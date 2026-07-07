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Для чего Зеленский пытается втянуть Белоруссию в конфликт
Для чего Зеленский пытается втянуть Белоруссию в конфликт - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Для чего Зеленский пытается втянуть Белоруссию в конфликт
Владимир Зеленский пытается втянуть в украинский конфликт новых участников, чтобы снять с себя ответственность. Этим в том числе объясняются его провокации в... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T13:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский пытается втянуть в украинский конфликт новых участников, чтобы снять с себя ответственность. Этим в том числе объясняются его провокации в отношении Белоруссии, вступление которой в войну повлечет неконтролируемую эскалацию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.Этим обстоятельством объясняются и провокации Киева в отношении Минска, полагает аналитик.В последнее время Зеленский уже не выступает с резкими выпадами в сторону Белоруссии, поскольку, по мнению эксперта, в ходе переговоров президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко были достигнуты определенные договоренности и взаимопонимание, а затем Минск получил поддержку со стороны Пекина. Это повлияло на позицию Украины и стран Запада, полагает Бедрицкий.Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь. Глава киевского режима потребовал выключить эту технику, а в противном случае пообещал сделать это силами ВСУ.Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти угрозы, заявил, что киевский режим стремится втянуть Белоруссию в украинский конфликт, тем самым осложнив его урегулирование политико-дипломатическими средствами.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что встречался с представителями окружения Зеленского и предупредил их, что в случае втягивания Минска в конфликт его качество "мгновенно изменится"*внесен в России в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко обратился к белорусским военным из-за конфликта на УкраинеОторван от реальности: что ждет Зеленского в случае атаки на БеларусьЛукашенко ответил на вопрос об участии Белоруссии в войне на Украине
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россия, белоруссия, новости, в мире, украина, политика, александр бедрицкий
Для чего Зеленский пытается втянуть Белоруссию в конфликт
Втягивание Белоруссии в конфликт на Украине повлечет неконтролируемую эскалацию - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский пытается втянуть в украинский конфликт новых участников, чтобы снять с себя ответственность. Этим в том числе объясняются его провокации в отношении Белоруссии, вступление которой в войну повлечет неконтролируемую эскалацию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.
"Основная задача Зеленского - интернационализация конфликта, втягивание в него новых участников. Тем самым он снизит нагрузку на себя и уйдет от ответственности. Война перейдет в другой статус, и уже никто не будет подсчитывать деньги и сожженное вооружение, а Зеленский сможет уйти в тень", - сказал политолог.
Этим обстоятельством объясняются и провокации Киева в отношении Минска, полагает аналитик.
"Любое перенесение конфликта на территорию Белоруссии автоматически подключает и европейские страны и ставит под вопрос дальнейшую судьбу Калининграда. То есть масштаб конфликта разрастается, и дальнейшая эскалация становится непредсказуемой. Зеленский это прекрасно понимает", - пояснил Бедрицкий.
В последнее время Зеленский уже не выступает с резкими выпадами в сторону Белоруссии, поскольку, по мнению эксперта, в ходе переговоров президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко были достигнуты определенные договоренности и взаимопонимание, а затем Минск получил поддержку со стороны Пекина. Это повлияло на позицию Украины и стран Запада, полагает Бедрицкий.
Ранее Зеленский выступил с угрозами
в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь. Глава киевского режима потребовал выключить эту технику, а в противном случае пообещал сделать это силами ВСУ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти угрозы
, заявил, что киевский режим стремится втянуть Белоруссию в украинский конфликт, тем самым осложнив его урегулирование политико-дипломатическими средствами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее
сообщил, что встречался с представителями окружения Зеленского и предупредил их, что в случае втягивания Минска в конфликт его качество "мгновенно изменится"
*внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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