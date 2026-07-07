https://crimea.ria.ru/20260707/kak-budut-khodit-poezda-tavriya-v-krym--1157454427.html

Как будут ходить поезда "Таврия" в Крым

Как будут ходить поезда "Таврия" в Крым - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Как будут ходить поезда "Таврия" в Крым

Все поезда "Таврия" начинают и завершают свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый парк до 9 июля включительно. От Керчи вглубь полуострова и обратно... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T19:20

2026-07-07T19:20

2026-07-07T19:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Все поезда "Таврия" начинают и завершают свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый парк до 9 июля включительно. От Керчи вглубь полуострова и обратно пассажиры едут автобусами. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Отмечается, что на сайте grandtrain.ru опубликовано новое расписание автобусов, которое действует с 8 июля. Расписание автобусов на 7 июля уже убрано с сайта. Посмотреть его можно в канале компании по ссылке.Так, с 8 июля для посадки в автобус или в поезд (если маршрут поезда будет продлен дальше Керчи) пассажиру потребуется либо ж/д билет до или от станции, либо талон на автобус к определенному поезду на конкретную дату и время.В компании напомнили, что станции Джанкой и Багерово являются техническими. Пассажиры, купившие билеты до или от станции Джанкой, могут бесплатно доехать на автобусе до ближайших станций Владиславовка/Симферополь, по билетам на поезд. Ближайшая станция посадки/высадки к Багерово - Керчь Южная Новый парк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, поезд "таврия", железные дороги крыма, гранд сервис экспресс