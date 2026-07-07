https://crimea.ria.ru/20260707/kart-blansh-pribaltike-chto-budut-reshat-na-sammite-nato-v-ankare--mnenie-1157443738.html

Карт-бланш Прибалтике: что будут решать на саммите НАТО в Анкаре – мнение

Карт-бланш Прибалтике: что будут решать на саммите НАТО в Анкаре – мнение - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Карт-бланш Прибалтике: что будут решать на саммите НАТО в Анкаре – мнение

На 36-м саммите НАТО в Анкаре могут дать карт-бланш Прибалтике и Польше направить свои военные подразделения, прежде всего расчеты ПВО, на Украину. Кроме того,... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T14:02

2026-07-07T14:02

2026-07-07T14:02

нато

прибалтика

политика

мнения

новости

олег шевченко

коллективный запад

украина

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137134580_0:398:2932:2047_1920x0_80_0_0_d48b08b987e1d39316b3cc5b0cbf04da.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. На 36-м саммите НАТО в Анкаре могут дать карт-бланш Прибалтике и Польше направить свои военные подразделения, прежде всего расчеты ПВО, на Украину. Кроме того, Киев получит очередную партию БПЛА, чтобы в отсутствие достаточного числа людей фронт удерживали роботы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии философского факультета КФУ Олег Шевченко.В современных условиях ведения войны стране вовсе не обязательно посылать солдат со штыком, чтобы считаться участником конфликта, – достаточно предоставить свой воздушный коридор для нанесения ударов той или иной стороной, сказал Шевченко.В частности, по его мнению, на саммите могут прийти к решению дать "карт-бланш Прибалтике и, вероятно, Польше для вступления в конфликт.Только теперь уже не только в виде предоставления Украине воздушного пространства, своей военной техники или лагерей для подготовки бойцов, что они и так уже активно делают, но и предоставления ограниченных контингентов – воздушных, а может быть, и военных наземных подразделений, уточнил свою позицию Шевченко.Он напомнил, что на днях МИД России заявил, что Латвия и прочие республики региона открыли для атакующих Россию украинских беспилотников свои воздушные коридоры, и вполне логично, что РФ объявила Прибалтику легитимной военной целью в рамках СВО.При этом Шевченко считает также, что по итогам саммита НАТО в Анкаре объемы военных поставок Украине, в частности беспилотных летательных аппаратов, не сократятся, а вырастут.По его мнению, такое решение могут принять "не от хорошей жизни, а из-за недостаточности количества людского материала" на Украине."Вместо людей должны начинать воевать роботы, иначе фронт у них просто не выдержит... Наступать так не получится, а терроризировать тылы и удерживать позиции вполне возможно. Поэтому беспилотные системы, системы наведения, искусственного интеллекта, разнообразные компьютерные прибамбасы, которые активно используются в военном деле, – все это, я думаю, не просто потоком, а морем зальет Украину, потому что людей (способных и желающих воевать – ред.) там уже практически не осталось", – заключил эксперт.Напомним, ранее, в мае, президент Росси Владимир Путин по итогам государственного визита в Казахстан заявил, что "все места, откуда происходит прямая военная угроза России, являются законными целями" для ВС РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Польша и страны Балтии косвенно спровоцировали СВО – Меркель Зачем Европе нужна война с Россией – мнение Нападение России на НАТО - Песков прокомментировал публикации в западных СМИ

прибалтика

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, прибалтика, политика, мнения, новости, олег шевченко, коллективный запад, украина