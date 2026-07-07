https://crimea.ria.ru/20260707/kak-tramp-krasnuyu-kartochku-na-chm-2026-otmenyal-v-chem-tsel-skandala-s-fifa-1157440370.html

Как Трамп красную карточку на ЧМ-2026 отменял: в чем цель скандала с ФИФА

Как Трамп красную карточку на ЧМ-2026 отменял: в чем цель скандала с ФИФА - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Как Трамп красную карточку на ЧМ-2026 отменял: в чем цель скандала с ФИФА

Своим поведением на ЧМ-2026 президент США Дональд Трамп решил показать всему миру, кто в доме хозяин, используя для этого как площадку Международную федерацию... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T16:45

2026-07-07T16:45

2026-07-07T16:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Своим поведением на ЧМ-2026 президент США Дональд Трамп решил показать всему миру, кто в доме хозяин, используя для этого как площадку Международную федерацию футбола (FIFA), ставшую полуспортивной организацией, зависимой от определенных политических сил. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии философского факультета КФУ Олег Шевченко, отметив, что инцидент обнажил общее для США и Европы лицемерие Запада, которое давно демонстрируется в отношении РоссииСкандал с Трампом на ЧМ-2026Накануне сборная США вылетела с домашнего турнира, уступив Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата мира с разгромным счетом 1:4. Игра при этом прошла на фоне скандала с американским форвардом, которого Международная федерация футбола (ФИФА) допустила вопреки правилам – после удаления с поля на предыдущем матче.Фоларин Балоган получил красную карточку за грубейшее нарушение, но тот факт, что из-за этого лучшего бомбардира сборной США дисквалифицируют, не понравился президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу."Это несправедливо", – сказал он и позвонил в ФИФА, лично главе организации Джанни Инфантино, о чем сообщил публично.Дисциплинарный комитет в итоге приостановил действие красной карточки Балогана, приостановив дисквалификацию. Инцидент шокировал спортивную общественность как поведением американского лидера, так и маневренностью футбольных чиновников, что, однако не изменило исхода матча.Америка никогда не была сильной футбольной державой, и нет ничего удивительного в том, что она проиграла маленькому европейскому государству, заметил Шевченко.Не было чем-то из ряда вон выходящим и нарушение правил и регламентов в ходе матча, считает он, но прецедентом стало их публичное и откровенно беспардонное попрание."Правила нарушались всегда. Другое дело, что раньше их старались придерживаться. Скажем, купленный судья ставит красную карточку, незаслуженно выбивает форварда – команда проигрывает понятно из-за чего, но в общем по правилам... И с подкупом судьи закадровая история. Потом проходило собрание судей, дисквалификация, судью обвиняли в коррупции и так далее, но все это не афишировали. То есть правила так нагло не нарушались", – сказал Шевченко.Все произошедшее на ЧМ-2026 с участием Трамп вылилось в яркую медийную шумиху, что он очень любит, а значит, американский лидер стремился продемонстрировать всем, что именно произошло, то есть кто в доме хозяин, считает эксперт.Сделать же это Трампу оказалось так легко, потому что футбол давно не спорт, а политическое действие, вокруг которого крутятся гигантские деньги, считает Шевченко."Это показывает, что FIFA является полуспортивной организацией, зависимой от определенных политических сил... Очевидно, что эта система себя изжила и необходимо менять, судя по всему, уже всю структуру футбольных международных федераций. Делать их действительно независимыми от политсил. Как это сделать, неизвестно... Но в 1960-е, 1970-е было именно так: была конкуренция, была определенная позиция", – поделился мнением Шевченко.По его словам, скандал с ФИФА обнажил то самое лицемерие Запада, которое давно и ярко демонстрирует Европа в отношении России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Забить гол судьбе: в Крыму играют в футбол на электроколясках Фиджитал-спорт может стать школьной дисциплиной - эксперт "Севастополь" выиграл свой первый матч чемпионата ФНЛ

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дональд трамп, фифа, футбол, спорт, сша, в мире, происшествия