https://crimea.ria.ru/20260707/kak-poluchit-vyplatu-za-otsutstvie-sveta-i-vody-vo-vremya-chs-v-krymu-1157436119.html

Как получить выплату за отсутствие света и воды во время ЧС в Крыму

Как получить выплату за отсутствие света и воды во время ЧС в Крыму - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Как получить выплату за отсутствие света и воды во время ЧС в Крыму

Крымчане могут оформить единовременные денежные выплаты при длительном отключении свет или воды. Об этом сообщила глава администрации города Саки Юлия... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T10:13

2026-07-07T10:13

2026-07-07T10:13

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юлия предыбайло

отключение электроэнергии в крыму

отключение воды в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Крымчане могут оформить единовременные денежные выплаты при длительном отключении свет или воды. Об этом сообщила глава администрации города Саки Юлия Предыбайло.Она пояснила, что выплата назначается единоразово в случае беспрерывного отсутствия электро- или водоснабжения в течение 48 часов."Если электроснабжение включали даже на непродолжительное время, то отсчет 48 часов начинается заново с момента отключения электроэнергии", – пояснила глава администрации.Подать документы на выплату можно в управлении социальной защиты администрации города, добавила мэр.Режим ЧС в Крыму26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Севастополя разработали новые меры поддержки бизнеса при ЧСКак в Крыму получить заключение о форс-мажоре на фоне режима ЧСГде в Крыму можно зарядить телефон и выйти в интернет без света

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