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Какой сегодня праздник: 7 июля - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Какой сегодня праздник: 7 июля
Какой сегодня праздник: 7 июля - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Какой сегодня праздник: 7 июля
Вот уже много веков подряд седьмого июля девушки плетут венки, ищут цветы папоротника и проверяют силу любви прыжками через костер. А еще сегодня родились... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-07T00:00
2026-07-06T14:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Вот уже много веков подряд седьмого июля девушки плетут венки, ищут цветы папоротника и проверяют силу любви прыжками через костер. А еще сегодня родились певица Жанна Агузарова и исполнитель мировых хитов Тото Кутуньо.Что празднуют в миреВосточные славяне празднуют день Ивана Купалы, или Иванов день. Его отмечали еще в дохристианскую эпоху, чествуя покровителя солнца и всего живого Ярилу. По традиции в Купальскую ночь разводят большой костер, через который непременно нужно прыгнуть для ритуального очищения. А еще участники зажигают факелы, "женят огонь с водой" и устраивают массовые купания. Девушки плетут венки и ищут цветок папоротника – на счастье и любовь.В России с профессиональным праздником поздравляют сотрудников авиалесоохраны. Эти ребята совершают авиапатрулирование лесных массивов в поисках очагов возгораний и доставляют пожарных и пожарное оборудование по воздуху.Еще 7 июля можно отметить Глобальный день прощения, День подсчета камешков на мостовой, День прогулки отца с дочерью и День шоколада.Знаменательные события256 лет назад русская эскадра одержала победу в Чесменской битве русско-турецкой войны. Флоту удалось атаковать турок в Эгейском море, устроив большой пожар. Тогда турецкий флот потерял 10 тысяч человек, а русский – 11 человек.В 1881 году в одной из газет Рима впервые опубликовали всемирно известную сказку "Приключения Пиноккио. История деревянной куклы" автора Карло Коллоди. Сначала детская история была короче, но ее окончание не пришлось по душе читателям, и автор дописал некоторые главы. Только через два года произведение опубликовали в окончательной версии.В 1932 году в России научились делать сухое молоко. Новый способ термической переработки разработали в Ленинградском научно-исследовательском институте молочной промышленности.В этот же день через шесть лет в России по телевизору впервые показали передачу. Это был двухчасовой концерт, который транслировал петербургский опытный телецентр.7 июля исполняется 43 года со дня визита в СССР американской школьницы Саманты Смит, которая написала письмо советскому лидеру Юрию Андропову, где выражала тревогу по поводу возможного начала ядерной войны. В ответ Андропов пригласил Саманту и ее родителей посетить Советский Союз и побывать в "Артеке". После того визита девочка стала символом народной дипломатии.Кто родилсяВ 1907 году родился выдающийся фантаст Роберт Хайнлайн, написавший "Звездный десант", "Чужак в чужой стране", "Человек, который продал Луну".В 1939 году родилась знаменитая оперная певица Елена Образцова, которая пела на одной сцене с Пласидо Доминго и Лучано Паваротти.Сегодня 83 года исполнилось бы легенде итальянской эстрады Тото Кутуньо. В середине 70-х он впервые создал саундтрек к фильму "Укрощение строптивого", который принес ему успех как композитору. Позже стал популярен и в СССР, а 1990-м году занял первое место на конкурсе "Евровидение".В этот день родилась певица и экс-вокалистка группы "Браво" Жанна Агузарова. Артистка тщательно скрывает многие факты своей биографии. Даже год ее рождения вызывает споры – в одних источниках указывается 1962 год, в других – 1967-й. Впрочем, Агузарова – вечный подросток с удивительным, ломким и сильным голосом. Певица-"инопланетянка", странная, запоминающаяся. Талантливая.Также в этот день родились барабанщик группы The Beatles Ринго Старр, писатель, журналист и общественный деятель Захар (Евгений) Прилепин.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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праздники и памятные даты, общество, новости, в мире, россия, история, культура, музыка, литература, традиции
Какой сегодня праздник: 7 июля

