https://crimea.ria.ru/20260707/frukt-s-krymskim-kharakterom-v-krymu-nachinaetsya-uborka-persika-1157450881.html

Фрукт с крымским характером: в Крыму начинается уборка персика

Фрукт с крымским характером: в Крыму начинается уборка персика - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Фрукт с крымским характером: в Крыму начинается уборка персика

Сбор урожая персика скоро начнется в садах Крыма, где для этого есть все уникальные природные и технологические условия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T21:31

2026-07-07T21:31

2026-07-07T21:31

денис кратюк

урожай в крыму

урожай

фрукты

сельское хозяйство

минсельхоз крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Сбор урожая персика скоро начнется в садах Крыма, где для этого есть все уникальные природные и технологические условия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк."Персик – это совсем крымская культура. Я даже не знаю, кто может похвастаться, что он выращивает персик в таком объеме. Так сложилось, что культура требует солнца, определенной погоды крымского характера, определенной обрезки. И у нас очень хороший исторический опыт наработан по персику", - отметил он.Однако не всеми сортами, широко известными на полуострове, могут полакомиться за пределами региона, считает министр сельского хозяйства.Сейчас приходится ограничить объемы производства подобных сортов из-за сложности реализации, и выращивать их только для местного употребления гостями и жителями полуострова, пояснил специалист."А вот по персику, который транспортируется, у нас есть очень хорошие наработки, есть масса интересных сортов, которые доедут практически куда угодно. У них достаточно плотная мякоть, хорошая урожайность, и самое главное, в момент сбора - малотравмируемая. Ведь, когда мы собираем персик, то практически сразу идет укладка в ячейки. Но есть сорта персика и нектарина, которые собираются, как яблоко, ссыпаются в небольшой ящик до 300 килограммов, и спокойно хранятся в холодильнике. Это - хороший тренд", - рассказал гость эфира.Местные садоводческие хозяйства, дополнил он, также в последнее время отдают предпочтение неопушенным, "лысым" сортам персика."Опушенность дает персику возможность правильно переносить температуру. Она у него не просто так, все продумано, как у миндаля, у него тоже опушенная зеленая скорлупа, а они все-таки родственники между собой. Сейчас действительно, менее опушенные сорта персика в моде. Но, прежде всего, его любят за вкус", - уверен Денис Кратюк.Нюансов в выращивании крымского персика множество, подтвердил собеседник, но его сортовое разнообразие позволяет использовать его, кроме свежего лакомства, еще и в виде сухофруктов, и в различной переработке."Есть сорта персика, которые изначально выращивались для переработки. Если сделать из них пюре либо сок - будет совершенно другой вкус", - добавил он.На сегодняшний день, по словам министра сельского хозяйства республики, у всех аграриев, выращивающих персики в Крыму, есть одна задача – выбрать легко убираемый, транспортабельный и, самое главное, узнаваемый на прилавке сорт.Денис Кратюк также отметил, что из 4 тысяч гектаров косточковых культур в Крыму, львиная доля принадлежит персику."Это - наш крымский бренд", - констатировал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Как собирают в Крыму урожай в нектариновых садах - ВИДЕОВ Крыму начали собирать самые вкусные персики в РоссииСнаружи персик, но в душе помидор: в Крыму выводят новые сорта томатов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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