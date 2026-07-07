Как получить выплату за отсутствие света и воды во время ЧС в Крыму
При отсутствии света и воды в течение 48 часов можно получить 15 тысяч рублей – мэр Сак
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Крымчане могут оформить единовременные денежные выплаты при длительном отключении свет или воды. Об этом сообщила глава администрации города Саки Юлия Предыбайло.
"Единовременные денежные выплаты назначаются пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, в размере 15 тысяч рублей на человека", – напомнила Предыбайло сумму, установленную соответствующим распоряжением республиканского Совмина.
Она пояснила, что выплата назначается единоразово в случае беспрерывного отсутствия электро- или водоснабжения в течение 48 часов.
"Если электроснабжение включали даже на непродолжительное время, то отсчет 48 часов начинается заново с момента отключения электроэнергии", – пояснила глава администрации.
Подать документы на выплату можно в управлении социальной защиты администрации города, добавила мэр.
Режим ЧС в Крыму
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
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