Что празднуют в России и в мире 7 июля

00:00 07.07.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкНародные танца на фестивале "Великая Русь. Иван Купала"
Народные танца на фестивале Великая Русь. Иван Купала - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Вот уже много веков подряд седьмого июля девушки плетут венки, ищут цветы папоротника и проверяют силу любви прыжками через костер. А еще сегодня родились певица Жанна Агузарова и исполнитель мировых хитов Тото Кутуньо.

Что празднуют в мире

Восточные славяне празднуют день Ивана Купалы, или Иванов день. Его отмечали еще в дохристианскую эпоху, чествуя покровителя солнца и всего живого Ярилу. По традиции в Купальскую ночь разводят большой костер, через который непременно нужно прыгнуть для ритуального очищения. А еще участники зажигают факелы, "женят огонь с водой" и устраивают массовые купания. Девушки плетут венки и ищут цветок папоротника – на счастье и любовь.
В России с профессиональным праздником поздравляют сотрудников авиалесоохраны. Эти ребята совершают авиапатрулирование лесных массивов в поисках очагов возгораний и доставляют пожарных и пожарное оборудование по воздуху.
Еще 7 июля можно отметить Глобальный день прощения, День подсчета камешков на мостовой, День прогулки отца с дочерью и День шоколада.

Знаменательные события

256 лет назад русская эскадра одержала победу в Чесменской битве русско-турецкой войны. Флоту удалось атаковать турок в Эгейском море, устроив большой пожар. Тогда турецкий флот потерял 10 тысяч человек, а русский – 11 человек.
В 1881 году в одной из газет Рима впервые опубликовали всемирно известную сказку "Приключения Пиноккио. История деревянной куклы" автора Карло Коллоди. Сначала детская история была короче, но ее окончание не пришлось по душе читателям, и автор дописал некоторые главы. Только через два года произведение опубликовали в окончательной версии.
В 1932 году в России научились делать сухое молоко. Новый способ термической переработки разработали в Ленинградском научно-исследовательском институте молочной промышленности.
В этот же день через шесть лет в России по телевизору впервые показали передачу. Это был двухчасовой концерт, который транслировал петербургский опытный телецентр.
7 июля исполняется 43 года со дня визита в СССР американской школьницы Саманты Смит, которая написала письмо советскому лидеру Юрию Андропову, где выражала тревогу по поводу возможного начала ядерной войны. В ответ Андропов пригласил Саманту и ее родителей посетить Советский Союз и побывать в "Артеке". После того визита девочка стала символом народной дипломатии.

Кто родился

В 1907 году родился выдающийся фантаст Роберт Хайнлайн, написавший "Звездный десант", "Чужак в чужой стране", "Человек, который продал Луну".
В 1939 году родилась знаменитая оперная певица Елена Образцова, которая пела на одной сцене с Пласидо Доминго и Лучано Паваротти.
Сегодня 83 года исполнилось бы легенде итальянской эстрады Тото Кутуньо. В середине 70-х он впервые создал саундтрек к фильму "Укрощение строптивого", который принес ему успех как композитору. Позже стал популярен и в СССР, а 1990-м году занял первое место на конкурсе "Евровидение".
В этот день родилась певица и экс-вокалистка группы "Браво" Жанна Агузарова. Артистка тщательно скрывает многие факты своей биографии. Даже год ее рождения вызывает споры – в одних источниках указывается 1962 год, в других – 1967-й. Впрочем, Агузарова – вечный подросток с удивительным, ломким и сильным голосом. Певица-"инопланетянка", странная, запоминающаяся. Талантливая.
Также в этот день родились барабанщик группы The Beatles Ринго Старр, писатель, журналист и общественный деятель Захар (Евгений) Прилепин.
 
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