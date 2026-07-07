https://crimea.ria.ru/20260707/deti-dobrovoltsev-poluchat-preimuschestvo-pri-zachislenii-v-kadetskie-korpusa-1157453997.html

Дети добровольцев получат преимущество при зачислении в кадетские корпуса

Дети добровольцев получат преимущество при зачислении в кадетские корпуса - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Дети добровольцев получат преимущество при зачислении в кадетские корпуса

Госдума РФ на пленарном заседании во вторник приняла ряд законов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей. В их числе закон, предоставляющий... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T18:50

2026-07-07T18:50

2026-07-07T18:50

помощь бойцам сво

государственная дума рф

господдержка

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Госдума РФ на пленарном заседании во вторник приняла ряд законов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей. В их числе закон, предоставляющий льготы детям погибших добровольцев, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Также в соответствии с одним из принятых законов гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, предоставляются сутки отдыха в случаях, порядке и количестве, которые устанавливаются Министерством обороны РФ или Росгвардией.Еще одним принятым законом для ветеранов боевых действий, в том числе для тех, кто служил в добровольческих подразделениях, уточняется получение набора социальных услуг. Процедура перехода с ежемесячной денежной выплаты на натуральные льготы для них станет проще.Кроме того, в первом чтении принят закон о передаче права на получение жилья родственникам военнослужащих из числа детей-сирот, погибших в ходе СВО и не реализовавших ранее свое право.Также в первом чтении был принят законопроект о дополнительной защите жилищных прав других семей погибших участников СВО. Если был заключен договор социального найма и семья стояла на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий, то члены семьи сохранят это право. При этом норма предоставления жилья не будет уменьшаться.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие новые меры поддержки получат ветераны СВО в фонде "Защитники Отечества"В Севастополе изменили порядок выделения земли бойцам СВОСписать долги участникам СВО – Путин подписал новый закон

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

помощь бойцам сво, государственная дума рф, господдержка, министерство обороны рф