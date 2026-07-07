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Экстремальная жара угрожает США - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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Экстремальная жара угрожает США
Экстремальная жара угрожает США - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Экстремальная жара угрожает США
Экстремальная жара в ближайшие недели может угрожать США. Об этом заявила американский климатолог, вице-президент центра Climate Central Кристина Даль. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T10:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Экстремальная жара в ближайшие недели может угрожать США. Об этом заявила американский климатолог, вице-президент центра Climate Central Кристина Даль."В Северном полушарии сейчас только середина лета, поэтому маловероятно, что в ближайшие пару месяцев мы не увидим новых волн экстремальной жары", - сказала Даль РИА Новости.На данный момент жара, охватившая значительную часть США, уже начала спадать, однако по прогнозам новая волна экстремально высоких температур может сформироваться уже на следующей неделе на западе и юго-востоке страны.В последние недели из-за сильной жары ряд городов на Восточном побережье Соединенных Штатов отменили или перенесли мероприятия ко Дню независимости. 4 июля не менее 840 тысяч домохозяйств остались без электричества на фоне экстремальных температур и штормов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно пить воду в условиях аномальной жары - советы врачаБез экстремальной жары: погода в Крыму на неделю от "ФОБОС"Не допустить перегрева: в Крыму из-за жары растет смертность
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погода, климат, сша
Экстремальная жара угрожает США

США в ближайшие недели ждут новые волны экстремальной жары

10:57 07.07.2026 (обновлено: 10:58 07.07.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтатуя Свободы в Нью-Йорке
Статуя Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Экстремальная жара в ближайшие недели может угрожать США. Об этом заявила американский климатолог, вице-президент центра Climate Central Кристина Даль.
"В Северном полушарии сейчас только середина лета, поэтому маловероятно, что в ближайшие пару месяцев мы не увидим новых волн экстремальной жары", - сказала Даль РИА Новости.
На данный момент жара, охватившая значительную часть США, уже начала спадать, однако по прогнозам новая волна экстремально высоких температур может сформироваться уже на следующей неделе на западе и юго-востоке страны.
"Это особенно тревожно для западной части США, где исторически засушливые условия последних шести-девяти месяцев усилили риск лесных пожаров и способствовали возникновению ряда пожаров, которые сейчас бушуют по всему региону", - добавила климатолог.
В последние недели из-за сильной жары ряд городов на Восточном побережье Соединенных Штатов отменили или перенесли мероприятия ко Дню независимости. 4 июля не менее 840 тысяч домохозяйств остались без электричества на фоне экстремальных температур и штормов.
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