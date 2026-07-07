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Феодосия во вторник останется без воды из-за аварии на энерголиниях - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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Феодосия во вторник останется без воды из-за аварии на энерголиниях
Феодосия во вторник останется без воды из-за аварии на энерголиниях - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Феодосия во вторник останется без воды из-за аварии на энерголиниях
Более 150 улиц и переулков в Феодосии во вторник останутся без воды из-за работ на энерголиниях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T12:17
2026-07-07T12:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Более 150 улиц и переулков в Феодосии во вторник останутся без воды из-за работ на энерголиниях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным компании, в течение дня воды не будет по улицам Крымская, Шаумяна, Севастопольская, Степаняна, Клементьевская, Гарнаева, Старшинова, Д.Ульянова, Маяковского, Чкалова, Листовничей, Седова, Строительная, Геологическая, Энгельса, Чернышевского, Зерновская, Луначарского, Прокопенко, Головина, Федько, 3-го Интернационала, Клубная, Калинина, Шевченко, Фестивальная, Комиссарова, Насыпная, проспект Айвазовского, Железнодорожная, Черноморская набережная, Федько, Черноморский тупик, Керченское шоссе, Первушина, Маяковского, Автобусная, Целинная, Фестивальная, Суворовская, Московская, Степная, Профсоюзная, 1-й - 9-й Профсоюзный проезд, Народная, 1-й - 4-й Степной проезд, Клементьевская, Вересаева, Октябрьская, Халтурина, Разина, Осоавиахима, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова, Восточная, Шмидта, Краснобаева, тупик Кирпичный, Тимирязева, Борисова, Поперечная, Пименова, Очаковская, Гоголя, Чехова, Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, Адмиральский бульвар, Щорса, Желябова, 8-го Марта, Старокарантинная, Новокарантинная, Потемкинская, Рабочая, Горная, Горького, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Колодяжного, Панова, Виноградная, Володарского, Боевая, Революционная, Стасова, Кочмарского, Куйбышева, Пушкина, Семашко, Русская, К.Маркса, Симферопольское шоссе, Краснодарская, Ялтинская, 30-й Стрелковой дивизии, 3-го Кавалерийского корпуса, Земская, Кирова, Горького, В.Коробкова, Назукина, Боевая, Украинская, Панова, Л.Самариной, Победы, Понамаревой, Кочмарского, Садовая, Виноградная, Северная, Южная, Подгорная, Галерейная, Советская, проспект Айвазовского, Мокроусова, Адмиральский бульвар, Десантников, Циолковского, Симферопольское шоссе, А.Никитина, Анюнаса , Дорожная, 2-я Полевая.Также во вторник без воды переулки Геологический, Строительный, Крестьянский, Красный, Танкистов, Водопроводный, Консервный, 2-й Сельский, Клубный, Тамбовский, Димитрова, Шмидта, Пролетарский, Циолковского, Бульварный, Форштадский, Потемкина, Очаковский, Айвазовского, Фонтанный и одноименная площадь, Узкий, Фурманова, Беломорский, Нефтяной Мопровский, Славянский, на территориях садовых товариществ "Дельфин" и "Радуга", в массиве " Степной" и в селе Ближнее.Из-за аварийных работ во вторник без воды также остались еще семь городов и три района Крыма, сообщалось ранее. В Евпатории не ходят трамваи из-за проблем с электроснабжением. В Саках ночью произошло аварийное отключение на сетях электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с водой в Саках на западе Крыма - данные властейКак получить выплату за отсутствие света и воды во время ЧС в КрымуБлэкаут в Евпатории: в городе откроют ситуационный центр
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Феодосия во вторник останется без воды из-за аварии на энерголиниях

"Вода Крыма": Часть Феодосии во вторник останется без водоснабжения

12:17 07.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллектаОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Более 150 улиц и переулков в Феодосии во вторник останутся без воды из-за работ на энерголиниях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
"7 июля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях "Крымэнерго" будет ограничено водоснабжение", - проинформировали в компании.
По данным компании, в течение дня воды не будет по улицам Крымская, Шаумяна, Севастопольская, Степаняна, Клементьевская, Гарнаева, Старшинова, Д.Ульянова, Маяковского, Чкалова, Листовничей, Седова, Строительная, Геологическая, Энгельса, Чернышевского, Зерновская, Луначарского, Прокопенко, Головина, Федько, 3-го Интернационала, Клубная, Калинина, Шевченко, Фестивальная, Комиссарова, Насыпная, проспект Айвазовского, Железнодорожная, Черноморская набережная, Федько, Черноморский тупик, Керченское шоссе, Первушина, Маяковского, Автобусная, Целинная, Фестивальная, Суворовская, Московская, Степная, Профсоюзная, 1-й - 9-й Профсоюзный проезд, Народная, 1-й - 4-й Степной проезд, Клементьевская, Вересаева, Октябрьская, Халтурина, Разина, Осоавиахима, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова, Восточная, Шмидта, Краснобаева, тупик Кирпичный, Тимирязева, Борисова, Поперечная, Пименова, Очаковская, Гоголя, Чехова, Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, Адмиральский бульвар, Щорса, Желябова, 8-го Марта, Старокарантинная, Новокарантинная, Потемкинская, Рабочая, Горная, Горького, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Колодяжного, Панова, Виноградная, Володарского, Боевая, Революционная, Стасова, Кочмарского, Куйбышева, Пушкина, Семашко, Русская, К.Маркса, Симферопольское шоссе, Краснодарская, Ялтинская, 30-й Стрелковой дивизии, 3-го Кавалерийского корпуса, Земская, Кирова, Горького, В.Коробкова, Назукина, Боевая, Украинская, Панова, Л.Самариной, Победы, Понамаревой, Кочмарского, Садовая, Виноградная, Северная, Южная, Подгорная, Галерейная, Советская, проспект Айвазовского, Мокроусова, Адмиральский бульвар, Десантников, Циолковского, Симферопольское шоссе, А.Никитина, Анюнаса , Дорожная, 2-я Полевая.
Также во вторник без воды переулки Геологический, Строительный, Крестьянский, Красный, Танкистов, Водопроводный, Консервный, 2-й Сельский, Клубный, Тамбовский, Димитрова, Шмидта, Пролетарский, Циолковского, Бульварный, Форштадский, Потемкина, Очаковский, Айвазовского, Фонтанный и одноименная площадь, Узкий, Фурманова, Беломорский, Нефтяной Мопровский, Славянский, на территориях садовых товариществ "Дельфин" и "Радуга", в массиве " Степной" и в селе Ближнее.
Из-за аварийных работ во вторник без воды также остались еще семь городов и три района Крыма, сообщалось ранее. В Евпатории не ходят трамваи из-за проблем с электроснабжением. В Саках ночью произошло аварийное отключение на сетях электроснабжения.
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