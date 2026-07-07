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Еще 190 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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Еще 190 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
Еще 190 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Еще 190 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
За день силы ПВО уничтожили 190 вражеских дронов над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также другими регионами России. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T20:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. За день силы ПВО уничтожили 190 вражеских дронов над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.БПЛА были также уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края.В ночь на 7 июня над российскими регионами, а также в акватории Черного и Азовского морей уничтожены 452 украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 300 мирных жителей убиты и ранены в результате обстрелов ВСУМассированный удар по Крыму перед саммитом НАТО – сбито 64 беспилотникаДроновая охота ВСУ на мирных: два человека погибли и 15 ранены на Херсонщине
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), украина, новости, крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
Еще 190 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России

Еще 190 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России

20:52 07.07.2026 (обновлено: 21:00 07.07.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. За день силы ПВО уничтожили 190 вражеских дронов над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 190 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
БПЛА были также уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края.
В ночь на 7 июня над российскими регионами, а также в акватории Черного и Азовского морей уничтожены 452 украинских беспилотника.
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