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Еще 190 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России

Еще 190 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Еще 190 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России

За день силы ПВО уничтожили 190 вражеских дронов над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также другими регионами России. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T20:52

2026-07-07T20:52

2026-07-07T21:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. За день силы ПВО уничтожили 190 вражеских дронов над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.БПЛА были также уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края.В ночь на 7 июня над российскими регионами, а также в акватории Черного и Азовского морей уничтожены 452 украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 300 мирных жителей убиты и ранены в результате обстрелов ВСУМассированный удар по Крыму перед саммитом НАТО – сбито 64 беспилотникаДроновая охота ВСУ на мирных: два человека погибли и 15 ранены на Херсонщине

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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