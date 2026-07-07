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Испания даст Украине 50 млн евро на покупку оружия у США
Испания даст Украине 50 млн евро на покупку оружия у США - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Испания даст Украине 50 млн евро на покупку оружия у США
Испания в 2026 году выделит 50 млн евро на закупку американского оружия для Украины. Об этом пишет газета El País. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T18:24
2026-07-07T18:24
2026-07-07T18:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Испания в 2026 году выделит 50 млн евро на закупку американского оружия для Украины. Об этом пишет газета El País.Помощь станет дополнением к 100 млн, которые власти Испании согласовали в 2025 году во время визита в страну главы киевского режима Владимира Зеленского, говорится в публикации.Отмечается, что закупка будет реализована в рамках системы Prioritized Ukraine Requirements List (закупок оружия в США на европейские деньги).В ноябре 2025 года сообщалось, что Испания направит Украине 615 миллионов евро на военную помощь и дополнительно выделит почти 202 миллиона евро на проекты по восстановлению страны. С 2022 года власти Испании сообщали о планах начать поставлять на Украину тяжелое вооружение, включая зенитные ракеты и танки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Денег нет: Нидерланды отказываются дальше помогать КиевуКонец близок: у Украины осталось денег на две неделиУ Европы закончились деньги воевать за Украину – Орбан
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испания, политика, оружие, украина, коллективный запад, поставки западного оружия украине, нато, новости
Испания даст Украине 50 млн евро на покупку оружия у США
Испания даст Украине 50 млн евро на покупку оружия у США
18:24 07.07.2026 (обновлено: 18:25 07.07.2026)