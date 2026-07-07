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Как будут ходить поезда "Таврия" в Крым - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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Как будут ходить поезда "Таврия" в Крым
Как будут ходить поезда "Таврия" в Крым - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Как будут ходить поезда "Таврия" в Крым
Все поезда "Таврия" начинают и завершают свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый парк до 9 июля включительно. От Керчи вглубь полуострова и обратно... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T19:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Все поезда "Таврия" начинают и завершают свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый парк до 9 июля включительно. От Керчи вглубь полуострова и обратно пассажиры едут автобусами. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Отмечается, что на сайте grandtrain.ru опубликовано новое расписание автобусов, которое действует с 8 июля. Расписание автобусов на 7 июля уже убрано с сайта. Посмотреть его можно в канале компании по ссылке.Так, с 8 июля для посадки в автобус или в поезд (если маршрут поезда будет продлен дальше Керчи) пассажиру потребуется либо ж/д билет до или от станции, либо талон на автобус к определенному поезду на конкретную дату и время.В компании напомнили, что станции Джанкой и Багерово являются техническими. Пассажиры, купившие билеты до или от станции Джанкой, могут бесплатно доехать на автобусе до ближайших станций Владиславовка/Симферополь, по билетам на поезд. Ближайшая станция посадки/высадки к Багерово - Керчь Южная Новый парк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, поезд "таврия", железные дороги крыма, гранд сервис экспресс
Как будут ходить поезда "Таврия" в Крым

До 9 июля все поезда "Таврия" заканчивают и начинают путь в Керчи

19:20 07.07.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Все поезда "Таврия" начинают и завершают свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый парк до 9 июля включительно. От Керчи вглубь полуострова и обратно пассажиры едут автобусами. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
Отмечается, что на сайте grandtrain.ru опубликовано новое расписание автобусов, которое действует с 8 июля. Расписание автобусов на 7 июля уже убрано с сайта. Посмотреть его можно в канале компании по ссылке.
"Обращаем ваше внимание, что в него не вошли маршруты, обслуживающие поезда №75/76 Омск – Симферополь и №141/142 Пермь – Симферополь, поскольку эти поезда завершают курсирование", - говорится в сообщении.
Так, с 8 июля для посадки в автобус или в поезд (если маршрут поезда будет продлен дальше Керчи) пассажиру потребуется либо ж/д билет до или от станции, либо талон на автобус к определенному поезду на конкретную дату и время.
В компании напомнили, что станции Джанкой и Багерово являются техническими. Пассажиры, купившие билеты до или от станции Джанкой, могут бесплатно доехать на автобусе до ближайших станций Владиславовка/Симферополь, по билетам на поезд. Ближайшая станция посадки/высадки к Багерово - Керчь Южная Новый парк.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаПоезд "Таврия"Железные дороги КрымаГранд Сервис Экспресс
 
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