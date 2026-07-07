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Экстремальная жара угрожает США

Экстремальная жара угрожает США - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Экстремальная жара угрожает США

Экстремальная жара в ближайшие недели может угрожать США. Об этом заявила американский климатолог, вице-президент центра Climate Central Кристина Даль. РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T10:57

2026-07-07T10:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Экстремальная жара в ближайшие недели может угрожать США. Об этом заявила американский климатолог, вице-президент центра Climate Central Кристина Даль."В Северном полушарии сейчас только середина лета, поэтому маловероятно, что в ближайшие пару месяцев мы не увидим новых волн экстремальной жары", - сказала Даль РИА Новости.На данный момент жара, охватившая значительную часть США, уже начала спадать, однако по прогнозам новая волна экстремально высоких температур может сформироваться уже на следующей неделе на западе и юго-востоке страны.В последние недели из-за сильной жары ряд городов на Восточном побережье Соединенных Штатов отменили или перенесли мероприятия ко Дню независимости. 4 июля не менее 840 тысяч домохозяйств остались без электричества на фоне экстремальных температур и штормов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно пить воду в условиях аномальной жары - советы врачаБез экстремальной жары: погода в Крыму на неделю от "ФОБОС"Не допустить перегрева: в Крыму из-за жары растет смертность

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