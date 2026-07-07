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Для чего Зеленский пытается втянуть Белоруссию в конфликт

Для чего Зеленский пытается втянуть Белоруссию в конфликт - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Для чего Зеленский пытается втянуть Белоруссию в конфликт

Владимир Зеленский пытается втянуть в украинский конфликт новых участников, чтобы снять с себя ответственность. Этим в том числе объясняются его провокации в... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T13:17

2026-07-07T13:17

2026-07-07T13:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский пытается втянуть в украинский конфликт новых участников, чтобы снять с себя ответственность. Этим в том числе объясняются его провокации в отношении Белоруссии, вступление которой в войну повлечет неконтролируемую эскалацию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.Этим обстоятельством объясняются и провокации Киева в отношении Минска, полагает аналитик.В последнее время Зеленский уже не выступает с резкими выпадами в сторону Белоруссии, поскольку, по мнению эксперта, в ходе переговоров президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко были достигнуты определенные договоренности и взаимопонимание, а затем Минск получил поддержку со стороны Пекина. Это повлияло на позицию Украины и стран Запада, полагает Бедрицкий.Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь. Глава киевского режима потребовал выключить эту технику, а в противном случае пообещал сделать это силами ВСУ.Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти угрозы, заявил, что киевский режим стремится втянуть Белоруссию в украинский конфликт, тем самым осложнив его урегулирование политико-дипломатическими средствами.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что встречался с представителями окружения Зеленского и предупредил их, что в случае втягивания Минска в конфликт его качество "мгновенно изменится"*внесен в России в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко обратился к белорусским военным из-за конфликта на УкраинеОторван от реальности: что ждет Зеленского в случае атаки на БеларусьЛукашенко ответил на вопрос об участии Белоруссии в войне на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия, новости, в мире, украина, политика, александр бедрицкий