенников, который обманным путем забрал у 75-летнего мужчины 2,4 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работали на мошенников с Украины: в Крыму задержаны члены ОПГ В правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничествомВ погоне за бензином двое севастопольцев отдали мошенникам 90 тысяч рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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